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Inter și AC Milan au semnat un acord pentru construirea unui nou stadion în oraș. Legendara arenă San Siro va fi demolată după ce noul stadion va fi dat în folosință.

Fanii vor putea păstra scaune de pe stadion

Arena de la ieșirea din Milano trăiește ultimele sale sezoane. Cele două echipe care împart stadionul, , și-au propus un gest senzațional: 60.000 de scaune de pe San Siro ar putea fi vândute către suporteri.

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O altă variantă luată în calcul de cele două echipe este ca scaunele să fie oferite fanilor care au abonament în ultimul sezon de pe San Siro. Mai precis, în sezonul 2032-2033.

Inițiativa cluburilor face parte din planul de mediu al demolării arenei, fiind ”una dintre acțiunile cu cea mai mare valoare ecologică și simbolică”, relatează publicația italiană . Dezasamblarea scaunelor va fi făcută sub supravegherea personalului și în zile stabilite de către oficiali.

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Primarul orașului Milano a confirmat construcția noii arene pentru Campionatul European din 2032. Mai mult, a garantat că San Siro nu va fi dezafectat până la momentul finisării noii case a lui Inter și AC Milan: ”Sper ca cluburile să dezvăluie în curând noua finisare a stadionului și să garanteze că noul stadion va fi gata pentru Campionatele Europene din 2032. Demolarea stadionului Meazza? Vorbim despre 2033. Sincer, nu înțeleg de ce i se acordă atâta atenție acum”, a spus Giuseppe Sala, conform publicației menționate.

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Demolarea San Siro ar putea fi un dezastru ecologic

Procesul demolării stadionului legendar este atent analizat de specialiștii în mediu din Italia. Se preconizează că operațiunea ar produce peste 225.000 de tone de resturi structurale, dintre care 100.000 de tone ar fi doar oțel.

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Din resturile stadionului, 4.000 de tone ar fi doar plastic și 1.000 de tone de materiale care conțin azbest, fiind un pericol uriaș pentru mediu. Acestea vor fi trimise la o instalație de recuperare.

115.260.367 de euro ar fi costul demolării stadionului

San Siro este emblematic în sportul italian

Arena dată în folosință în 1926 a fost gazda mai multor momente importante ale sportului din ”Cizmă”. De-a lungul timpului, San Siro a organizat nu mai puțin de 13 finale ale Cupei Italiei și 12 Supercupe. Pe plan continental, 4 finale ale Ligii Campionilor s-au disputat pe acest stadion (1965, 1970, 2011 și 2016), dar și 4 finale de Europa League (1991, 1994, 1995, 1997). San Siro a găzduit 12 meciuri de la Cupa Mondială, în 3 ediții diferite: 1934, 1954 și 1990. Cele mai multe dueluri de la turneul final jucate au fost în 1990: 6 partide, dintre care în 5 a evoluat Germania de Vest.

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Rareori, arena a fost folosită și pentru meciuri de rugby. În primul duel internațional disputat pe San Siro, adversara ”Gli Azzurrilor” a fost chiar România. Se întâmpla pe 2 aprilie 1988, în Cupa FIRA. Atunci, ”stejarii” s-au impus cu scorul de 12-3. În iarna acestui an, San Siro a găzduit ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă. Printre ”actorii principali” ai evenimentului a fost chiar Cristian Chivu. .