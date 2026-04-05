Inter – Roma 5-2, live video, în etapa a 31-a din Serie A. Chivu îl învinge categoric pe Gasperini și „nerazzurrii” își măresc avansul în lupta pentru „Scudetto”!

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a obținut un succes foarte important pe teren propriu, în fața unui adversar extrem de incomod, și anume AS Roma. „Nerazzurrii” au câștigat cu 5-2, într-un meci în care Lautaro Martinez, Marcus Thuram și Hakan Calhanoglu au fost la înălțime. Grație victoriei obținute pe „Giuseppe Meazza”, Inter s-a distanțat la 9 puncte în fruntea ierarhiei din Italia. Luni, 6 aprilie, va avea loc un alt meci extrem de important în lupta pentru titlu. Campioana Napoli și AC Milan, echipele care completează podiumul din Serie A, vor da piept pe Stadio Diego Armando Maradona.
Un nou derby de foc pentru Cristi Chivu și Inter în Italia. Meciul Roma se va disputa pe „Giuseppe Meazza” și este programat pentru ziua de duminică, 5 aprilie, de la ora 21:45. Gazdele vin după o serie proastă, de 3 partide la rând fără victorie. Echipa românului nu a mai câștigat în campionat din 28 februarie, victoria de pe teren propriu, cu Genoa, scor 2-0. Ca urmare a acestor rezultate negative, AC Milan, ocupanta locului 2, s-a apropiat la doar șase lungimi de lider.
De cealaltă parte, AS Roma are și ea fluctuații. La fel ca Inter, în ultimele cinci partide, echipa lui Gian Piero Gasperini a câștigat de numai două ori. Ultimul succes a fost obținut însă în runda precedentă, scor 1-0, cu Lecce, pe Olimpico. Roma are obiectiv calificarea în Champions League. Deocamdată este pe locul 6, cu 54 de puncte, la trei lungimi de Como, ultima formație din Top 4.
Cele două rivale din Serie A s-au întâlnit prima dată în acest sezon în tur, mai exact în etapa 7 din Serie A. Atunci, „nerazzurrii” au câștigat cu scorul de 1-0 grație golului marcat de Ange Bonny în minutul 6 al confruntării din capitala Italiei. Rămâne de văzut dacă romanii își vor putea lua revanșa pe Meazza.
Până să ajungă la Inter, cu care a scris istorie, câștigând UEFA Champions League în anul 2010, Cristi Chivu a jucat timp de patru ani pentru AS Roma. El a ajuns pe Olimpico în vara lui 2003, când „capitolinii” au plătit 18.000.000 de euro pentru transferul său de la Ajax. În cei patru ani, Chivu a jucat 124 de meciuri pentru Roma, marcând 6 goluri și oferind 4 pase decisive. Chiar înainte să plece la Inter, fostul fundaș român a cucerit Cupa Italiei, cu Roma, la finalul sezonului 2006-2007.
Înaintea acestui duel, diferența dintre cele două echipe în clasament este de 15 puncte în favoarea trupei lui Cristi Chivu. Totul se poate schimba după confruntarea directă, diferența urmând fie să crească, fie să se reducă. Iată ierarhia din Serie A:
Deși pare desprinsă în câștigătoare în Serie A, cu opt etape înainte de finalul campionatului, Inter și-ar fi dorit să meargă cât mai departe și în UEFA Champions League. În condițiile în care, în sezonul trecut, „nerazzurrii” au jucat finala, a fost un șoc, anul acesta, când echipa lui Chivu a părăsit cea mai tare competiție intercluburi încă din play-off. Vicecampioana Italiei a fost eliminată în dublă manșă de surpriza Bodo/Glimt, care a câștigat la general cu 5-2.
În schimb, Roma era una dintre favoritele la câștigarea Europa League. Trupa lui Gian Piero Gasperini s-a piedicat însă în optimi. De hac i-a venit o altă formație din Italia. Este vorba despre fosta adversară a FCSB-ului, Bologna. După 1-1 în tur, Roma a pierdut manșa secundă pe Olimpico. Arbitrați de Istvan Kovacs, „capitolinii” au fost învinși cu 4-3 de Bologna.
Inter Milan – Roma este unul dintre cele mai așteptate meciuri de către microbiștii români. Super duelul de pe Meazza poate fi vizionat online pe Digi Online dacă ai conexiune de internet de la Digi, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming care necesită abonament. Posturile TV care vor transmite partida sunt Digi Sport 2 și Prima Sport 2.
FANATIK te ține la curent cu ceea ce se întâmplă la Inter – Roma în etapa 31 din Serie A. Toate rezultatele, clasamentul actualizat și multe alte informații sunt pe site-ul nostru. Puteți urmări în format live text totul pentru a fi în permanență informat. La final, poți afla și ce au avut de spus Cristi Chivu și omologul său, Gian Piero Gasperini, dar și fotbaliștiii celor două echipe.