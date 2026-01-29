Sport

„Inter sau Real în play-off?”. Cum a răspuns Jose Mourinho, înaintea unui posibil duel cu Chivu sau Arbeloa în Champions League

Jose Mourinho a bătut-o pe Real Madrid, 4-2, și datorită acestui rezultat a reușit să se califice cu Benfica în faza eliminatorie din Champions League. Va da piept cu Chivu sau Arbeloa mai departe.
Mihai Alecu
29.01.2026 | 11:00
Inter sau Real in playoff Cum a raspuns Jose Mourinho inaintea unui posibil duel cu Chivu sau Arbeloa in Champions League
Jose Mourinho, reacție incredibilă după meciul dintre Benfica și Real Madrid
Dramatismul a fost la el acasă în duelul dintre Benfica și Real Madrid, iar golul marcat la ultima fază, chiar de portarul ucrainean al lusitanilor, Trubin, a făcut ca „Vulturii” să se califice mai departe datorită golaverajului.

Jose Mourinho, încântat după ce Benfica s-a calificat la ultima fază în duelul cu Real Madrid

Jose Mourinho spune că nu a mai trăit un asemenea moment, în care portarul să fie decisiv în ultimele secunde. Tehnicianul lui Benfica spune că a fost un haos total în finalul duelului dintre Benfica și Real Madrid, mai ales în contextul în care a aflat târziu că echipa sa are nevoie de încă un gol pentru a se califica.

„Am câștigat și am pierdut meciuri decisive pentru calificare în ultimul minut, dar niciodată cu portarul marcând un gol de atacant. Credeam că le-am văzut pe toate până acum. În momentul în care am făcut ultimele două schimbări, cu Antonio Silva și Ivanovic, voiam să securizez victoria cu 3-2. Dar apoi am aflat că s-a mai înscris pe un alt stadion și avem nevoie de încă un gol.

Trubin nu prea înțelegea ce se întâmplă. Când ai o astfel de lovitură liberă din poziție laterală, e totul sau nimic. Fie ucidem, fie suntem uciși. Băiatul acesta uriaș a reușit un gol extraordinar, iar Benfica a avut o seară fantastică”, a spus Jose Mourinho după meciul cu Real Madrid.

Mourinho se poate întâlni din nou cu Real Madrid în faza play-off-ului din Champions League

Tragerea la sorți pentru a se stabili faza play-off-ului din Champions League va avea loc vineri, iar Benfica poate pica ori cu Real Madrid, ori cu Inter, două dintre fostele echipe ale lui Jose Mourinho. Tehnicianul lusitan a lăudat nivelul celor două posibile adversare și a spus că încearcă să construiască o echipă la Benfica.

„Real și Inter sunt printre cele mai importante candidate la câștigarea competiției. Noi nu suntem, dar concurăm. Am pierdut cu Chelsea și Juventus, dar concurăm. Am reușit să facem un meci mare contra lui Real acum, dar în două manșe va fi mult mai dificil. Construim o echipă la Benfica. Nu avem individualități, dar construim o echipă”, a mai spus Jose Mourinho.

