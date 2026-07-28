Sport

Inter, pe primul loc în Serie A la un capitol extrem de important! Ce poziție ocupă Genoa lui Dan Șucu

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se află în fruntea ierarhiei în Serie A când vine vorba despre un aspect important. Italienii au tras o concluzie surprinzătoare cu privire la Genoa lui Dan Șucu.
Bogdan Mariș
28.07.2026 | 22:39
Inter pe primul loc in Serie A la un capitol extrem de important Ce pozitie ocupa Genoa lui Dan Sucu
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Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani), generează cea mai mare valoare pentru sponsori dintre formațiile din Serie A, conform unui studiu realizat recent. FOTO: Hepta
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Campioana Italiei, Inter Milano, este echipa care generează cea mai mare valoare reputațională și cel mai mare nivel de implicare pentru sponsori, conform unui studiu realizat de o companie de specialitate din „Cizmă”. Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, înregistrează o cifră peste media campionatului din acest punct de vedere, însă experții sunt de părere că „grifonii” ar putea obține sume mai importante de la sponsori.

Inter, cea mai profitabilă echipă din Serie A pentru sponsori. Pe ce criterii s-a bazat studiul realizat de italieni

Inter Milano a avut un prim sezon excelent sub comanda lui Cristi Chivu, reușind să cucerească eventul, iar un studiu realizat în Italia a scos în evidență faptul că „nerazzurrii” sunt echipa din Serie A care aduce cea mai mare valoare pentru sponsori. Dacă Inter este pe primul loc, având o cifră de 100 în acest studiu, podiumul este completat de Juventus (95) și AC Milan (85). Cifrele sunt bazate pe un studiu realizat de compania StageUp, care are o experiență de peste 20 de ani în domeniu.

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Conform presei din Italia, s-au luat în calcul opt aspecte: numărul fanilor din Serie A interesați de club, dimensiunea bazei de fani a fiecărui club, intensitatea sprijinului adus de suporteri, loialitatea suporterilor, numărul de abonați, atitudinea comunității față de sponsori, rezultatele sportive recente și palmaresul clubului. Inter se află pe primul loc și la suma încasată din drepturile TV. „Nerazzurrii” au primit aproximativ 41 de milioane de euro în sezonul 2025-2026 din partea sponsorilor prezenți pe tricoul de joc.

Genoa lui Dan Șucu, subevaluată de sponsori?

Genoa, gruparea patronată de Dan Șucu, are o cifră de 47 în această ierarhie, fiind peste media campionatului (46), însă președintele organizației StageUp e de părere că „grifonii” sunt subevaluați de sponsori, în aceeași situație fiind și alte grupări din Serie A. „Companiile italiene subevaluează cluburile de nivel mediu, care reprezintă un activ în mare parte neexploatat.

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Cluburi precum Lazio, Genoa, Bologna și Atalanta – pentru a numi doar câteva – și-au construit, de-a lungul anilor, o identitate puternică, o prezență locală solidă și relații trainice cu suporterii, oferind sponsorilor oportunități semnificative de dezvoltare a brandului. Recunoașterea acestei valori ar permite Serie A să extindă oportunitățile pentru companii și să contribuie la dezvoltarea întregului sistem fotbalistic”, a transmis Federico Gaetano. Dan Șucu a luat parte recent la prezentarea lotului celor de la Genoa, unde a ținut un discurs în fața fanilor.

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