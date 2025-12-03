Internaționalul aflat pe lista lui Dinamo! Musi a „dat din casă”: „Nu prea sunt în România ca el”

ADVERTISEMENT

Întrebat despre cel mai bun prieten al lui din fotbal, fostul jucător de la FCSB dezvăluie că se înțelege foarte bine cu Atanas Trică, care evoluează și el la nivel de primă ligă, la Universitatea Cluj.

Internaționalul român pe care Dinamo a vrut să-l transfere

, fiul lui Eugen Trică și al Lorenei Balaci, Atanas a fost un junior promițător, care însă nu a reușit să se impună cu adevărat la Universitatea Craiova. Acum, ajuns la 21 de ani, acesta a semnat în vară cu Universitatea Cluj și este chemat constant la echipa națională U21, iar speranțele cu privire la viitorul său sunt mari. De altfel, Dinamo s-a arătat interesată de serviciile sale, dezvăluie chiar Alexandru Musi.

„Este cel mai bun prieten al meu din fotbal, am crescut cu el, de mic. De la 12 ani ne jucam fotbal împreună, săream gardul la școală pentru a juca fotbal. Până să vin acum la Dinamo, toată vacanța, numai asta am făcut, am jucat tenis de picior în fiecare zi cu el. De dimineață până seara asta am făcut.

Dacă nu mă înșel el mi-a spus că a avut ceva de la Dinamo. Era la Universitatea Craiova atunci. Mi-aș dori să vină, da. Eu vă spun sigur că o să reușească, o să explodeze și el, pentru că este un băiat muncitor, un atacant cu fizic foarte bun, nu prea sunt din ăștia în România”, a spus Alexandru Musi la .

Musi, apt pentru derby-ul dintre FCSB și Dinamo?

Problemele de lot pe care cele două echipe le au fac în acest moment ca echipele de start să reprezinte o enigmă pentru ambii antrenori. Dinamoviștii nu l-au avut pe Alexandru Musi la ultimele partide, iar atacantul a început recuperarea și a anunțat că sunt șanse foarte mici ca el să poată juca împotriva fostei sale echipe, însă totuși nu a exclus total această variantă.

Fostul junior al Valenciei spune însă că o variantă realistă ar fi revenirea lui pe teren pentru confruntarea de pe teren propriu cu Metaloglobus, ce va avea loc peste două etape. Există însă precedentul de la meciul cu Rapid, când Musi, accidentat la națională, s-a recuperat în timp record și a fost titular pentru trupa pregătită de Zeljko Kopic în confruntarea contra giuleștenilor, chiar dacă șansele păreau să fie mici de a fi recuperat în timp util.

Andrei Nicolescu a anunțat transferuri la Dinamo în această iarnă

Președintele clubului Dinamo, Andrei Nicolescu, a dezvăluit că există un plan cu privire la în perioada de mercato din ianuarie, iar printre posturile vizate se pare că ar fi și cel de atacant central, acolo unde Stipe Perica a dezamăgit. Jucătorul croat s-ar afla chiar pe o posibilă listă de plecări, însă momentan nimic nu este sigur și lucrurile se pot schimba.

„E o provocare și această lege (n.r. legea Novak, care obligă cluburile să aibă cel puțin 40% sportivi români), care e foarte aproape să fie promulgată. Noi suntem deja cu 12 străini în lot și avem un singur post liber pentru străini. E o mare provocare partea de transferuri din iarnă. Ne dorim 3 transferuri în iarnă, în condițiile în care nu pleacă nimeni.Am vorbit și eu destul de mult despre Eissat. E un jucător cu reale calități, evident că ni-l dorim, dar e drum lung până acolo, dar nu datorită lui, ci datorită clubului la care evoluează”, a spus Nicolescu.