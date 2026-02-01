Sport

Internaționalul U21 al României face spectacol în Italia! Hat-trick spectaculos împotriva Milanului. Video

Ioan Vermeșan, atacantul internațional U21 care evoluează pentru Hellas Verona, a înscris o triplă de excepție împotriva Milanului. Cum a reușit să marcheze tânărul fotbalist român
Ciprian Păvăleanu
01.02.2026 | 18:51
Internationalul U21 al Romaniei face spectacol in Italia Hattrick spectaculos impotriva Milanului Video
Ioan Vermeșan a înscris un hat-trick fabulos împotriva echipei U20 a lui AC Milan. Foto: Sportpictures.eu
Ioan Vermeșan este pe val în Italia, acolo unde evoluează la echipa de U20. Tânărul atacant român a înscris 13 goluri în acest sezon pentru echipa de tineret, iar în ultimul meci a înscris un hat-trick împotriva celor de la AC Milan U20.

Toți ochii pe Ioan Vermeșan. Tânărul român a înscris un hat-trick contra echipei U20 a lui AC Milan

Ioan Vermeșan se află la al treilea său an în Italia, acolo unde joacă pentru echipa de tineret a celor de la Hellas Verona. Plecat de la UTA Arad, tânărul atacant a progresat de la an la an, iar în prezent se află la cel mai bun sezon al său.

În primul an, pentru Verona U19, el a înscris de 4 ori în 18 partide, în timp ce sezonul trecut a înscris de 13 ori în 36 de meciuri. În această stagiune, deja și-a atins nivelul de anul trecut ajungând astfel la 13 goluri în 19 meciuri, după ce a înscris un hat-trick spectaculos chiar în ultima etapă.

Prima reușită a venit după o cursă senzațională, pornită din propria jumătate. Vermeșan a trecut printre toți apărătorii Milanului și a finalizat cu o precizie de mare atacant. Al doilea gol a fost marcat după ce a controlat perfect o minge primită în careu, iar ultimul gol a fost o execuție superbă de cap.

Ioan Vermeșan nu a avut loc în naționala U18 condusă de Ion Marin în 2024, însă a fost convocat la U19 la Campionatul European

În 2024, Ioan Vermeșan a fost unul dintre marii absenți ai unei convocări din luna iunie. Atacantul lui Hellas Verona tocmai începuse să aibă evoluții din ce în ce mai bune pentru echipa sa, însă acest lucru nu l-a convins pe Ion Marin să-l aducă la lotul de juniori. Cu toate acestea, după ce a început să marcheze mult mai multe goluri în Italia, el a fost convocat la echipa U19 ce a ajuns în semifinalele Campionatului European.

„Nu e numai el neconvocat. Avem misiunea cea mai importantă să vedem și alți jucători. Pe el îl știm, îl tot vedem de 2-3 ani. Randamentul lui la echipa națională a fost slab. Eu nu văd progrese la el. După fiecare acțiune, eu mă apuc și scriu un raport individual pentru fiecare jucător, care este trimis Federației, iar FRF trimite cluburilor.

În acel raport există o rubrică numită recomandări. Eu recomand acolo cam ce i-ar trebui să fie mai bun la următoarea întâlnire. Noi tot scriem, dar nu vedem îmbunătățiri. Nu vedem că-și perfecționează finalizarea”, a dezvăluit Ion Marin la acea vreme, în exclusivitate pentru FANATIK. 

