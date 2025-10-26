Interes uriaș pentru România – San Marino! Câte bilete s-au vândut în 24 de ore

ADVERTISEMENT

România mai are de disputat doar două partide în grupa de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor. Primul duel este în deplasare, cu Bosnia, ca al doilea să fie în pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, cu San Marino.

Interes uriaș pentru România – San Marino

Biletele pentru partida cu San Marino s-au vândut ca „pâinea caldă”. Tichetele au fost scoase pe parcursul zilei de vineri, 24 octombrie, iar după doar 24 de ore au rămas foarte puține.

, iar în doar o zi după ce bilete s-au pus în vânzare au rămas doar 1.000 de tichete nevândute.

Federația Română de Fotbal a făcut anunțul, cele 1.000 de bilete fiind alocate locurilor din peluză. Cum adversarul nu este unul de calibru, fanii au fost interesați de spectacol,

„ULTIMA ȘANSĂ! La 24 de ore de la punerea în vânzare, mai erau disponibile doar 1.000 de bilete, în peluze, la meciul România – San Marino, programat marți 18 noiembrie, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, de la ora 21:45”, s-a arătat în anunțul FRF.

Cât costă un bilet la România – San Marino

Prețul biletelor este cuprins între 30 RON (peluze) și 80 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON în tribune), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Ei bine, cele 1.000 de locuri rămase sunt la peluză și astfel că suporterii trebuie să plătească nu mai puțin de 30 de lei în schimbul unui bilet. Cu siguranță atmosfera de pe „Ilie Oană” va fi una de senzație.

Cum arată lista preliminară a jucătorilor convocați de Mircea Lucescu

La jumătatea lunii noiembrie, mai exact pe 15 și 18, echipa națională a României va juca împotriva Bosniei și a statului San Marino, în ultimele partide din Grupa H a calificărilor pentru Cupa Mondială 2026. Selecționerul Mircea Lucescu a făcut publică lista preliminară cu jucătorii români care evoluează în străinătate.