Inter, un nou transfer înainte de 5-0 cu Torino, debutul în Serie A! Cristi Chivu a lăsat un jucător la o rivală din campionat

Cristi Chivu a renunțat la serviciile unui jucător, pe care l-a lăsat să plece la o rivală din Serie A, fix în ziua meciului cu Torino, câștigat clar, scor 5-0.
Iulian Stoica
26.08.2025 | 08:30
Inter un nou transfer inainte de 50 cu Torino debutul in Serie A Cristi Chivu a lasat un jucator la o rivala din campionat
Cristi Chivu, transfer înainte de debutul în Seria A. Sursă foto: Colaj Fanatik

După o campanie reușită la Parma, „cruciații” salvându-se de la retrogradare, Cristi Chivu a prins „transferul carierei” și a fost instalat pe banca tehnică a echipei unde a cunoscut cele mai mari performanțe. Seria A a început în acest weekend, iar Inter a jucat luni contra lui Torino, victorie clară, scor 5-0. Fix în ziua partidei, nerazzurri au cedat un jucător la adversara directă.

Kristjan Asllani, împrumutat la Torino în ziua meciului cu Inter

Inter, sub comanda lui Cristi Chivu, a început sezonul de Serie A cu un succes clar. Bastoni, Thurama, dublă, Lautaro și Bonny au punctat pentru un convingător 5-0 în fața celor de la Torino. Fix în ziua duelului, cele două formații au fost protagonistele mutării lui Kristjan Asllani. 

Mijlocașul defensiv albanez a venit la Inter în urmă cu două sezoane, Empoli primind la acel moment 15,7 milioane de euro în schimbul fotbalistului. Înainte de startul acestei stagiuni, Cristi Chivu și staff-ul său s-au hotărât că nu se vor baza pe serviciile lui Asllani în această perioadă, iar jucătorul și-a găsit repede angajament.

În ziua meciului Inter – Torino, Kristjan Asllani a fost prezentat oficial la „Tauri”. Mijlocașul defensiv a fost cedat sub formă de împrumut, torinezii plătind 1,5 milioane de euro în schimbul său. Ba mai mult, clubul are o clauză de cumpărare definitivă în valoare de 11,5 milioane de euro. În cazul în care Asllani va fi cumpărat definitiv, nerazzurri au un procent de 20% pentru o eventuală revânzare.

Cristi Chivu, fericit după primul succes ca antrenor al lui Inter în Seria A

În conferința de presă de după meciului cu Torino, Cristi Chivu și-a felicitat jucătorii pentru prestația excelentă. Antrenorul român a precizat că elevii săi au dat dovadă de maturitate, atât pe parcursul partidei din etapa 1 de Serie A, dar și în perioada de pregătire din pre-sezon. De asemenea, a precizat că lucrează intens și la mentalul jucătorilor săi.

„Am muncit pentru acest sezon, încercând să ne prezentăm cât mai bine la prima etapă. Jucătorii au răspuns extraordinar, din punct de vedere mental încearcă să lase trecutul în urmă. Au dat o demonstrație de maturitate, sunt mulțumit.

Încă din prima zi de pregătire, jucătorii au înțeles realitatea sarcinilor pe care le aveau, au acceptat volumul de muncă și faptul că trebuia să facem un fel de cantonament. Au lucrat cu multă seriozitate și astăzi am intrat în teren în condiții bune; chiar și pentru noi, staff-ul, era o necunoscută să facem o pregătire de acest fel fără prea mult timp la dispoziție”, a declarat Cristi Chivu.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
