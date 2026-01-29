Interdicția de la Australian Open care a scos-o din minți pe Aryna Sabalenka. ”Sper să-și reconsidere această decizie”

ADVERTISEMENT

După ce a ajuns în finala de la Australian Open, Aryna Sabalenka a făcut o dezvăluire surpriză. Liderul WTA și-a spus punctul de vedere legat de interdicția care a scos-o din minți în cadrul turneului desfășurat în Melbourne.

Aryna Sabalenka, detalii despre restricția de la Australian Open

Aryna Sabalenka are toate motivele să fie fericită. Celebra jucătoare de tenis . Meciul care a avut o durată de o oră și 17 minute nu a fost deloc un impediment pentru sportiva din Belarus.

Renumita tenismenă continuă parcursul în această competiție, însă Australian Open a venit și cu o dezamăgire. Concret, este vorba de o restricție de care s-au lovit foarte mulți sportivi, printre care se numără și liderul WTA.

La rândul său Jannik Sinner a primit interdicție de la arbitrul de scaun legat de o brățară de monitorizare. A dezvăluit că folosește acest dispozitiv pentru a-și optimiza procesul de recuperare. Carlos Alcaraz a fost în aceeași situație.

„Motivul pentru care o foloseam pe teren este pentru că am primit un e-mail de la ITF cu aprobarea deplină de a utiliza acest dispozitiv”, a susținut Aryna Sabalenka, la o conferință de presă.

Alcaraz & Sabalenka were told to rip off their WHOOP bands at the Australian Open — even though the tech is ITF‑approved & already used across elite sport.🤯 Are Slams stuck in the past on athlete data, or protecting fairness?​ Full story + receipts 👇 — Bruce Waschuk (@brucewaschuk)

Aryna Sabalenka: ”Îl folosim tot anul”

„Nu știam că turneele de Grand Slam nu permit așa ceva. Nu înțeleg de ce, sincer, pentru că îl folosim tot anul. Folosim WHOOP la fiecare turneu WTA. Este pur și simplu pentru a ne monitoriza sănătatea.

Nu înțeleg de ce turneele de Grand Slam nu ne permit să-l folosim. Sper din tot sufletul să-și reconsidere această decizie și să le permită jucătorilor să își monitorizeze sănătatea”, a completat Aryna Sabalenka, mai arată sursa citată.

Brățara de monitorizare este gândită astfel încât nu trimite date în timp real. În schimb, stochează informații care pot fi consultate după meci. Aceste informații sunt folosite ulterior de sportivi la sesiunile de antrenament.

În felul acesta jucătorii de tenis își pot observa mai bine ritmul cardiac sau câte calorii ard, la o singură sesiune. În aceeași notă, Aryna Sabalenka și își dorește ca organizatorii să producă o schimbare.

Așadar, vrea ca aceștia să reconsidere interdicția dispozitivului, deși pot fi folosite și alte soluții. Una dintre ele constă într-o vestă, care poate fi, din păcate, inconfortabilă. Aceasta vine cu o greutate în plus pe umerii tenismenilor, dar este o opțiune validă pentru Australian Open.

Pe de altă parte, brățările WHOOP sunt mai ușor de folosit pentru că nu au ecran și pot fi purtate pe încheietura mâinii. Datele colectate sunt transmise către o aplicație pe telefon. Astfel, sunt analizate ușor de către antrenori și staff-ul medical.