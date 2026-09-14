Sport

Interul lui Chivu, „bestie” cu două fețe! Italienii sunt uluiți după 5-3 cu Udinese: primește goluri pe bandă, dar atacul e de neoprit

Presa din Italia a remarcat cum Inter primește o căruță de goluri, dar e de neoprit după 5-3 cu Udinese. Un atac perfect și o apărare vulnerabilă, așa este văzută Inter în aceste zile.
Flaviu Popa
15.09.2026 | 00:08
Interul lui Chivu bestie cu doua fete Italienii sunt uluiti dupa 53 cu Udinese primeste goluri pe banda dar atacul e de neoprit
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Inter - Udinese, sub lupa presei din Italia. Foto: hepta.ro.
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Inter a bătut pe Udinese cu 5-3 după ce a fost condusă cu 0-2. Presa din Italia vuiește după nebunia de meci cu opt goluri, însă consensul general e că Inter e o echipă vulnerabilă în apărare, dar cu un atac feroce.

Presa din Italia e impresionată de forța ofensivă de care dă dovadă Interul lui Cristi Chivu

TuttoMercatoWeb scrie că „O Inter nebună câștigă din nou: este condusă cu 2-0, dar apoi întoarce meciul și o învinge pe Udinese cu 5-3”. Prestația defensivă a nerazzurilor este taxată de jurnaliștii italieni, care observă cum formația lui Cristi Chivu primește multe goluri, meci de meci.

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Entuziasmați, fanii fotbalului italian așteaptă marele meci dintre AS Roma și Inter, formațiile cu parcurs perfect din acest start de sezon, remarcă presa din Italia. Corriere dello Sport scrie că „Inter încasează două goluri, apoi se dezlănțuie: îi dă cinci lui Udinese, iar Chivu urcă pe primul loc alături de Roma”.

Jurnaliștii de la Tutto Mercato Web
Jurnaliștii de la Tutto Mercato Web

La fel ca și restul specialiștilor, jurnaliștii de la Corriere remarcă jocul spectaculos al lui Inter, care pare capabilă să înscrie o căruță de goluri în orice meci, dar taxează apărarea extrem de vulnerabilă a „viperelor”. Chiar și așa, italienii sunt cuceriți de faptul că Inter a reușit o revenire de la 0-2 și nu mai puțin de 27 de șuturi spre poarta adversă.

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Gazzetta dello Sport laudă forța ofensivă a lui Inter, dar critică erorile dese din apărare

O părere similară are și Gazzetta dello Sport. „Inter o întoarce și de data asta: este condusă cu două goluri, apoi marchează cinci și urcă pe primul loc alături de Roma”, scriu jurnaliștii de la gazzetta.it.

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Entuziasmul e la el acasă după ce Inter a întors-o pe Udinese după modelul Napoli, de la 0-2. „Inter revine din nou! După Napoli, acum și cu Udinese”, au scris italienii, remarcând că este al doilea meci la rând în campionat când se întâmplă „nebunia”.

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Cu toate acestea și în Gazzetta există o critică serioasă la adresa sistemului defensiv. Astfel, formulări ca „eroare defensivă” au fost foarte dese atunci când Inter era în apărare. La fel și în cazul portarului ghinionist Martinez, care a fost denumit deseori „nesigur”. Jurnaliștii de la Gazzetta mai remarcă cum „secundul” lui Chivu, Kolarov, a fost eliminat, însă nu insistă pe acest eveniment.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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