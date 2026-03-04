Interes din Germania pentru jucătorul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB din vară: ”Suntem în discuții”

ADVERTISEMENT

FC Argeș este marea revelație a acestui sezon și a reușit o calificare surprinzătoare în play-off. Unul dintre jucătorii piteștenilor a intrat în atenția lui Gigi Becali, dar există și contacte pentru o mutare în Germania.

Jucătorul dorit de Gigi Becali ar putea ajunge în Germania

Unul dintre cei mai apreciați fotbaliști de la FC Argeș este tânărul fundaș central Mario Tudose, pe care Gigi Becali vrea să-l aducă din vară la FCSB. Însă, jucătorul este monitorizat și de o formație din Germania.

Președintele piteștenilor, Dani Coman, a vorbit despre discuțiile pe care le are pentru Tudose, dar a precizat că nu există nicio ofertă concretă. ”Deocamdată nu avem nicio ofertă scrisă pentru Tudose. Suntem în discuții cu o echipă din Germania, dar nu avem ofertă scrisă.

Stăm la masa negocierilor pentru orice jucător pentru suma corectă. E un jucător de mare viitor, de lot național de tineret și cu șanse mari să-l vedem la naționala mare”, a declarat Coman, la emisiunea Fotbal Club de la .

Cei doi jucători care i-au fost propuși lui Gigi Becali

În cadrul emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, fostul președinte Dumitru Dragomir l-a sfătuit pe Gigi Becali să facă eforturi și .

”Uite, Gigi, ce îți spun eu acum. Câștigi la el cel puțin 8 milioane. Du-te și ia-l pe fundașul central de la Argeș, care are 21 de ani (n.r. – Mario Tudose). Băi, fii atent aici. Dacă nu iei 10 milioane pe el, vii la mine și îți dau eu diferența.

E cel mai tare fundaș central din România la această oră. Și al doilea, Ilie de la CFR Cluj. Ăștia sunt cei mai buni fundași centrali din România”, a fost mesajul lui Dragomir pentru patronul ”roș-albaștrilor”.

”Acum nu putem să-l luăm (n.r. – pe Tudose), Mitică. La vară. Dacă îi iau pe ăștia amândoi, om m-am făcut”, a replicat imediat Gigi Becali, lăsând să se înțeleagă că îi va oferta pe cei doi jucători.

FCSB l-a vrut și anul trecut pe fundașul de la FC Argeș

Mario Tudose a mai fost dorit de Gigi Becali și la începutul actualului sezon. Campioana chiar ajunsese la o înțelegere cu jucătorul și cu conducerea lui FC Argeș, dar în ultimul moment piteștenii au mărit prețul și .

”Am pierdut un jucător! Aveam un transfer făcut … (n.r. – Tudose nu mai semnează cu FCSB?) Nu. Deși am fost martor când pur și simplu se bătuse palma, Gigi se înțelesese cu Dani Coman.

Înțeleg că primarul a intervenit și nu a fost valabilă înțelegerea. Nu se semnase, dar era cuvântul dat. Noțiunea de ‘gentlemen’s agreement’ nu există în fotbalul românesc sau cel puțin în cazul ăsta nu a existat.

I s-a reproșat și tatălui jucătorului că de ce a venit să discute cu noi. Eu am mesaje în telefon, ni s-a recomandat clar să îl convingem că nu vrea și l-am convins. Și când l-am convins…”, a spus Mihai Stoica la acel moment.