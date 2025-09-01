Sport

Internaționalul român de juniori a plecat de la Juventus! Cu ce echipă a semnat

Un internațional român de juniori a plecat de la Juventus în această perioadă de mercato. Cu ce club a semnat tânărul fotbalist.
Iulian Stoica
01.09.2025 | 22:00
Internationalul roman de juniori a plecat de la Juventus Cu ce echipa a semnat
ULTIMA ORĂ
Un internațional român de juniori a plecat de la Juventus și a semnat cu un club important din Europa. Sursă foto: sportpictures

Cum perioada de mercato se apropie de sfârșit, mai multe transferuri importante se întâmplă pe ultima „sută”. Ei bine, un internațional român de juniori a plecat de la Juventus și a ales să semneze cu un club important din Europa.

ADVERTISEMENT

Andrei Florea, noul jucător de la MSK Zilina

Andrei Florea (20 ani) este unul dintre fotbaliștii români care s-au format peste hotare. Cu o experiență vastă în fotbalul juvenil italian, internaționalul de tineret a decis să plece de la Juventus în această vară și să semneze cu MSK Zilina, din Slovacia. La momentul prezentării, mijlocașul a transmis că e mândru să ajungă la echipa unde s-au format Skriniar sau Hancko.

„Din primul moment în care am ajuns aici, am întâlnit oameni foarte prietenoși, fie că vorbim despre antrenori sau colegi de echipă, și simt că toți trag în aceeași direcție. Primele lucruri pe care le-am auzit despre Zilina au fost nume precum Skriniar și Hancko.

ADVERTISEMENT

Acestea sunt cele mai strălucitoare stele care s-au format la această echipă, dar și dovada clară că aici, la Zilina, se formează fotbaliști de calitate. Am venit cu dorința de a mă dezvolta și de a da tot ce am mai bun pentru a fi valoros pentru echipă. Da, am avut mai multe opțiuni, însă modul în care acest club lucrează cu jucătorii tineri a fost factorul decisiv pentru mine”, a transmis Andrei Florea la momentul prezentării.

„A fost un pas uriaș să joc și să mă antrenez cu Juventus”

Legat de experiența acumulată în Italia, Andrei Florea a recunoscut că a fost o mândrie să poarte tricoul lui Juventus. Cel care a bifat prezențe pentru România U18, U19 și U20, la ultima reprezentativă fiind instalat Adrian Iencsi de curând, e nerăbdător să intre pe teren și să-și demonstreze calitățile.

ADVERTISEMENT
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul...
Digi24.ro
Cine s-ar afla în spatele asasinatului fostului președinte al parlamentului din Ucraina. Anunțul Kievului

„A fost un pas uriaș. Să mă antrenez și să joc pentru Juventus, dar și în Youth Champions League, a fost o experiență care m-a ajutat să evoluez atât din punct de vedere fotbalistic, cât și mental. Am învățat ce înseamnă profesionalismul, disciplina și faptul că fiecare detaliu contează. În plus, tactica joacă un rol foarte important în Italia, așa că m-am obișnuit și cu acest aspect.

ADVERTISEMENT
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit,...
Digisport.ro
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră

Sunt genul de mijlocaș care își dorește să aibă cât mai mult mingea la picior și să ajute echipa în construcția jocului. Am un echilibru bun între faza defensivă și cea ofensivă. Știu că mai am de lucru la capitolul fizic și forță, iar tocmai de aceea vreau să mă concentrez pe acest aspect aici, la Zilina”, a completat Andrei Florea.

  • 100.000 de euro este cota de piață a lui Florea

Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă...
Fanatik
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat oferta din La Liga! Exclusiv
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Deadline Day: Manchester City, ultimele formalități pentru...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Deadline Day: Manchester City, ultimele formalități pentru transferul lui Donnaruma. Ederson va ajunge la adversara lui FCSB
Mihai Stoica, noi dezvăluiri șocante despre dialogul dintre Colțescu și Pintilii la CFR...
Fanatik
Mihai Stoica, noi dezvăluiri șocante despre dialogul dintre Colțescu și Pintilii la CFR – FCSB 2-2. „A mers în vestiar. Ne-a luat peste picior”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Chiajna merge bine în Liga 2, dar vrea să îl dea afară pe...
iamsport.ro
Chiajna merge bine în Liga 2, dar vrea să îl dea afară pe Dică dintr-un motiv uluitor! Antrenorul retrogradat din SuperLiga e dorit în locul său
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!