Internaționalul român aflat pe lista lui Mircea Lucescu a pozat cu steagul Ungariei! De la ce a pornit gestul său

Marius Corbu ar putea să debuteze la prima reprezentativă a României în această lună, deoarece se află pe lista preliminară a selecționerului Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia. Cu doar două săptămâni înainte de meci, fotbalistul celor de la Ferencvaros a pozat cu steagul Ungariei, ca parte a unei campanii realizate de echipa sa de club.

Marius Corbu a pozat cu steagul Ungariei. Care este motivul

Pe 15 martie se sărbătorește Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, iar clubul Ferencvaros a decis să lanseze un echipament special, cu un design pe care apare steagul Ungariei. Pentru a promova lansarea noului echipament, jucătorii echipei au efectuat o ședință foto în care au ținut în mână steagul Ungariei, iar printre aceștia s-a numărat și internaționalul român Marius Corbu.

Acesta se află pe și ar putea să debuteze în această lună la prima reprezentativă a României, după ce a evoluat pentru naționala U21 în perioada 2021-2025. Din acest punct de vedere, gestul său a fost criticat de unii suporteri.

Marius Corbu a dorit să evolueze pentru Ungaria. De ce nu a reușit să-și îndeplinească visul

Născut în județul Bacău, fotbalistul care poate evolua atât ca mijlocaș ofensiv, cât și în bandă, a fost crescut de Csikszereda, grupare în tricoul căreia a și debutat la nivel de seniori. În 2020, acesta părăsea România pentru a semna cu Puskas Akademia, grupare de care a aparţinut timp de patru ani, fiind împrumutat în două rânduri la Csakvar.

În 2022, Marius Corbu mărturisea că și-ar fi dorit să evolueze pentru Ungaria la nivel internațional. „M-au căutat de la naţională, nu Marco Rossi (n.r. selecționerul) personal, ci staff-ul naţionalei Ungariei. Ei au spus că vor să lucreze cu mine şi că vor încerca totul pentru a face posibil acest lucru.

Din păcate, nu s-a putut. Este o situaţie foarte dificilă, dar sunt şi fericit pentru că înseamnă că fac ceva bine. Sunt foarte tânăr, în fotbal totul se poate schimba de la o zi la alta. Dacă nu profit de șansa pe care o am (n.r. convocarea la naționala U21 a României), s-ar putea să regret”, afirma mijlocașul în presa maghiară.

În 2024, Corbu părăsea Ungaria pentru a semna cu gruparea cipriotă APOEL, unde a evoluat până în ianuarie 2026, când Ferencvaros a plătit 1.5 milioane de euro în schimbul său. Mijlocașul român a jucat în 4 partide pentru noua sa echipă, toate în campionat, însă nu are drept de joc în Europa League, deoarece nu a fost trecut pe lista UEFA. .