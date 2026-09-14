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Inter a bătut pe Udinese cu 5-3 după ce a fost condusă cu 0-2. Presa din Italia vuiește după nebunia de meci cu opt goluri, însă consensul general e că Inter e o echipă vulnerabilă în apărare, dar cu un atac feroce.

Presa din Italia e impresionată de forța ofensivă de care dă dovadă Interul lui Cristi Chivu

scrie că „O Inter nebună câștigă din nou: este condusă cu 2-0, dar apoi întoarce meciul și o învinge pe Udinese cu 5-3”. Prestația defensivă a nerazzurilor este taxată de jurnaliștii italieni, care observă cum formația lui Cristi Chivu primește multe goluri, meci de meci.

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Entuziasmați, , formațiile cu parcurs perfect din acest start de sezon, remarcă presa din Italia. Corriere dello Sport scrie că „Inter încasează două goluri, apoi se dezlănțuie: îi dă cinci lui Udinese, iar Chivu urcă pe primul loc alături de Roma”.

La fel ca și restul specialiștilor, jurnaliștii de la Corriere remarcă jocul spectaculos al lui Inter, care pare capabilă să înscrie o căruță de goluri în orice meci, dar taxează apărarea extrem de vulnerabilă a „viperelor”. Chiar și așa, italienii sunt cuceriți de faptul că Inter a reușit o revenire de la 0-2 și nu mai puțin de 27 de șuturi spre poarta adversă.

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Gazzetta dello Sport laudă forța ofensivă a lui Inter, dar critică erorile dese din apărare

O părere similară are și . „Inter o întoarce și de data asta: este condusă cu două goluri, apoi marchează cinci și urcă pe primul loc alături de Roma”, scriu jurnaliștii de la gazzetta.it.

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Entuziasmul e la el acasă după ce , de la 0-2. „Inter revine din nou! După Napoli, acum și cu Udinese”, au scris italienii, remarcând că este al doilea meci la rând în campionat când se întâmplă „nebunia”.

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Cu toate acestea și în Gazzetta există o critică serioasă la adresa sistemului defensiv. Astfel, formulări ca „eroare defensivă” au fost foarte dese atunci când Inter era în apărare. La fel și în cazul portarului ghinionist Martinez, care a fost denumit deseori „nesigur”. Jurnaliștii de la Gazzetta mai remarcă cum „secundul” lui Chivu, Kolarov, a fost eliminat, însă nu insistă pe acest eveniment.