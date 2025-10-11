Sport

Interes uriaș pentru marele meci România – Austria! Câte bilete s-au vândut deja

FRF a dezvăluit câte bilete s-au vândut deja pentru meciul pe care echipa națională îl va disputa contra Austriei. Federația a făcut și un anunț important pentru fanii care încă nu și-au cumpărat tichete.
Bogdan Mariș
11.10.2025 | 15:00
Interes urias pentru marele meci Romania Austria Cate bilete sau vandut deja
ULTIMA ORĂ
FRF a dezvăluit câte bilete s-au vândut pentru partida România - Austria. FOTO: Sport Pictures

Duminică, de la ora 21:45, echipa națională a României va întâlni Austria pe Arena Națională în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Duelul este unul foarte important pentru „tricolori”, iar din partea fanilor a existat un interes uriaș. FRF a dezvăluit câte bilete s-au vândut până acum.

Câte bilete s-au vândut pentru partida România – Austria

Federația Română de Fotbal a dezvăluit că peste 35.000 de fani au achiziționat bilete pentru partida cu Austria din preliminariile CM. De asemenea, forul condus de Răzvan Burleanu a anunțat că suporterii care nu au cumpărat încă bilete o vor putea face începând de sâmbătă și de la casele de bilete de la Arena Națională.

„Vino alături de tricolori și de cei peste 35.000 de suporteri care și-au anunțat deja prezența! Începând de azi (n.r. sâmbătă, 11 octombrie), biletele pentru meciul România – Austria, partida decisivă în aceste preliminarii, sunt disponibile la casele de bilete de la Arena Națională.

Acestea sunt deschise azi până la ora 20:00 și duminică, în ziua meciului, între orele 12:00 și 22:15. Tichetele de acces se pot procura și online pe site-ul bilete.frf.ro”, a transmis FRF pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale.

Ce asistențe s-au înregistrat la meciurile naționalei în acest an

Austria este cel mai puternic adversar pe care echipa națională îl întâlnește în 2025, însă e posibil ca la meciul de pe Arena Națională să nu se înregistreze cea mai mare audiență din acest an, ținând cont de situația din grupă. Până acum, meciul la care au fost prezenți cei mai mulți spectatori, 49.413, a fost cel cu Bosnia din martie, pierdut de „tricolori” cu 0-1.

Apoi, la disputa din iunie cu Cipru, câștigată cu 2-0, au fost prezenți 45.324 de suporteri. Evident, asistența a scăzut pentru următoarele două partide, deoarece acestea au avut caracter amical. La disputa împotriva Canadei din septembrie, pierdută cu 0-3, s-au aflat pe stadion 29.125 fani. Cea mai redusă asistență a fost la întâlnirea disputată recent contra Moldovei, doar 11.232 de suporteri fiind prezenți pe Arena Națională.

