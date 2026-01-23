Inter – Pisa, LIVE VIDEO în Serie A, etapa 22. Chivu se poate detașa în fruntea clasamentului

ADVERTISEMENT

Inter – Pisa este primul meci al etapei cu numărul 22 din Serie A. Cristi Chivu și elevii săi se pot distanța la 6 puncte în fruntea clasamentului, înainte ca rivalele la titlu să joace.

Inter – Pisa, live video în etapa 22 de Serie A

Inter – Pisa, prologul etapei 22 din Serie A, se joacă vineri, 23 ianuarie, de la ora 21:45 pe Stadionul „Giuseppe Meazza” din Milano. La doar trei zilei după eșecul din Champions League, 1-3 cu Arsenal, „nerazzurrii” pot să-și spele păcatele în fața fanilor și să distanțeze, chiar și pentru moment, în fruntea clasamentului din Serie A.

Chiar dacă statistica meciului a fost net în favoarea englezilor, iar rezultatul complică lucrurile pentru italieni în Liga Campionilor. În campionat însă, situația e mult mai bună. Inter e prima și are un avans de 3 puncte în fața rivalei locale AC Milan. Echipa antrenată de Cristi Chivu este invincibilă de nouă etape, interval în care a câștigat de opt ori și Interesant e că seria meciurilor fără înfrângere în campionat a început chiar la Pisa, unde Inter a câștigat cu 2-0 la finalul lui noiembrie 2025.

Dacă Inter nu pierde în campionat de 9 meciuri, Pisa n-a mai câștigat de 10. Mai exact, singura victorie pentru oaspeții de vineri a fost un 1-0 cu Cremonese pe 7 noiembrie. În schimb, Pisa e prima în Serie A la meciuri remizate, nu mai puțin de 11. Și șapte dintre acestea au venit în deplasare. Interesant e că Pisa marchează mult mai des afară decât acasă, 14 goluri înscrise în deplasare și doar 2 pe teren propriu.

Cine arbitrează Inter – Pisa și ce brigadă a fost delegată

Brigada desemnată să arbitreze Inter – Pisa în etapa 22 de Serie A este următoarea:

Central: Matteo Marcenaro

Tușieri: Gamal Mokhtar și Emanuele Yoshikawa

Rezervă: Giovanni Ayroldi

VAR: Matteo Gariglio

Asistent VAR: Davide Massa

Clasamentul Serie A înainte de Inter – Pisa

La startul etapei 22 din Serie A, Inter are 49 de puncte. Dar și cel mai bun atac din campionat, 44 de goluri marcate, și a treia defensivă, 17 goluri încasate. În etapa precedentă, . Pisa e la polul opus, penultimul loc, la egalitate de puncte (14) cu Verona, codașa din Serie A. Pisa are o singură victorie în campionat, cea mai slabă la acest capitol.

Inter 49 puncte (golaveraj 44-17) AC Milan 46p (34-16) Napoli 43p (31-17) AS Roma 42p (26-12) Juventus 39p (32-17) Como 37p (31-16) Atalanta 32p (26-20) Bologna 30p (30-24) Lazio 28p (21-19) Udinese 26p (22-33) Sassuolo 23p (23-28) Cremonese 23p (20-28) Parma 23p (14-22) Torino 23p (21-34) Cagliari 22p (22-30) Genoa 20p (22-29) Fiorentina 17p (23-32) Lecce 17p (13-29) Pisa 14p (16-31) Verona 14p (17-34)

Istoricul meciurilor Inter – Pisa. Statistică oficială

După 35 de ani în eșaloanele inferioare, Pisa a revenit în startul sezonului în Serie A. Astfel singurul duel direct cu Inter din acest secol a fost meciul din tur, câștigat de milanezi cu 2-0. Lautaro Martinez a semnat ambele goluri ale echipei sale, în minutele 69 și 83.

Cine transmite la TV meciul Inter – Pisa

Microbiștii din România pot urmări partida Inter – Pisa pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2, cele două posturi care vor transmite la tv meciul de vineri, începând cu 21:45.

Dar, cele două canale tv se văd și online, live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go. Astfel, telespectatorii care preferă să vadă meciul pe internet au posibilitatea, dar doar cu abonament la una dintre cele trei platforme.

Cote pariuri Inter – Pisa în Serie A

Fără doar și poate, Inter e marea favorită în primul meci al etapei 22. Cota la victorie pentru trupa lui Cristi Chivu e de maximum 1,20, în timp ce oaspeții au 16,00, iar remiza 7,20.

Pisa a marcat mult afară, dar a și primit multe goluri. Inter n-ar trebui să scape victoria. Deci avem premisele unui meci spectaculos. „Peste 2,5 goluri” are cotă 1,55. Iar mult mai riscantul „ambele marchează” vine cu 2,40.

Urmărește în timp real Inter – Pisa, live text pe FANATIK

FANATIK îți aduce Inter – Pisa live text și video. Formațiile de start, desfășurarea partidei fază cu fază, marcatorii, clasamentul actualizat și statistici interesante găsești pe site-ul nostru.