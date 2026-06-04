Internaționalul român, aproape de transferul carierei: 3.000.000 de euro!

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Internaționalul român Bogdan Racovițan este tot mai aproape de un transfer important în această vară, după ce Dinamo Kiev și-a manifestat interesul concret pentru fundașul central al formației poloneze Rakow Częstochowa. Clubul ucrainean este pregătit să investească până la 3 milioane de euro pentru a-l aduce în lot înaintea noului sezon.

Internaționalul român ar putea face un pas important în carieră. A ajuns pe lista unui club important din Europa

Negocierile dintre cele două cluburi au avansat în ultimele zile, iar Dinamo Kiev îl consideră pe Racovițan una dintre principalele ținte pentru întărirea compartimentului defensiv, notează jurnalistul . Pe lângă suma importantă de transfer, ucrainenii sunt pregătiți să-i ofere fotbalistului român un contract extrem de avantajos. Salariul propus ar ajunge la aproximativ un milion de euro net pe sezon, un venit care este imposibil de egalat în SuperLiga.

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În vârstă de 25 de ani, Racovițan vine după unul dintre cele mai solide sezoane ale carierei. Fundașul a fost un om de bază la Rakow, bifând 48 de apariții în toate competițiile și contribuind la rezultatele echipei atât în campionat, cât și în cupele europene.

Evoluțiile constante ale stoperului român nu au trecut neobservate, iar interesul lui Dinamo Kiev reprezintă o confirmare a progresului înregistrat în ultimii ani. și a intrat inclusiv în atenția selecționerilor echipei naționale, fiind chemat deseori la ultimele acțiuni ale tricolorilor.

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Dinamo Kiev a terminat ultimul sezon pe locul 4, însă pentru noua stagiune se speră că echipa o să se lupte pentru titlu, iar , care e în prezent e legitimat la gruparea din Ucraina.

Racovițan, convocat de Gică Hagi pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Transferat de Rakow de la FC Botoșani în ianuarie 2022 pentru aproximativ 600.000 de euro, fundașul și-a crescut considerabil cota de piață, fiind acum evaluat la 1.5 milioane de euro. O eventuală mutare la Dinamo Kiev ar reprezenta un nou pas important în cariera sa și o afacere profitabilă pentru clubul polonez.

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Racovițan a debutat la echipa națională a României în 2024 și a adunat deja mai multe selecții pentru prima reprezentativă. El a făcut parte din lista inițială aleasă de Gică Hagi pentru partidele amicale cu Georgia și Țara Galilor, dar a fost nevoit să declare ‘forfait’ din cauza unor probleme medicale.