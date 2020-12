Inter, ofertă uriașă pentru Lionel Messi! Argentinianul putea să fie cel mai scump transfer din istorie

Inter Milano a oferit în urmă cu mai mulți ani 250 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Lionel Messi. Dacă mutarea se realiza ar fi devenit cel mai scump transfer din istoria fotbalului.

Vedeta din Argentina a atras atenția marilor formații de pe continentul european încă de la debutul său pe principală scenă a fotbalului.

Mai mult, o echipă era gata să doboare recordul pentru cel mai scump transfer din istorie la numai un an de la debutul argentinianului.

”Îi ofereau tot ce își putea dori și el a refuzat”

Atunci când și-a oficializat candidatura, Laporta a spus că argentinianul ar fi putut părăsi echipa în 2006, an în care Barcelona a primit o ofertă de 250 de milioane de euro.

“Știu că Messi are oferte de la alte cluburi, însă întotdeauna a avut. Inter a vrut să plătească 250 de milioane de euro pentru el în 2006, însă am refuzat. Îi ofereau tot ce își putea dori și el a refuzat. Am văzut dragostea pe care o avea pentru Barcelona”, a declarat Joan Laporta, potrivit Le 10 sport.

Leo Messi a ajuns la Barcelona pe 1 iulie 2005. Contractul său cu echipa spaniolă se termină pe 30 iunie 2021. 9 meciuri și patru goluri are argentinianul pentru Barcelona în acest sezon în campionatul Spaniei. Barcelona s-a impus cu 4-0 împotriva Osasunei. În Liga Campionilor, Messi a înscris de 3 ori în trei meciuri. Barcelona va trebui să dea bani după omagiul pe care Leo Messi i l-a adus lui Diego Maradona.

Lionel Messi vrea să plece la finalul contractului cu Barcelona

Viitorul starului este principala temă de discuție la echipa catalană, mai ales după ce căpitanul clubului spaniol a dorit să părăsească formația în vară, dar nu a fost lăsat de șefii clubului și a dorit să renunțe pentru a nu începe un proces și un scandal.

Chiar și așa, argentinianul vrea să părăsească echipa la finalul înțelegerii, adică în vara anului 2021, iar odată cu alegerile pentru președintele clubului, care vor avea loc în iarnă, candidații își fac strategii prin care Messi ar putea fi convins să rămână la echipă.

Plecarea argentinianului de la echipă ar fi putut să aibă loc nu numai acum un an, ci și în urmă cu 14 ani, când șefii Barcei au primit o propunere uriașă pentru jucător, după cum a spus fostul președinte al echipei, Joan Laporta. Același Laporta a spus că va candida la postul de președinte al Barcelonei, iar principalul său scop este să-l convingă pe Messi să continue la echipă.

