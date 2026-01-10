Sport

Internaționalul român va fi antrenat de omul care a împărțit vestiarul cu Hagi și Gică Popescu, la unul dintre cele mai mari cluburi din lume

Unul dintre jucătorii care au reușit să se impună la naționala lui Mircea Lucescu, are un nou antrenor, fost coleg de echipă cu internaționalii români care au îmbrăcat tricoul Barcelonei
Catalin Oprea
10.01.2026 | 08:20
Vlad Dragomir, fotbalistul român de națională, legitimat la Pafos, are un nou antrenor. El va fi pregătit de Albert Celades, fost fotbalist la FC Barcelona, care a împărțit vestiarul cu Hagi și Gică Popescu în sezonul 1995-1996.

Albert Celades îl va pregăti pe Vlad Dragomir

Celades (50 ani) a fost numit la conducerea echipei cipriote, după ce fostul antrenor Carlos Carcedo a plecat la Spartak Moscova. Conducerea clubului din Pafos a decis să meargă tot pe filiera spaniolă și l-a adus pe Celades.

Albert Celades a fost unul dintre copiii teribili ai Barcelonei. Produs al celebrei academii La Masia, el a debutat la prima echipă la 20 de ani, fiind unul dintre preferații regretatului Johan Cruyff. El a jucat la Barcelona în intervalul 1995-1999.

Ulterior, a  plecat un sezon la Celta Vigo, iar în 2000 a ajuns la Real Madrid, fiind pe lista limitată a fotbaliștilor care au îmbrăcat tricoul celor mai galonate echipe ale lumii. El și-a încheiat cariera la un club din Hong Kong, după ce a jucat și la New York Red Bull.

Pafos este pe locul doi în Cipru

Până la numirea la Pafos, Celades a antrenat o singură echipă de seniori – Valencia, în sezonul 2019-2020. El are însă o vastă experiență la naționalele Spaniei, trecând ca selecționer pe la toate nivelele. Timp de patru ani, el a fost antrenorul naționalei U21 a Spaniei, iar apoi secund la prima echipă.

Albert Celades are misiunea a aduce titlul din nou la Pafos. Momentan, echipa este pe locul doi în campionatul Ciprului, la două puncte de Omonia Nicosia și la egalitate cu AEK Larnaca. Campionatul Ciprului se reia în acest weekend.

Ciprioții s-au gândit și la Filipe Coelho

În Liga Campionilor, echipa cipriotă ocupă locul 26, cu 6 puncte, și păstrează șanse la calificarea în play-off. Pafos mai are de jucat în deplasare, la Chelsea (21 ianuarie), și apoi pe teren propriu, cu Slavia Praga (28 ianuarie).

Potrivit presei din Portugalia, pe lista celor de la Pafos s-a aflat și Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova. A Bola a scris că tehnicianul liderului din Super Liga României a fost curtat de ciprioți, dar informația nu a fost confirmată oficial.

 

