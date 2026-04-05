Inter – Roma 5-2, live video, în etapa a 31-a din Serie A. Chivu îl învinge categoric pe Gasperini și „nerazzurrii” își măresc avansul în lupta pentru „Scudetto”!

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a obținut un succes foarte important pe teren propriu, în fața unui adversar extrem de incomod, și anume AS Roma. „Nerazzurrii” au câștigat cu 5-2, într-un meci în care Lautaro Martinez, Marcus Thuram și Hakan Calhanoglu au fost la înălțime. Grație victoriei obținute pe „Giuseppe Meazza”, Inter s-a distanțat la 9 puncte în fruntea ierarhiei din Italia. Luni, 6 aprilie, va avea loc un alt meci extrem de important în lupta pentru titlu. Campioana Napoli și AC Milan, echipele care completează podiumul din Serie A, vor da piept pe Stadio Diego Armando Maradona.

Min. 90+3 : Final de meci la Milano! Interul lui Chivu a câștigat categoric derby-ul și își mărește avansul în fruntea clasamentului din Serie A!

Min. 70: GOOOL ROMA! Lorenzo Pellegrini a redus din diferență, după o acțiune desfășurată în flancul stâng de către Donyell Malen.

Min. 63: GOOOOL INTER! 5-1 pentru echipa lui Chivu! Barella a marcat după o eroare în defensiva „giallorossilor".

Min. 55: GOOOOL INTER! Marcus Thuram și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, după ce a finalizat cu capul în poarta lui Svilar. Golul a venit în urma unui corner executat de Calhanoglu.

Min. 52: GOOOOL INTER! Lautaro a făcut „dubla", tot din pasa lui Marcus Thuram.

Min. 46 : Start de repriză secundă pe „Giuseppe Meazza".

Min. 45+4′ : Finalul primei reprize. Inter conduce la pauză cu 2-1.

Min. 45+3′: GOOOOL INTER! Hakan Calhanoglu a înscris un euro-gol în poarta Romei! Mijlocașul turc a tras de la peste 30 de metri, balonul a prins un efect incredibil, iar Svilar nu a mai putut face nimic.

Min. 41: GOOOL ROMA! Gianluca Mancini a marcat cu capul în poarta lui Sommer, după o centrare expediată de Devyne Rensch din flancul stâng.

Min. 24 : Ocazie pentru Roma! Donyell Malen a trimis cu capul din câțiva metri, însă Sommer a reușit să intervină.

Min. 13 : Ocazie pentru Inter! Lautaro Martinez a intrat în posesia balonului în careul advers și a șutat la colțul scurt, dar Svilar a respins.

Min. 2: GOOOOL INTER! Lautaro Martinez a marcat după doar 61 de secunde. Marcus Thuram a pătruns în careul advers, i-a pasat argentinianului, iar acesta a reluat din prima în poarta lui Svilar.

Min. 1: Fluier de start pe „Giuseppe Meazza".

INTER (3-5-2) : Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – L. Martinez, M. Thuram.

Rezerve : Di Gennaro, J. Martinez – Bonny, Cocchi, Darmian, De Vrij, Diouf, Esposito, Frattesi, L. Henrique, Mkhitaryan, Sucic.

Antrenor : Cristi Chivu.

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Celik, Pisilli, Cristante, Rensch – Soule, Pellegrini – Malen.

Rezerve: De Marzi, Gollini – Angelino, El Aynaoui, El Shaarawy, Ghilardi, Tsimikas, Vaz, Venturino, Zaragoza, Ziolkowski.

Antrenor: Gian Piero Gaseperini.

Inter – Roma, duel de foc în etapa 31 din Serie A

Un nou derby de foc pentru Cristi Chivu și Inter în Italia. Meciul Roma se va disputa pe „Giuseppe Meazza” și este programat pentru ziua de duminică, 5 aprilie, de la ora 21:45. Gazdele vin după o serie proastă, de 3 partide la rând fără victorie. Echipa românului nu a mai câștigat în campionat din 28 februarie, . Ca urmare a acestor rezultate negative, AC Milan, ocupanta locului 2, s-a apropiat la doar șase lungimi de lider.

De cealaltă parte, AS Roma are și ea fluctuații. La fel ca Inter, în ultimele cinci partide, echipa lui Gian Piero Gasperini a câștigat de numai două ori. Ultimul succes a fost obținut însă în runda precedentă, scor 1-0, cu Lecce, pe Olimpico. Roma are obiectiv calificarea în Champions League. Deocamdată este pe locul 6, cu 54 de puncte, la trei lungimi de Como, ultima formație din Top 4.

Cele două rivale din Serie A s-au întâlnit prima dată în acest sezon în tur, mai exact în etapa 7 din Serie A. Atunci, „nerazzurrii” au câștigat cu scorul de 1-0 grație golului marcat de Ange Bonny în minutul 6 al confruntării din capitala Italiei. Rămâne de văzut dacă romanii își vor putea lua revanșa pe Meazza.

Cristi Chivu a jucat 4 ani la Roma

Până să ajungă la Inter, cu care a scris istorie, câștigând UEFA Champions League în anul 2010, Cristi Chivu a jucat timp de patru ani pentru AS Roma. El a ajuns pe Olimpico în vara lui 2003, când „capitolinii” au plătit 18.000.000 de euro pentru transferul său de la Ajax. În cei patru ani, Chivu a jucat 124 de meciuri pentru Roma, marcând 6 goluri și oferind 4 pase decisive. Chiar înainte să plece la Inter, fostul fundaș român a cucerit Cupa Italiei, cu Roma, la finalul sezonului 2006-2007.

Clasament Serie A înainte de Inter – Roma

Înaintea acestui duel, diferența dintre cele două echipe în clasament este de 15 puncte în favoarea trupei lui Cristi Chivu. Totul se poate schimba după confruntarea directă, diferența urmând fie să crească, fie să se reducă. Iată ierarhia din Serie A:

Forma echipelor: Inter și Roma au fost eliminate din cupele europene

Deși pare desprinsă în câștigătoare în Serie A, cu opt etape înainte de finalul campionatului, Inter și-ar fi dorit să meargă cât mai departe și în UEFA Champions League. În condițiile în care, în sezonul trecut, „nerazzurrii” au jucat finala, a fost un șoc, anul acesta, când echipa lui Chivu a părăsit cea mai tare competiție intercluburi încă din play-off. Vicecampioana Italiei a fost eliminată în dublă manșă de surpriza Bodo/Glimt, care a câștigat la general cu 5-2.

În schimb, Roma era una dintre favoritele la câștigarea Europa League. Trupa lui Gian Piero Gasperini s-a piedicat însă în optimi. De hac i-a venit o altă formație din Italia. Este vorba despre fosta adversară a FCSB-ului, Bologna. După 1-1 în tur, Roma a pierdut manșa secundă pe Olimpico.

Unde se vede la TV Inter – Roma, în etapa 31 din Serie A

Inter Milan – Roma este unul dintre cele mai așteptate meciuri de către microbiștii români. Super duelul de pe Meazza poate fi vizionat online pe Digi Online dacă ai conexiune de internet de la Digi, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming care necesită abonament. Posturile TV care vor transmite partida sunt Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

