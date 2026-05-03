Sport

Inter – Parma, live video în etapa 35 din Serie A. Cristi Chivu se reîntâlnește cu echipa pe care a salvat-o de la retrogradare sezonul trecut

Un nou meci pentru Interul lui Cristi Chivu în etapa 35 din Serie A. „Nerazzurrii” întâlnesc, pe teren propriu, Parma. Antrenorul român va fi, din nou, față în față cu echipa pe care a salvat-o de la retrogradare.
Cristi Coste, Cristian Măciucă
03.05.2026 | 11:55
Inter Parma live video in etapa 35 din Serie A Cristi Chivu se reintalneste cu echipa pe care a salvato de la retrogradare sezonul trecut
corespondență din italia
Serie A, etapa 35: Inter - Parma, live video. Sursa Foto: Hepta.
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu și al său Inter au un nou meci important în etapa 35 din Serie A. „Nerazzurrii” vor primi vizita celor de la Parma, într-o confruntare în care cele 3 puncte au o însemnătate diferită pentru cele două echipe. Formația românului este foarte aproape de titlu, în timp ce oaspeții se află la jumătatea clasamentului, fără un obiectiv mai mare decât evitarea retrogradării. Rămâi pe site-ul nostru pentru a aflat toate detaliile despre meciul dintre cele două trupe.

Inter – Parma, live video în etapa 35 din Serie A

Duminică, 3 mai, de la 21:45, Inter va juca acasă în compania celor de la Parma. Echipa lui Cristi Chivu vine după o remiză în deplasare cu Torino, rezultat ce a temperat, pentru moment, gândurile la titlu. Antrenorul român se revede cu formația pe care a salvat-o de la retrogradare în a doua jumătate a sezonului trecut. Meciul mai are o însemnătate, întrucât o victorie le poate aduce „nerazzurrilor” marele trofeu. Rămâne de văzut ce se va întâmpla: dacă Inter își confirmă încă o dată statutul superior în campionat sau dacă Parma poate face o surpriză.

ADVERTISEMENT

Istoricul meciurilor Inter – Parma. Statistică oficială

În ultimele 5 întâlniri directe, Inter a fost cea care s-a impus în majoritatea timpului. Iată ce scoruri au fost înregistrate la confruntările precedente din Serie A dintre cele două:

  • Parma – Inter 0-2 (7 ianuarie 2026)
  • Parma – Inter 2-2 (5 aprilie 2025)
  • Inter – Parma 3-1 (6 decembrie 2024)
  • Parma – Inter 1-2 (4 martie 2021)
  • Inter – Parma 2-2 (31 octombrie 2020)

Clasament Serie A, înainte de etapa 35

Înainte de etapa 35, Inter are 79 de puncte, ocupând primul loc la 10 puncte distanță de locul 2, Napoli. Rivala AC Milan se află pe locul 3, cu 67 de puncte. Parma, adversara echipei lui Chivu în această etapă, ocupă locul 12 cu 42 de puncte. Iată clasamentul complet:

ADVERTISEMENT
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel...
Digi24.ro
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial a ajuns să cumpere petrol de la Moscova

Clasament Serie A înaintea etapei 35

Cine transmite la TV meciul Inter – Parma

Meciul de duminică, 3 mai, dintre Inter și Parma va fi transmis la TV în România de programele Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor. Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

ADVERTISEMENT
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii:...
Digisport.ro
”A uitat că este în direct” și ce a urmat face înconjurul lumii: peste două milioane de vizualizări în nici 24 de ore

Cote pariuri Inter – Parma în Serie A

Inter pleacă cu prima șansă să se impună în acest duel, iar cota echipei lui Cristi Chivu la victorie este de 1.23. Parma, în schimb, are o cotă de 11.00 la victorie. Remiza dintre cele două a primit cota de 7.00. Cei care doresc să se concentreze pe goluri pot alege dintre variantele „ambele echipe marchează: Da” – cotă 2.12 sau „peste 1.5 goluri” – cotă 1.16.

ADVERTISEMENT

Urmărește în timp real Inter – Parma, live text pe Fanatik

Urmărește Inter – Parma pe FANATIK, în format live text și video. Vei găsi rapid echipele de start, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatorii, statistici relevante și clasamentul actualizat. Intră pe site și rămâi la curent cu toate informațiile din timpul partidei.

Cristi Manea, cu lacrimi în ochi după pierderea părinţilor: “Am rămas fără nimic!...
Fanatik
Cristi Manea, cu lacrimi în ochi după pierderea părinţilor: “Am rămas fără nimic! De la înmormântare am mers direct la meci. Nici acum nu realizez ce s-a întâmplat”
Formula 1, Marele Premiu de la Miami. Kimi Antonelli va pleca din pole-position!...
Fanatik
Formula 1, Marele Premiu de la Miami. Kimi Antonelli va pleca din pole-position! Organizatorii au schimbat ora de start a cursei
Două absențe importante la Dinamo pentru meciul cu Universitatea Craiova!
Fanatik
Două absențe importante la Dinamo pentru meciul cu Universitatea Craiova!
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Ion Țiriac, afirmație uluitoare despre un copil pe care l-a crescut. Nimeni nu...
iamsport.ro
Ion Țiriac, afirmație uluitoare despre un copil pe care l-a crescut. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!