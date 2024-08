Internaționalul român din Kazahstan o vede pe Corvinul capabilă să elimine Astana. ”Ar putea să profite”

Bogdan Vătăjelu (31 de ani), fundaș stânga la Aktobe, liderul la zi al campionatului din Kazahstan, consideră că echipa Corvinul Hunedoara poate învinge Astana, în deplasare, în manșa secundă din turul 3 preliminar al Conference League, și să se califice în play-off-ul celei de-a treia competiții europene inter-cluburi.

Returul Astana – Corvinul se dispută miercuri, 14 august, de la ora 17:00, la Almaty. În primul meci,

Bogdan Vătăjelu o vede pe Corvinul capabilă să elimine Astana

Te salut, Bogdan. Ce șanse crezi că mai are Corvinul să se califice, după ce Astana s-a impus cu 2-1 în România?

Am văzut puțin din meciul tur, iar Astana este o echipă bună cu jucători de calitate în față, în special pe benzi. Cu toate astea, eu cred că cei de la Corvinul au încă șanse să se califice mai departe.

Cam ce ar trebui să facă?

Dacă vor juca la fel cum au jucat în tururile precedente cu Paksi și cu Rijeka cred că vor avea șanse foarte mari să se califice în play-off. Mie mi-a plăcut foarte mult cum a jucat Corvinul în finala Cupei României, cu Oțelul, și în Europa. Mi se pare un fenomen extraordinar ce se întâmplă la Corvinul.



Cei de la Astana cum privesc returul?

Sunt încrezători după ce au câștigat meciul tur, 2-1. Astana nu joacă însă acasă, pentru că stadionul lor este în renovare, joacă la Almaty, pe un teren foarte bun, un teren mare. Vom vedea pe cine va avantaja acest teren. Am jucat acolo, este cel mai bun teren din Kazahstan. Din ce am văzut, Corvinul are jucători de viteză foarte buni în atac și ar putea să profite de acest teren. Rămâne de văzut ce strategii de joc vor aborda cei doi antrenori.

”Astana nu a fost în cea mai bună sezonul acesta”

Teoretic, n-ar fi imposibil pentru Corvinul să marcheze un gol și să egaleze situația la general.

Clar, nu este deloc imposibil pentru Corvinul să înscrie. Mai ales că Astana nu a fost în cea mai bună formă sezonul acesta. Este pe locul 9 în campionat, dar cu două meciuri mai puțin disputate. Au schimbat antrenorul cu ceva timp în urmă, iar echipa încă se mai caută. Au schimbat și sistemul de joc. Pe teren propriu au jucat șapte meciuri și au pierdut de trei ori. De ce n-ar putea și Corvinul să câștige acolo?

Care ar fi principalele pericole pentru Corvinul? La ce trebuie să fie foarte atenți hunedorenii?

Astana are mijlocași foarte buni, agresivi. Acolo ar fi punctul forte, dar și jucătorii din față sunt periculoși. Mie îmi place foarte mult Camara, cel care a marcat golul egalizator la Sibiu. E foarte tehnic, foarte rapid. Mai e atacantul Geoffrey, care a înscris golul de 2-1. Extrema dreaptă Tomasov, veteranul și căpitanul, are un picior stâng foarte bun. Cam astea ar fi principalele pericole pentru Corvinul. Sunt convins că după ce i-au văzut în meciul tur își vor lua măsurile necesare să-i blocheze.

”Nu m-a suprins deloc calificarea celor de la Sparta Praga”

Ce zici de calificarea fostei tale echipe Sparta Praga în fața celor de la FCSB?

N-am văzut meciul pentru că era foarte târziu în Kazahstan și eram la somn. Am văzut că și a ratat calificarea în play-off-ul Champions League. Nu m-a suprins deloc calificarea celor de la Sparta Praga. A câștigat ultimele două campionate ale Cehiei, are un nou concept. Au adus jucători nordici, antrenor danez, mulți tineri. Chiar dacă a fost 1-1 în tur, la Praga, eram convins că nu le va fi deloc ușor celor de la FCSB. Sparta Praga este o forță.

Crezi că se califică FCSB în Europa League? Joacă în play-off cu LASK Linz.

Știu că LASK Linz este o echipă puternică. A mai jucat în Europa League sezoanele trecute. Sigur vor fi meciuri grele la fel cum au fost și cele cu Sparta Praga. Sunt echipe apropiate valoric. LASK este o echipă care aleargă, bine organizată.

O vezi favorită pe FCSB?

Nu cred. E imposibil ca FCSB să aibă o misune ușoară. Nu o văd favorită certă. Nici în Conference League nu există favorite. Am văzut ce s-a întâmplat cu echipe cu nume care au avut probleme cu echipe pe care nu le știa nimeni. Din aceste faze nu mai sunt diferențe atât de mari în echipe.