Internaționalul român de juniori a plecat de la Juventus! Cu ce echipă a semnat

Cum perioada de mercato se apropie de sfârșit, mai multe transferuri importante se întâmplă pe ultima „sută”. Ei bine, un internațional român de juniori a plecat de la Juventus și a ales să semneze cu un club important din Europa.

Andrei Florea, noul jucător de la MSK Zilina

Andrei Florea (20 ani) este unul dintre fotbaliștii români care s-au format peste hotare. Cu o experiență vastă în fotbalul juvenil italian, internaționalul de tineret a decis să plece de la Juventus în această vară ș , din Slovacia. La momentul prezentării, mijlocașul a transmis că e mândru să ajungă la echipa unde s-au format Skriniar sau Hancko.

„Din primul moment în care am ajuns aici, am întâlnit oameni foarte prietenoși, fie că vorbim despre antrenori sau colegi de echipă, și simt că toți trag în aceeași direcție. Primele lucruri pe care le-am auzit despre Zilina au fost nume precum Skriniar și Hancko.

Acestea sunt cele mai strălucitoare stele care s-au format la această echipă, dar și dovada clară că aici, la Zilina, se formează fotbaliști de calitate. Am venit cu dorința de a mă dezvolta și de a da tot ce am mai bun pentru a fi valoros pentru echipă. Da, am avut mai multe opțiuni, însă modul în care acest club lucrează cu jucătorii tineri a fost factorul decisiv pentru mine”, a transmis Andrei Florea la momentul prezentării.

„A fost un pas uriaș să joc și să mă antrenez cu Juventus”

Legat de experiența acumulată în Italia, Andrei Florea a recunoscut că a fost o mândrie să poarte tricoul lui Juventus. Cel care a bifat prezențe pentru , e nerăbdător să intre pe teren și să-și demonstreze calitățile.

„A fost un pas uriaș. Să mă antrenez și să joc pentru Juventus, dar și în Youth Champions League, a fost o experiență care m-a ajutat să evoluez atât din punct de vedere fotbalistic, cât și mental. Am învățat ce înseamnă profesionalismul, disciplina și faptul că fiecare detaliu contează. În plus, tactica joacă un rol foarte important în Italia, așa că m-am obișnuit și cu acest aspect.

Sunt genul de mijlocaș care își dorește să aibă cât mai mult mingea la picior și să ajute echipa în construcția jocului. Am un echilibru bun între faza defensivă și cea ofensivă. Știu că mai am de lucru la capitolul fizic și forță, iar tocmai de aceea vreau să mă concentrez pe acest aspect aici, la Zilina”, a completat Andrei Florea.