International Emmy Awards 2021: cine sunt marii câștigători ai galei. Foto&Video

Luni seară a avut loc cea de-a 49-a ediție a galei International Emmy Awards. Aceasta a avut loc la New York și a fost prezentată de frumoasa actriță Yvonne Orji. Surprizele de anul acesta nu au încetat să apară, iar toți cei care au fost nominalizați s-au bucurat de o seară memorabilă.

Scopul din spatele acestei ceremonii este de a premia pentru succesul pe care l-au avut în decurs de un an. Printre cei nominalizați anul acesta s-au numărat și Valeria Bertuccelli, Christian Tappán sau Nawazuddin Siddiqui.

Surprizele de anul acesta la gala International Emmy Awards

Una dintre surprizele acestui an a fost prezența Egiptului în lista de nominalizări. Deși au trecut aproape 50 de ani de la prima gală International Emmy Awards, niciodată un actor sau o actriță din Egipt nu au fost nominalizați pentru vreun premiu. În acest an, însă, Menna Shalay din serialul “Every Week Has a Friday” a fost nominalizată pentru „Cea mai bună interpretare a unei actrițe”.

De asemenea, anul acesta, gala nu a mai fost ținută în mediul online, la fel ca anul trecut. Deși se așteptau ca și în acest an să fie obligați să decerneze premiile virtual, producătorii au reușit să țină sub control situația și astfel gala a putut avea loc cu un public destul de numeros.

Premiile acordate în cadrul galei International Emmy Awards 2021

Premiul pentru cea mai bună dramă a mers la serialul „Tehran”, un serial de origine israeliană în care este vorba despre dorința ca israelienii și iranienii să ajungă la un compromis. Scenele de spionaj au adunat o mulțime de fani, însă directoarea de producție, Dana Eden, susține că e vorba de mai mult decât atât.

“Nu este doar un serial de spionaj, ci şi unul despre cum să înţelegi omul din spatele inamicului tău”, a declarat Dana Eden în .

Premiul pentru cel mai bun serial de comedie din acest an a mers, de această dată, către Franța. Producția „Call My Agent” („Dix pour cent”) este deja la cel de-al patrulea sezon, dar se pare că în acest an a atras atenția criticilor mai mult decât de obicei. Pentru acest premiu au mai fost nominalizate si producțiile „Motherland: Christmas Special” și „Campaign Promises”.

Marea Britanie, premiile pentru cel mai bun actor și cea mai bună actriță

Anul acesta, Valeria Bertuccelli, Ane Gabarain, Menna Shalaby și Hayley Squires au fost nominalizate pentru premiul „Cea mai bună interpretare a unei actrițe”. Nu mare le-a fost mirarea tuturor când trofeul a ajuns de data aceasta la Hayley Squires, pentru rolul impecabil pe care l-a avut în serialul „Adult Material”.

S-a dat o bătălie mare și pentru trofeul care a desemnat „Cea mai bună interpretare a unui actor” la International Emmy Awards 2021. Nominalizații au fost Roy Nik, Nawazuddin Siddiqui, Christian Tappán și David Tennant. Câștigătorul a fost de această dată actorul de origine britanică David Tennant, pentru rolul pe care l-a avut în serialul „Des”.

Alte seriale care au câștigat câte un trofeu la International Emmy Awards 2021

La categoria pentru cel mai bun film documentar, trofeul a fost luat de către “Hope Frozen: A Quest to Live Twice”, o producție de origine thailandeză. De asemenea, pentru cea mai bună telenovelă, China a câștigat cu ”The Song of Glory”. Pentru cel mai bun program artistic, Franța a reușit să obțină trofeul din acest an cu producția „Kubrick By Kubrick”.

Marea Britanie a mai obținut în acest an și un trofeu pentru cel mai bun program de divertisment cu „The Masked Singer”. Norvegia a reușit să plece, în acest an, cu un trofeu acasă, după ce a câștigat cu „Atlantic Crossing” premiul pentru cea mai bună mini serie.