Internaționalul Universității Craiova, la un pas de semifinalele Ligii Națiunilor! A fost decisiv la primul gol

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Ronaldo Webster, fotbalistul Universității Craiova, a fost protagonistul unei surprize uriașe în fotbalul internațional! Mijlocașul oltenilor a fost integralist în victoria obținută de Jamaica împotriva Mexicului, scor 3-2, în prima manșă a sferturilor de finală din CONCACAF Nations League. Mai mult, jucătorul din Bănie a avut o contribuție directă la deschiderea scorului, executând cornerul din care mexicanii și-au trimis mingea în propria poartă. Jamaica este acum la un singur pas de semifinalele competiției.

Ronaldo Webster, decisiv în victoria uriașă a Jamaicăi împotriva Mexicului

Ronaldo Webster a avut parte de în tricoul naționalei Jamaicăi. Fotbalistul legitimat la Universitatea Craiova a fost titular și a evoluat pe toată durata confruntării cu Mexic, disputată sâmbătă, 14 noiembrie, pe National Stadium din Kingston. Partida a contat pentru prima manșă a sferturilor de finală din CONCACAF Nations League, iar jamaicanii au reușit să producă una dintre surprizele acestei faze a competiției, impunându-se cu 3-2 în fața unei reprezentative cu un palmares impresionant în fotbalul din America de Nord și Centrală.

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Webster nu s-a mulțumit doar să fie prezent pe teren. a avut un rol esențial la faza care a deblocat tabela, în minutul 27. Jamaica a beneficiat de o lovitură de colț, iar Ronaldo Webster a fost cel care a executat. Mingea trimisă de mijlocașul oltenilor a fost deviată nefericit de fundașul mexican Jesús Gallardo, care a înscris în propria poartă.

Deși reușita a fost înregistrată oficial ca autogol al lui Gallardo, faza a pornit de la execuția lui Webster, iar contribuția jucătorului din Bănie este evidențiată inclusiv în cronica publicată de CONCACAF, forul care organizează competiția.

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Jamaica a condus Mexicul cu 3-0, dar finalul a fost nebun la Kingston

După deschiderea scorului, Jamaica a continuat să pună probleme unei naționale mexicane considerate una dintre forțele tradiționale ale regiunii CONCACAF. Imediat după pauză, în minutul 46, Renaldo Cephas a majorat avantajul gazdelor. Atacantul jamaican a pătruns din partea stângă și a finalizat cu un șut pe jos, ducând scorul la 2-0. Surpriza a căpătat proporții în minutul 63. Richard King a transformat o lovitură de pedeapsă, iar tabela arăta un neverosimil 3-0 pentru Jamaica.

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Mexicanii nu au cedat însă și au revenit spectaculos în ultima parte a întâlnirii. Gilberto Mora a redus din diferență în minutul 70, cu un șut din afara careului, iar Julián Quiñones a transformat un penalty în minutul 81. De la 3-0, scorul a devenit 3-2, iar ultimele minute au fost extrem de tensionate pentru gazde.

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Jamaica a rezistat presiunii și a obținut o victorie de mare prestigiu, în timp ce Ronaldo Webster a rămas pe teren până la fluierul final, contribuind la un succes care poate deschide drumul către semifinalele Ligii Națiunilor din zona CONCACAF.

Mexicul nu mai primise niciodată trei goluri de la această națională

Victoria de la Kingston are o însemnătate aparte și prin prisma statisticilor. Potrivit datelor oficiale CONCACAF, Jamaica a reușit pentru prima dată în istorie să marcheze trei goluri într-un singur meci împotriva Mexicului.

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Până la această confruntare, jamaicanii nu înscriseseră niciodată de trei ori în poarta reprezentativei mexicane. În competițiile organizate de CONCACAF, precedentul reper ofensiv important fusese remiza de 2-2 din martie 2023. Mai mult, Jamaica a înscris cele trei goluri din numai trei șuturi pe poartă, un detaliu care evidențiază eficiența extraordinară a gazdelor.

Rezultatul este cu atât mai important cu cât Mexicul a fost una dintre cele trei țări organizatoare ale Campionatului Mondial din 2026, alături de Statele Unite ale Americii și Canada.

Ronaldo Webster, la un pas de semifinalele CONCACAF Nations League! Când se joacă returul cu Mexic

Pentru internaționalul Universității Craiova, aventura alături de naționala Jamaicăi poate continua cu o calificare importantă. După succesul cu 3-2 de pe teren propriu, Jamaica pornește cu avantaj înaintea manșei retur, programată marți, 17 noiembrie, pe Estadio BBVA din Monterrey.

Reprezentativa lui Ronaldo Webster are nevoie de un rezultat de egalitate pentru a se califica în semifinalele CONCACAF Nations League. În schimb, Mexicul este obligat să recupereze diferența din prima întâlnire. Dacă va trece de reprezentativa mexicană, Jamaica va întâlni în semifinale câștigătoarea dublei dintre Statele Unite ale Americii și Haiti (n.r. 6-0 în tur pentru SUA).