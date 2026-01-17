Interes major pentru evenimentul organizat de David Popovici. Ce se întâmplă la Otopeni

ADVERTISEMENT

Eveniment deosebit în această sâmbătă la Otopeni cu David Popovici protagonist. Sportivul român intră în bazin cu alte nume mari ale natației. Despre ce este vorba, de fapt.

„Sprint with the Stars”, evenimentul organizat de David Popovici la Otopeni

„Sprint with the Stars”, conceptul ce le aparține lui Adam Peaty, triplu campion olimpic în probele de bras, și lui Ed Baxter, a avut loc până acum doar în Marea Britanie. Anul acesta, competiția vine în România.

ADVERTISEMENT

David Popovici, și care , va concura la Complexul de Natație de la Otopeni cu nume mari ale natației, dar și cu o mulțime de alți mici înotători.

Aproximativ 1.300 de înscrieri au fost înregistrate pentru acest eveniment, unde tinerii sportivi au șansa să concureze în finală cu David Popovici. Competiția se desfășoară doar în curse scurte, de 50 de metri, la toate procedeele. Cei mai rapizi 9 concurenți din fiecare grupă de vârstă trec mai departe din serii spre finale

ADVERTISEMENT

„Mi-aș fi dorit să am asta când eram copil. Așa că o fac, într-un fel, pentru copilul din mine, care nu avea un astfel de eveniment când era mic, deci șansa să concureze cu cei mai buni înotători din lume.

ADVERTISEMENT

Starurile participante sunt semifinaliști mondiali sau olimpici. Toți sunt printre primii 16 din lume, unii chiar au urcat pe podiumul mondial sau olimpic. O fac pentru copilul din mine și o fac pentru ca micii înotători să aibă șansa asta foarte tare de a se întrece cu noi”, a spus David Popovici pentru

Cine sunt starurile care participă la „Sprint with the Stars”

Pe lângă tinerii care vin să participe la eveniment, atracțiile principale le reprezintă numele mari care vor fi prezente. Astfel, 8 sportivi de talie mondială (4 de la masculin și 4 de la feminin) îi vor delecta pe pasionații de natație.

ADVERTISEMENT

Starurile masculine:

David Popovici (România) – campion olimpic, cvadruplu campion mondial, cvadruplu campion european

Adam Peaty (Marea Britanie) – triplu campion olimpic, octuplu campion mondial, 16 medalii de aur europene

Diogo Ribeiro (Portugalia) – dublu campion mondial

Apostolos Christou (Grecia) – vicecampion olimpic, medaliat mondial, triplu campion european

Starurile feminine:

Angelina Köhler (Germania) – campioană mondială

Roos Vanotterdijk (Belgia) – dublă medaliată mondială, campioană europeană

Lauren Cox (Marea Britanie) – medaliată mondială și europeană

Veera Kivirinta (Finlanda) – vicecampioană europeană

Cine transmite la TV evenimentul lui David Popovici

Evenimentul este împărțit în două sesiuni: în cea de dimineață vor avea loc seriile și finalele (12:00–13:30) la spate feminin și masculin și la fluture masculin și feminin, iar în sesiunea de după-amiază vor fi seriile și finalele (18:00–19:30) la procedeele bras și liber. David Popovici va intra seara în bazin.

La fel ca mai toate competițiile și turneele de natație în care concurează David Popovici, „Sprint with the Stars” va putea fi urmărit și la TV. Postul care se va ocupa de difuzarea competiției este TVR.