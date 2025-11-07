Interes uriaș pentru meciurile echipelor românești din cupele europene! Câte persoane s-au uitat la Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

Echipele românești calificate în cupele europene, FCSB și Universitatea Craiova, au stârnit un interes masiv din partea iubitorilor de sport din România. Partidele cu Basel, respectiv Rapid Viena s-au regăsit în topul audiențelor.

Interes uriaș pentru meciurile echipelor românești din cupele europene

Dacă FCSB a pierdut cu Basel, Universitatea Craiova a obținut în premieră o victorie în „Faza Ligii” UEFA Conference League cu Rapid Viena, iar publicul doritor de fotbal nu a putut să treacă cu vederea acest lucru.

ADVERTISEMENT

Joi, 6 noiembrie, la o oră de vârf, meciurile echipelor românești s-au duelat cu alte producții extrem de apreciate în România, iar aici amintim de serialul Las Fierbinți.

După datele oficiale, în intervalul 19:45-00:00, unul din cinci televizoare erau deschise pe posturile Digi Sport sau Prima Sport, așa cum notează . Share-ul ambelor dueluri europene a atins undeva la 20%, cu un mic avans pentru FCSB, însă într-un interval orar care aduce, de obicei, un procent de 13-15%.

ADVERTISEMENT

Share-ul măsoară câte televizoare, dintre cele deschise în intervalul respectiv, sunt pe meci. În timp ce juca FCSB, un share similar avea și Las Fierbinți, serialul marca ProTV atingând un procent de 20%.

ADVERTISEMENT

Ce rating au făcut FCSB și Universitatea Craiova

În ceea ce privește ratingul, care se referă la numărul telespectatorilor raportat la totalul posesorilor de televizoare din România, a înregistrat o audiență mult mai mare decât .

Duelul campioanei României a înregistrat un rating de 6,4%, pe când formația pregătită de Mirel Rădoi doar un procent de 4,2%, așa cum notează publicația amintită anterior. Datele oferite sunt preluate de la publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

ADVERTISEMENT

Interesant este faptul că partida dintre Basel și FCSB s-a aflat pe locul 5 în topul celor mai bune ratinguri ale zilei de joi. Totodată, meciul Universității Craiova a prins top 10, clasarea acestuia fiind pe treapta a 8-a.

Clasamentul ratingurilor zilei de joi: posturile generaliste versus meciurile de fotbal europene