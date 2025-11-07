Sport

Interes uriaș pentru meciurile echipelor românești din cupele europene! Câte persoane s-au uitat la Basel – FCSB și Rapid Viena – Universitatea Craiova

Meciurile echipelor românești din cupele europene au stârnit un interes semnificativ, iar acest lucru reiese din audiențele TV. Câte persoane au urmărit Basel - FCSB și Rapid Viena - Universitatea Craiova.
Iulian Stoica
07.11.2025 | 22:15
Interes urias pentru meciurile echipelor romanesti din cupele europene Cate persoane sau uitat la Basel FCSB si Rapid Viena Universitatea Craiova
Interes mare pentru meciurile din cupele europene. Câtă lume s-a uitat la Basel - FCSB și Rapid Viena - Universitatea Craiova. Sursă foto: Colaj Fanatik
Echipele românești calificate în cupele europene, FCSB și Universitatea Craiova, au stârnit un interes masiv din partea iubitorilor de sport din România. Partidele cu Basel, respectiv Rapid Viena s-au regăsit în topul audiențelor.

Interes uriaș pentru meciurile echipelor românești din cupele europene

Dacă FCSB a pierdut cu Basel, Universitatea Craiova a obținut în premieră o victorie în „Faza Ligii” UEFA Conference League cu Rapid Viena, iar publicul doritor de fotbal nu a putut să treacă cu vederea acest lucru.

Joi, 6 noiembrie, la o oră de vârf, meciurile echipelor românești s-au duelat cu alte producții extrem de apreciate în România, iar aici amintim de serialul Las Fierbinți.

După datele oficiale, în intervalul 19:45-00:00, unul din cinci televizoare erau deschise pe posturile Digi Sport sau Prima Sport, așa cum notează Golazo.ro. Share-ul ambelor dueluri europene a atins undeva la 20%, cu un mic avans pentru FCSB, însă într-un interval orar care aduce, de obicei, un procent de 13-15%.

Share-ul măsoară câte televizoare, dintre cele deschise în intervalul respectiv, sunt pe meci. În timp ce juca FCSB, un share similar avea și Las Fierbinți, serialul marca ProTV atingând un procent de 20%.

Ce rating au făcut FCSB și Universitatea Craiova

În ceea ce privește ratingul, care se referă la numărul telespectatorilor raportat la totalul posesorilor de televizoare din România, partida Basel – FCSB a înregistrat o audiență mult mai mare decât meciul disputat de Universitatea Craiova.

Duelul campioanei României a înregistrat un rating de 6,4%, pe când formația pregătită de Mirel Rădoi doar un procent de 4,2%, așa cum notează publicația amintită anterior. Datele oferite sunt preluate de la publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Interesant este faptul că partida dintre Basel și FCSB s-a aflat pe locul 5 în topul celor mai bune ratinguri ale zilei de joi. Totodată, meciul Universității Craiova a prins top 10, clasarea acestuia fiind pe treapta a 8-a.

Clasamentul ratingurilor zilei de joi: posturile generaliste versus meciurile de fotbal europene

  1. Pro TV
  2. Pro TV
  3. Pro TV
  4. Pro TV
  5. Basel – FCSB
  6. Pro TV
  7. Antena 1
  8. Rapid Viena – Univ. Craiova
  9. Pro TV
  10. Antena 1
  11. Kanal D
