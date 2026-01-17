Interes major pentru evenimentul organizat de David Popovici. Ce se întâmplă la Otopeni

Eveniment deosebit în această sâmbătă la Otopeni cu David Popovici protagonist. Sportivul român intră în bazin cu alte nume mari ale natației. Despre ce este vorba, de fapt.
„Sprint with the Stars”, conceptul ce le aparține lui Adam Peaty, triplu campion olimpic în probele de bras, și lui Ed Baxter, a avut loc până acum doar în Marea Britanie. Anul acesta, competiția vine în România.
David Popovici, cel care a fost numit sportivul anului în România în 2025 și care a atins încă un obiectiv major pentru țara noastră, va concura la Complexul de Natație de la Otopeni cu nume mari ale natației, dar și cu o mulțime de alți mici înotători.
Aproximativ 1.300 de înscrieri au fost înregistrate pentru acest eveniment, unde tinerii sportivi au șansa să concureze în finală cu David Popovici. Competiția se desfășoară doar în curse scurte, de 50 de metri, la toate procedeele. Cei mai rapizi 9 concurenți din fiecare grupă de vârstă trec mai departe din serii spre finale
„Mi-aș fi dorit să am asta când eram copil. Așa că o fac, într-un fel, pentru copilul din mine, care nu avea un astfel de eveniment când era mic, deci șansa să concureze cu cei mai buni înotători din lume.
Starurile participante sunt semifinaliști mondiali sau olimpici. Toți sunt printre primii 16 din lume, unii chiar au urcat pe podiumul mondial sau olimpic. O fac pentru copilul din mine și o fac pentru ca micii înotători să aibă șansa asta foarte tare de a se întrece cu noi”, a spus David Popovici pentru GSP.ro.
Pe lângă tinerii care vin să participe la eveniment, atracțiile principale le reprezintă numele mari care vor fi prezente. Astfel, 8 sportivi de talie mondială (4 de la masculin și 4 de la feminin) îi vor delecta pe pasionații de natație.
Starurile masculine:
Starurile feminine:
Evenimentul este împărțit în două sesiuni: în cea de dimineață vor avea loc seriile și finalele (12:00–13:30) la spate feminin și masculin și la fluture masculin și feminin, iar în sesiunea de după-amiază vor fi seriile și finalele (18:00–19:30) la procedeele bras și liber. David Popovici va intra seara în bazin.
La fel ca mai toate competițiile și turneele de natație în care concurează David Popovici, „Sprint with the Stars” va putea fi urmărit și la TV. Postul care se va ocupa de difuzarea competiției este TVR.