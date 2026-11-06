Cerere uriașă de bilete pentru meciul Craiovei de la Brighton! Bătaie pe cele 2.000 de locuri ca să vezi meciul live

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Universitatea Craiova pregătește o deplasare spectaculoasă în Anglia, iar suporterii oltenilor sunt gata să ia cu asalt tribunele la meciul cu Brighton, din Conference League! Mario Felgueiras a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că interesul pentru bilete este mult mai mare decât numărul locurilor disponibile. Oficialul clubului din Bănie a vorbit cu mândrie despre forța brandului Universitatea Craiova și despre sprijinul impresionant pe care echipa îl primește din partea românilor din diaspora.

Mario Felgueiras anunță o cerere uriașă de bilete pentru Brighton – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova se pregătește pentru una dintre cele mai atractive deplasări din actuala campanie europeană. , din Conference League, a stârnit un interes uriaș în rândul suporterilor olteni, dar și al românilor stabiliți în străinătate.

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Mario Felgueiras a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că Universitatea Craiova ar urma să beneficieze de aproximativ 2.000 de bilete pentru partida din Anglia. Numărul este însă insuficient în raport cu solicitările venite din partea fanilor. Oficialul oltenilor a explicat că interesul pentru această confruntare demonstrează , inclusiv dincolo de granițele României.

„Chiar dacă nu sunt român eu, pot spune că e o mândrie să vedem cât de mare este acest brand Universitatea Craiova când mergem în deplasare, unde diaspora României e mare. Interesul pentru meciul cu Brighton e foarte mare, așa este. Mi-aduc aminte că am jucat anul trecut la Viena, în Austria și au fost aproape 2.000 de români. Nu avem cum să nu fim mândri și, mai ales că am și câștigat, a fost o bucurie să cântăm cu ei. Ne dau și o energie mare când jucăm pe teren străin. Cred că avem aproape 2.000 de bilete pentru Brighton, dar cererea e mult mai mare”, a spus Mario Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mario Felgueiras se așteaptă ca românii să fie prezenți și în alte sectoare ale stadionului

Mario Felgueiras a amintit de experiența trăită la Viena, unde Universitatea Craiova a fost susținută de aproape 2.000 de români. Victoria obținută atunci a făcut ca bucuria de la final să fie și mai mare, jucătorii și suporterii sărbătorind împreună. Oficialul clubului din Bănie a explicat că, la partida din Austria, fanii Universității Craiova nu s-au aflat doar în sectorul destinat galeriei oaspete. Mai mulți români și-au cumpărat bilete și în alte zone ale stadionului, încercând să se apropie de suporterii olteni.

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Felgueiras consideră că un scenariu asemănător s-ar putea repeta și la Brighton, în condițiile în care cererea de bilete depășește numărul locurilor de care ar urma să beneficieze Universitatea Craiova: „Vedem cum va fi, pentru că și la Viena, pe lângă galeria noastră, am avut români și în tribune, care au încercat să vină mai aproape. Așa se va întâmpla și acum, cel mai probabil”, a explicat oficialul oltenilor.

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Cum se vor vinde biletele pentru Brighton – Universitatea Craiova: „Primii care cumpără vor avea bilete”

În condițiile interesului ridicat pentru deplasarea din Anglia, Mario Felgueiras a oferit și câteva explicații despre modul în care suporterii ar putea intra în posesia biletelor.

Oficialul Universității Craiova a precizat că, în general, biletele sunt puse în vânzare online, iar cei care reușesc să le achiziționeze primii sunt și cei care își asigură prezența la meci: „În general se dă drumul online și primii care vor avea acces și vor cumpăra, aceia vor și avea bilete”, a declarat Mario Felgueiras, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.