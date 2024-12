Interlopii care l-au susținut pe Călin Georgescu s-au răzgândit și s-au dezis de el pe TikTok: ”Te-am scos din anonimat, acum ne ameninţi”

Interlopii George Pian, Marco Kalu, Makaveli și alte nume grele, care în primul tur al alegerilor prezidențiale, s-au răzgândit și s-au dezis de el pe TikTok.

”Te-am scos din anonimat că nu te știa nimeni, acum ne ameninţi”

După ce conturile şi numele lor au apărut în documentele desecretizate de CSAT cu privire la de pe TikTok, interlopii au făcut o serie de dezvăluiri legate de candidatul independent.

George Pian, liderul Duduienilor, a afirmat într-o postare pe TikTok că a fost amenințat de câștigătorul turului 1 al prezidențialelor printr-un mesaj privat.

”Nu am să-mi cer scuze nici dacă mă veţi împușca. Aşa cum v-am susţinut, am rugămintea să faceţi un video să ne explicați aceste lucruri despre care am vorbit mai sus. Când v-am susţinut de ce nu aţi dat un mesaj de mulţumire, iar acum daţi de ameninţare?

Stai şefule că nu e aşa. Nu merge şefule cu mine aşa. Vino şefule şi multumeşte-mi nu mă lua în….Vino şi multumeşte-mi şi mie că te-am susţinut în primul rând. Noi ăştia 3-4 TikTok-ăraşi te-am scos din anonimat, că nu te cunoştea nimeni. Faptul că Makaveli este un om inteligent şi îşi dă seama şefule…”, a spus George Pian.

”Aţi făcut propagandă”

La rândul său, Marco Kalu, un interlop cunoscut în mediile infracționale, s-a dezis pe canalul sau de Tik Tok de Călin Georgescu.

“Bă, şefule, aţi făcut precampanie înainte să înceapă la BEC campania legală în România? Aţi făcut! Aţi făcut propagandă pentru George Simion, v-aţi sucit şi aţi plecat şi aţi dat drumul la live şi aţi plecat pe Călin Georgescu? Aţi făcut! Ați făcut propagandă şi pentru că cineva a dat bani pentru altcineva să distribuie masele într-o anumită direcție și se numește atentat la siguranţa naţională. O să vedeţi!

Contul lui “bogpr” (n.r Bogdan Peschir, cel care a finanțat campania electorală a lui Călin Georgescu cu 1 milion de euro) închis, tranzacţiile verificate şi toţi care aţi primit bani, aveţi conturile alea mari blocate. O să le închidă zilele astea că e anchetă”, a transmis Marco Kalu.

Mai mult, el a afirmat că au fost persoane care au primit 50 de mii de euro pentru a-l promova în online pe Călin Georgescu ”şi alde Pian şi ăştia au luat câte 10 mii şi când s-a aflat, s-a făcut ceartă între voi”.

”Călin Georgescu este un dezaxat psihic”

Un alt interlop l-a numit pe Călin Georgescu un dezaxat psihic care le spune oamenilor ce vor să audă și spune că ne așteaptă vremuri grele dacă va fi ales președintele României.

“Fiţi atenţi puțin…ăsta CG este un dezaxat psihic la care oamenii au efect de turmă pentru că s-a promovat cu milioane de euro în TikTok. Lumea nu îşi dă seama că este un din ala înrăit.

O să închidă tot. Şi toţi bătrâni spun că o să fie grav pentru tineret, dar lumea doarme pe ea pentru că este efectul de turmă. Omul ăsta nu este educat în detaliu, doar îţi spune ce vrei tu să auzi ca să se vadă acolo. Că în două luni apare de nicăieri şi chipurile este cel mai bun om”, a menționat interlopul.

Potrivit lui, ”omul este bolnav psihic, dar lumea nu își dă seama că este un conducător putinist. Lumea doarme pe ea! Adică nu are blândețea aia, vorbește ca un nebun şi gata “.