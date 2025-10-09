Internaționalul român care a intrat în istoria clubului din Champions League. Incredibil ce a reușit la doar 26 de ani: „Un adevărat lider”

Vlad Dragomir este pe val în Cipru la Pafos. Mijlocașul român este piesă de bază la echipa pregătită de ibericul Juan Carlos Carcedo. Ce a făcut fotbalistul încât să intre în istoria clubului său.

Vlad Dragomir a intrat în istoria clubului Pafos

Legitimat la Pafos încă din vara anului 2021, Vlad Dragomir are deja câteva sezoane bune în tricoul ciprioților. El a venit la echipa actuală după ce s-a despărțit de italienii de la Virtus Entella. Duminică, 5 octombrie,

Ce a reprezentat acel meci pe lângă golul înscris? Ei bine, Dragomir a înregistrat astfel partida cu numărul 164 pentru Pafos și a devenit jucătorul cu cele mai multe jocuri din istoria echipei cipriote. Clubul a ținut să imortalizeze această performanță.

„Odată cu apariția împotriva AEK Larnaca, Vlad Dragomir a devenit fotbalistul cu cele mai multe apariții din istoria Pafos FC: 164 de apariții, 28 de contribuții la goluri. Câștigătorul Cupei și Campion.

O figură cheie în călătoria noastră europeană. Un adevărat lider. Un adevărat campion. Un nume scris pentru totdeauna în istoria Pafos. La mai multe!”, a fost mesajul postat de Pafos pe pagina oficială de Facebook.

Vlad Dragomir, convocat de Mircea Lucescu la echipa națională

Veștile bune pentru Vlad Dragomir au pornit odată cu anunțul că Mijlocașul român debutase sub „tricolor” în luna martie a acestui an, când a jucat jumătate de oră în victoria cu 5-1 de pe terenul lui San Marino, din etapa a 2-a a preliminariilor pentru CM 2026. Șapte luni mai târziu, a fost aruncat de „Il Luce” titular în meciul cu Republica Moldova.

Meciuri echipa națională luna octombrie

Echipa națională a României joacă în această lună contra Moldovei și Austriei. Primul meci este un amical ce va avea loc pe Arena Națională și se va disputa joi, 9 octombrie, de la ora 21:00.

Partida contra austriecilor are însă o miză mult mai importantă. Meciul se va disputa duminică, 12 octombrie, tot pe Arena Națională, însă de la ora 21:45 și va conta în cadrul etapei a 8-a din preliminariile CM 2026.

Cine este Vlad Dragomir

Vlad Dragomir este un mijlocaș român în vârstă de 26 de ani. El s-a născut pe 24 aprilie 1999 și este originar din Timișoara. El a fost crescut de ACS Poli Timișoara, ajungând în vara anului 2015 la juniorii lui Arsenal. Fotbalistul s-a despărțit de „tunari” la 3 ani după ce sosise în Anglia și a semnat cu italienii de la Perugia.

La începutul anului 2021, Vlad Dragomir continua în Italia, dar de data aceasta semna cu cei de la Vitrus Entella. În vara aceluiași an, românul se transfera la clubul unde joacă și în prezent, Pafos.

Program Pafos în Champions League

Pafos a reușit să se califice pe tabloul principal din Champions League în acest sezon, trecând în preliminarii de cluburi precum Maccabi Tel-Aviv, Dinamo Kiev și Steaua Roșie Belgrad. Iată programul ciprioților în grupa unică din Champions League:

Etapa 1: Olympiacos – Pafos 0-0

Etapa 2: Pafos – Bayern 1-5

Etapa 3: Kairat – Pafos

Etapa 4: Pafos – Villareal

Etapa 5: Pafos – Monaco

Etapa 6: Juventus – Pafos

Etapa 7: Chelsea – Pafos

Etapa 8: Pafos – Slavia Praga

Statistici carieră Vlad Dragomir

Cel mai bune cifre le are, evident, în tricoul lui Pafos. Cu 10 pase decisive și 18 goluri în 164 de apariții, Vlad Dragomir a prestat aici cel mai bun fotbal din cariera sa până acum. La Perugia, el pasase decisiv de 9 ori și înscrisese de alte 3 ori în 76 de meciuri, în timp ce la Arsenal U23 a marcat 6 goluri și a oferit 2 pase decisive.