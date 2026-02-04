Sport

Inter – Torino, live video în sferturile Cupei Italiei. Un nou meci important pentru echipa lui Cristi Chivu

Inter întâlnește miercuri, 4 februarie, AC Torino în sferturile Cupei Italiei. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meci precum și rezultatul final.
04.02.2026 | 19:14
Cupa Italiei, sferturi: Inter - Torino, live video. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Un nou meci important pentru echipa lui Cristi Chivu. Inter primește vizita celor de la Torino în sferturile Cupei Italiei. Vezi pe Fanatik.ro absolut toate detaliile de care ai nevoie să știi.

Inter – Torino, live video în sferturile Cupei Italiei

Săptămână încărcată pentru Cristi Chivu. Echipa antrenorului român este gata de un nou meci cu miză. De această dată, „nerazzurrii” întâlnesc AC Torino în sferturile Cupei Italiei.

După 2-0 cu Cremonese în deplasarea din etapa 23 din Serie A, Inter are moralul ridicat și vrea să bifeze un nou succes. Chivu se simte din ce în ce mai epuizat, dar pasiunea sa pentru fotbal și iubirea pentru Inter îl motivează să fie focusat constant. Rămâne de văzut ce va reuși echipa acestuia contra lui Torino, având în vedere că meciul se va disputa la Monza, pe stadionul „U-power”.

Cine arbitrează Inter – Torino

Duelul dintre Inter și Torino va fi arbitrat de către Matteo Marchetti. El va fi ajutat de asistenții Mondin și Ceolin, în timp ce rolul de al patrulea oficial îi va reveni lui Bonacina. În camera VAR se vor afla La Penna și Giua.

Cum arată sferturile Cupei Italiei

Nu doar Inter și Torino au ajuns în această fază. Pe lângă cele două echipe, mai sunt încă alte 6 formații care s-au calificat în această rundă și care vor să ajungă mai departe. Totul se decide într-o singură manșă, neexistând posibilitatea de a reveni în forță la retur. Iată toate meciurile programate în sferturile Cupei Italiei:

Miercuri, 4 februarie 2026

  • Ora 22:00: Inter – Torino

Joi, 5 februarie 2026

  • Ora 22:00: Atalanta – Juventus

Marți, 10 februarie 2026

  • Ora 22:00: Napoli Como

Miercuri, 11 februarie 2026

  • Ora 22:oo: Bologna – Lazio

Istoricul meciurilor Inter – Torino. Statistică oficială

În ultimele 5 meciuri directe, Inter este neînvinsă în fața lui Torino. Cel mai recent succes al trupei lui Chivu în fața torinezilor datează de pe 25 august 2025, când Inter se impunea pe teren propriu cu scorul de 5-0, chiar la debutul românului pe banca tehnică în Serie A.

Cine transmite la TV meciul Inter – Torino

Toate meciurile din Cupa Italiei sunt disponibile din acest sezon, în România, pe platforma Voyo, după ce grupul Pro a cumpărat în vară drepturile de difuzare ale competiției.

Cote pariuri Inter – Torino

„Favorita” caselor de pariuri pentru această confruntare este, desigur, Inter, cu o cotă de 1.29 la victorie. Un eventual succes al torinezilor este cotat cu 10.00, în timp ce o remiză în timpul regulamentar are o cotă de 5.60.

Pasionații de goluri pot miza și pe variante precum „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 2.22, sau pe varianta „peste 1.5 goluri”, care are o cotă de 1.22.

Urmărește în timp real Inter – Torino, live text pe FANATIK

FANATIK îți aduce Inter – Torino live text și video. Formațiile de start, desfășurarea partidei fază cu fază, marcatorii, echipele calificate mai departe și statistici interesante găsești pe site-ul nostru.

