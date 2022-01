Judecătorii au decis ca George Burcea să plătească o amendă penală de 16.000 de lei. În cazul în care nu o va achita va ajunge la închisoare.

În plus, nu are voie să mai conducă o perioadă de un an.

Sentința nu este una definitivă și poate să fie contestată în termen de 10 zile.

Ce interdicție a primit George Burcea după ce a fost condamnat pentru că a condus sub influența drogurilor

În anul 2020, George Burcea La aproape doi ani, magistrații de la Judecătoria Buftea au dat verdictul în acest caz.

Fostul soț al Andreei Bălan este obligat să plătească o amendă penală în valoare de 16.000 de lei, iar în cazul în care nu o va achita va ajunge după gratii.

În plus, actorul nu are voie să mai urce la volan, din momentul în care decizia este definitivă. Sentința nu este una definitivă, iar actorul o poate contesta în termen de 10 zile.

“În baza art. 396 alin. 1, 2 și 10 C.proc.pen. raportat la art. 61 C.pen. condamnă pe inculpatul Burcea George-Valentin la pedeapsa amenzii în cuantum de 16.000 lei, calculată prin înmulțirea unui număr de 200 zile-amendă, determinat conform art. 61 alin. 4 lit. c) C.pen., cu suma de 80 lei corespunzătoare unei zile-amendă stabilită conform art. 61 alin. 2 C.pen., pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, prevăzută de art. 336 alin. 2 C.pen”, au decis judecătorii,

“Informația a fost de la Andreea”

Actorul a susținut că poliția nu l-a filat niciodată, iar informațiile au fost date de fosta sa soție. În acel moment,

“Poliția Ilfov nu m-a filat mult timp așa cum au scris ‘genialele’ ziare sau cum IPJ a dat comunicat (cred), ci au fost informați de Andreea.

Spun asta pentru că eram de față când s-a întâmplat acest lucru. Tot acolo eram și când mi s-a cerut politicos să eliberez ‘platoul de filmare’. Andreea știa că eu am consumat substanțe.

De unde? Și-a însușit telefonul meu de multe ori când eram în lumea viselor, apoi a început să întrebe în dreapta și-n stânga”, a scris actorul pe pagina sa de socializare la acea vreme.