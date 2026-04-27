Inter, retrogradată în Serie B? Scenariu șocant pentru echipa lui Chivu după scandalul care a cutremurat Italia. UEFA a reacționat

ADVERTISEMENT

Fotbalul italian este afectat de un nou scandal major cu privire la arbitraje la două decenii după celebrul „Calciopoli”, care a dus la retrogradarea lui Juventus în Serie B. Gianluca Rocchi, cel care desemnează brigăzile de arbitri din primele două divizii, și Marco Gervasoni, șeful VAR, sunt anchetați pentru fraudă sportivă. Clubul Inter este implicat în acest scandal, iar în cazul în care oficialii grupării la care activează Cristi Chivu (45 de ani) vor fi găsiți vinovați, sancțiunile ar putea fi extrem de dure.

Inter, retrogradată în Serie B? Scenariu șocant pentru echipa lui Cristi Chivu

Momentan, în scandalul din Italia sunt investigați doar oficiali din arbitraj, însă Gianluca Rocchi este acuzat că ar fi delegat arbitri „favorizați” de Inter la unele meciuri din sezoanele precedente. În cazul în care se va dovedi vinovăția unor oficiali de la Inter, clubul riscă sancțiuni importante, precum o depunctare, care ar putea sosi chiar în acest sezon, sau chiar retrogradarea. „În momentul de față, ancheta îi vizează pe Rocchi și Gervasoni. Nu există persoane afiliate cluburilor sau echipelor care să răspundă în mod direct.

ADVERTISEMENT

Este prematur să facem ipoteze, dar, dacă în plan sportiv s-ar constata responsabilități, sancțiunile prevăzute sunt foarte severe: pentru cei vinovați, minimum patru ani de suspendare, iar pentru cluburi, penalizări de cel puțin 3 puncte sau, dacă se dovedește că aceștia au acționat în numele cluburilor, retrogradarea. Având în vedere că suntem la final de aprilie, dacă un club ar fi găsit vinovat, cred că există timp ca sancțiunea să fie aplicată în acest sezon, cel târziu în cel viitor.

Procedurile penale și sportive se desfășoară în paralel. În prezent, Parchetul Federal a solicitat documentele de la Parchetul din Milano și cred că, din punct de vedere al termenelor, nu va întârzia în analizarea acestora. Audierile pentru Rocchi și Gervasoni sunt programate în zilele următoare. Procedura sportivă trebuie finalizată în termen de 60 de zile de la deschidere, cu posibilitatea unei prelungiri de încă 60 de zile”, a declarat avocatul Mattia Grassani pentru postul DAZN, conform .

ADVERTISEMENT

UEFA, prima reacție cu privire la scandalul uriaș din Italia

Postul italian a solicitat un punct de vedere al UEFA cu privire la , însă forul european nu s-a pronunțat ferm în acest caz, cel puțin pentru moment. „Putem confirma că președintele UEFA nu a avut nicio discuție cu reprezentanți sau oficiali din Serie A.

ADVERTISEMENT

În prezent, urmărim îndeaproape evoluția situației în legătură cu Federația Italiană de Fotbal și nu intenționăm să comentăm în continuare”, au transmis cei de la UEFA. .

ADVERTISEMENT

Ce meciuri sunt investigate de autoritățile din Italia

Momentan, pe lista autorităților se află 5 meciuri, toate din sezonul precedent. Este vorba despre 3 meciuri din Serie A, Udinese – Parma, Inter – Verona și Bologna – Inter, un duel din Cupa Italiei, Inter – AC Milan, și o partidă din Serie B, Salernitana – Modena. E posibil ca și alte jocuri să fie investigate, însă, conform , nu va fi vorba despre dueluri disputate în actuala stagiune, în care Inter este foarte aproape de titlu.