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Campioana Italiei, Inter Milano, este echipa care generează cea mai mare valoare reputațională și cel mai mare nivel de implicare pentru sponsori, conform unui studiu realizat de o companie de specialitate din „Cizmă”. Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, înregistrează o cifră peste media campionatului din acest punct de vedere, însă experții sunt de părere că „grifonii” ar putea obține sume mai importante de la sponsori.

Inter Milano a avut un prim sezon excelent sub comanda lui Cristi Chivu, reușind să cucerească eventul, iar un studiu realizat în Italia a scos în evidență faptul că „nerazzurrii” sunt echipa din Serie A care aduce cea mai mare valoare pentru sponsori. Dacă Inter este pe primul loc, având o cifră de 100 în acest studiu, podiumul este completat de Juventus (95) și AC Milan (85). Cifrele sunt bazate pe un studiu realizat de compania StageUp, care are o experiență de peste 20 de ani în domeniu.

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Conform , s-au luat în calcul opt aspecte: numărul fanilor din Serie A interesați de club, dimensiunea bazei de fani a fiecărui club, intensitatea sprijinului adus de suporteri, loialitatea suporterilor, numărul de abonați, atitudinea comunității față de sponsori, rezultatele sportive recente și palmaresul clubului. . „Nerazzurrii” au primit aproximativ 41 de milioane de euro în sezonul 2025-2026 din partea sponsorilor prezenți pe tricoul de joc.

Genoa, gruparea patronată de Dan Șucu, are o cifră de 47 în această ierarhie, fiind peste media campionatului (46), însă președintele organizației StageUp e de părere că „grifonii” sunt subevaluați de sponsori, în aceeași situație fiind și alte grupări din Serie A. „Companiile italiene subevaluează cluburile de nivel mediu, care reprezintă un activ în mare parte neexploatat.

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Cluburi precum Lazio, Genoa, Bologna și Atalanta – pentru a numi doar câteva – și-au construit, de-a lungul anilor, o identitate puternică, o prezență locală solidă și relații trainice cu suporterii, oferind sponsorilor oportunități semnificative de dezvoltare a brandului. Recunoașterea acestei valori ar permite Serie A să extindă oportunitățile pentru companii și să contribuie la dezvoltarea întregului sistem fotbalistic”, a transmis Federico Gaetano. .