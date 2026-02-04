El este jucătorul român care a renunțat la națională! Nici nu se gândește la barajul cu Turcia: „S-au întâmplate multe”

ADVERTISEMENT

Dan Nistor este unul dintre fotbaliștii importanți și foarte buni ai SuperLigii României și deja se clasează printre jucătorii legendari ai campionatului din punct de vedere al numărului de meciuri. Totuși, el nu a fost niciodată un om important pentru echipa națională, iar înainte de barajul cu Turcia a recunoscut că nici măcar nu se gândește că ar putea fi convocat de Mircea Lucescu.

Dan Nistor nu mai vrea la națională. Anunțul făcut de „dinozaurul” lui U Cluj

Alex Chipciu și Dan Nistor au fost doi oameni cruciali ai Universității Cluj în ultimii ani, când echipa a prins loc de play-off și a reușit să evolueze după o pauză foarte îndelungată în cupele europene. Dacă primul este în vederea naționalei, mai ales ținând cont de lipsa jucătorilor pe postul de fundaș stânga, Dan Nistor continuă să rămână în afara lotului, având și concurenți precum Ianis Hagi, Darius Olaru sau Nicolae Stanciu.

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei, . Înainte de barajul cu Turcia, Dan Nistor nici nu se gândește că Mircea Lucescu i-ar putea da o șansă și chiar a lăsat de înțeles că nici nu ar da curs unei eventuale selecționări:

„Vreți să fiu sincer cu dumneavoastră? Nu mă gândesc, nu! Pentru că, de-a lungul carierei mele, s-au întâmplat multe chestii… Cred că aș fi putut să am mult mai multe meciuri la echipa națională. Nu vreau să mai dezgrop morții, ca să zic așa… Dar nu mă mai gândesc (n.r. – la echipa națională).

ADVERTISEMENT

Sincer vă zic, nu! (Pe cine ești supărat?) Pe mai multe persoane, dar nu are rost, pentru că… (zâmbește). Mi-am spus eu, așa, mie, în gând ca în anul 2026 să nu mă mai cert cu nimeni, să-mi văd de treaba mea, de familia mea, de fotbalul pe care îl practic eu. Cu siguranță, mai devreme sau mai târziu, când va fi timpul, vă voi spune anumite chestii care cred că o să vă surprindă neplăcut!”, a declarat Dan Nistor, conform

ADVERTISEMENT

Dan Nistor nu are retragerea în plan! Și-a prelungit contractul cu U Cluj

Deși a ajuns la 37 de ani, Astfel, dacă va fi sănătos, Dan Nistor poate depăși recordul de meciuri în campionatul românesc, deținut în acest moment de Ionel Dănciulescu, cu 515 meciuri.

În 116 partide pentru „șepcile roșii”, Dan Nistor are cifre senzaționale, fiind clubul pentru care a marcat cel mai mult din cariera sa. Mijlocașul are 59 de contribuții decisive pentru U Cluj, dintre care 35 de goluri și 24 de assisturi.