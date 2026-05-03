Inter – Parma, live video în etapa 35 din Serie A. Cristi Chivu se reîntâlnește cu echipa pe care a salvat-o de la retrogradare sezonul trecut

Cristi Chivu și al său Inter au un nou meci important în etapa 35 din Serie A. „Nerazzurrii” vor primi vizita celor de la Parma, într-o confruntare în care cele 3 puncte au o însemnătate diferită pentru cele două echipe. Formația românului este foarte aproape de titlu, în timp ce oaspeții se află la jumătatea clasamentului, fără un obiectiv mai mare decât evitarea retrogradării. Rămâi pe site-ul nostru pentru a aflat toate detaliile despre meciul dintre cele două trupe.

Inter – Parma, live video în etapa 35 din Serie A

Duminică, 3 mai, de la 21:45, Inter va juca acasă în compania celor de la Parma. , rezultat ce a temperat, pentru moment, gândurile la titlu. Antrenorul român se revede cu în a doua jumătate a sezonului trecut. Meciul mai are o însemnătate, întrucât o victorie le poate aduce „nerazzurrilor” marele trofeu. Rămâne de văzut ce se va întâmpla: dacă Inter își confirmă încă o dată statutul superior în campionat sau dacă Parma poate face o surpriză.

Istoricul meciurilor Inter – Parma. Statistică oficială

În ultimele 5 întâlniri directe, Inter a fost cea care s-a impus în majoritatea timpului. Iată ce scoruri au fost înregistrate la confruntările precedente din Serie A dintre cele două:

Parma – Inter 0-2 (7 ianuarie 2026)

Parma – Inter 2-2 (5 aprilie 2025)

Inter – Parma 3-1 (6 decembrie 2024)

Parma – Inter 1-2 (4 martie 2021)

Inter – Parma 2-2 (31 octombrie 2020)

Clasament Serie A, înainte de etapa 35

Înainte de etapa 35, Inter are 79 de puncte, ocupând primul loc la 10 puncte distanță de locul 2, Napoli. Rivala AC Milan se află pe locul 3, cu 67 de puncte. Parma, adversara echipei lui Chivu în această etapă, ocupă locul 12 cu 42 de puncte. Iată clasamentul complet:

Cine transmite la TV meciul Inter – Parma

Meciul de duminică, 3 mai, dintre Inter și Parma va fi transmis la TV în România de programele Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

Cote pariuri Inter – Parma în Serie A

Inter pleacă cu prima șansă să se impună în acest duel, iar cota echipei lui Cristi Chivu la victorie este de 1.23. Parma, în schimb, are o cotă de 11.00 la victorie. Remiza dintre cele două a primit cota de 7.00. Cei care doresc să se concentreze pe goluri pot alege dintre variantele „ambele echipe marchează: Da” – cotă 2.12 sau „peste 1.5 goluri” – cotă 1.16.

Urmărește în timp real Inter – Parma, live text pe Fanatik

Urmărește Inter – Parma pe FANATIK, în format live text și video. Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat.