Sport

Interdicția de la Australian Open care a scos-o din minți pe Aryna Sabalenka. ”Sper să-și reconsidere această decizie”

Aryna Sabalenka a vorbit despre restricția de care s-a lovit la Australian Open. Tenismena nu este singura care a fost informată despre această hotărâre.
Alexa Serdan
29.01.2026 | 14:30
Interdictia de la Australian Open care a scoso din minti pe Aryna Sabalenka Sper sasi reconsidere aceasta decizie
ULTIMA ORĂ
Regula de la Australian Open care nu este pe placul Arynei Sabalenka. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

După ce a ajuns în finala de la Australian Open, Aryna Sabalenka a făcut o dezvăluire surpriză. Liderul WTA și-a spus punctul de vedere legat de interdicția care a scos-o din minți în cadrul turneului desfășurat în Melbourne.

Aryna Sabalenka, detalii despre restricția de la Australian Open

Aryna Sabalenka are toate motivele să fie fericită. Celebra jucătoare de tenis a învins-o pe Elina Svitolina. Meciul care a avut o durată de o oră și 17 minute nu a fost deloc un impediment pentru sportiva din Belarus.

ADVERTISEMENT

Renumita tenismenă continuă parcursul în această competiție, însă Australian Open a venit și cu o dezamăgire. Concret, este vorba de o restricție de care s-au lovit foarte mulți sportivi, printre care se numără și liderul WTA.

La rândul său Jannik Sinner a primit interdicție de la arbitrul de scaun legat de o brățară de monitorizare. A dezvăluit că folosește acest dispozitiv pentru a-și optimiza procesul de recuperare. Carlos Alcaraz a fost în aceeași situație.

ADVERTISEMENT
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima...
Digi24.ro
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”

„Motivul pentru care o foloseam pe teren este pentru că am primit un e-mail de la ITF cu aprobarea deplină de a utiliza acest dispozitiv”, a susținut Aryna Sabalenka, la o conferință de presă.

ADVERTISEMENT
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut...
Digisport.ro
Controversa a fost lămurită: firma care le-a închiriat microbuzul suporterilor greci a făcut anunțul! ”NU există”

Aryna Sabalenka: ”Îl folosim tot anul”

„Nu știam că turneele de Grand Slam nu permit așa ceva. Nu înțeleg de ce, sincer, pentru că îl folosim tot anul. Folosim WHOOP la fiecare turneu WTA. Este pur și simplu pentru a ne monitoriza sănătatea.

ADVERTISEMENT

Nu înțeleg de ce turneele de Grand Slam nu ne permit să-l folosim. Sper din tot sufletul să-și reconsidere această decizie și să le permită jucătorilor să își monitorizeze sănătatea”, a completat Aryna Sabalenka, mai arată sursa citată.

Brățara de monitorizare este gândită astfel încât nu trimite date în timp real. În schimb, stochează informații care pot fi consultate după meci. Aceste informații sunt folosite ulterior de sportivi la sesiunile de antrenament.

În felul acesta jucătorii de tenis își pot observa mai bine ritmul cardiac sau câte calorii ard, la o singură sesiune. În aceeași notă, Aryna Sabalenka și-a amintit de prima participare la Australian Open și își dorește ca organizatorii să producă o schimbare.

Așadar, vrea ca aceștia să reconsidere interdicția dispozitivului, deși pot fi folosite și alte soluții. Una dintre ele constă într-o vestă, care poate fi, din păcate, inconfortabilă. Aceasta vine cu o greutate în plus pe umerii tenismenilor, dar este o opțiune validă pentru Australian Open.

Pe de altă parte, brățările WHOOP sunt mai ușor de folosit pentru că nu au ecran și pot fi purtate pe încheietura mâinii. Datele colectate sunt transmise către o aplicație pe telefon. Astfel, sunt analizate ușor de către antrenori și staff-ul medical.

Marseille, precum Universitatea Craiova! Francezii au părăsit UEFA Champions League într-un mod uluitor....
Fanatik
Marseille, precum Universitatea Craiova! Francezii au părăsit UEFA Champions League într-un mod uluitor. Felicitați degeaba și distruși de presa din Hexagon: „Jalnic! Idioții serii”
Decizia luată de PAOK după accidentul din România. Ce se va întâmpla la...
Fanatik
Decizia luată de PAOK după accidentul din România. Ce se va întâmpla la următorul meci pe care echipa lui Răzvan Lucescu îl va disputa pe teren propriu
BYD lansează în România noul Sealion 5 DM-i. Eveniment grandios pentru fanii mobilității...
Fanatik
BYD lansează în România noul Sealion 5 DM-i. Eveniment grandios pentru fanii mobilității electrificate
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Manchester City a făcut o ofertă fantastică pentru un atacant român!
iamsport.ro
Manchester City a făcut o ofertă fantastică pentru un atacant român!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!