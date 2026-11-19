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Oliver Provstgaard ar putea deveni protagonistul unuia dintre cele mai tari transferuri din Serie A! Inter Milano este pe urmele fundașului danez de la Lazio, pentru care se vehiculează o sumă de 40 de milioane de euro. Povestea are puternice legături cu România. Mario Nicolae l-a descoperit și l-a promovat la Vejle, iar Mihai Teja i-a șlefuit calitățile și l-a îndrumat spre Italia. Acum, fotbalistul ar putea ajunge sub comanda lui Cristi Chivu. Cei doi români care i-au marcat cariera au dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum a început totul.

Cine este Oliver Provstgaard, fundașul pe care Interul lui Chivu e gata să dea 40 de milioane de euro. A fost promovat de doi români!

Oliver Provstgaard a avut o ascensiune spectaculoasă în ultimii ani. Fundașul central de 23 de ani a ajuns la Lazio în februarie 2025, după ce italienii au plătit aproximativ 4,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Vejle. Acum, se vorbește despre un transfer la Inter Milano, iar suma discutată în presa italiană ajunge la 40 de milioane de euro.

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Danezul poate ajunge , după ce alți doi români au avut un cuvânt greu de spus în formarea sa ca fotbalist. Mario Nicolae, în prezent oficial la Rapid, a fost omul care i-a oferit prima mare șansă la Vejle, iar Mihai Teja l-a pregătit înaintea transferului în Serie A. FANATIK a stat de vorbă cu amândoi și a aflat povestea fundașului central.

Românul care a lucrat cu fundașul de 40 de milioane de euro: „Veneau și mă întrebau tot timpul de el!”

Mihai Teja l-a găsit pe Provstgaard în vestiarul lui Vejle în 2024. Danezii traversau o perioadă complicată, cu echipa blocată în subsolul clasamentului, însă tânărul fundaș atrăgea deja privirile scouterilor. Era căpitanul naționalei U21 a Danemarcei, avea un picior stâng excelent și o maturitate incredibilă. a stat de vorbă cu FANATIK și a povestit cum a decurs colaborarea cu Oliver.

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„Un jucător foarte bun, în primul rând, foarte inteligent. Când am fost eu acolo, avea sub 20 de ani și era căpitanul naționalei U21 a Danemarcei. Un jucător de mare perspectivă, cu un picior stâng foarte bun.

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Pe mine m-a ajutat foarte mult, a ajutat-o foarte mult pe Vejle. Juca și fundaș stânga, dar mai mult fundaș central, în special într-un sistem cu trei fundași centrali. Îi place să urce în atac cu mingea la picior, are o viteză destul de bună pentru un fundaș central și este foarte inteligent. Am lucrat foarte bine cu el, chiar am avut o relație foarte bună. Fiind căpitanul echipei, l-am lăsat căpitan. Este și un om de mare caracter.

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Mă așteptam să ajungă la un club mare. Eu am vorbit și cu agentul lui, cât am fost acolo. Veneau, vorbeau cu mine, mă întrebau tot timpul de el, de Oliver. Era tot timpul sub supraveghere, ca să spun așa. Avea o altă educație, se vedea educația de familie. Era foarte respectuos, venea cu mult înainte de antrenament, cu toate că îi chemam de dimineață și stăteau până seara. Se pregătea pentru antrenament, își făcea toate exercițiile de prevenție, stătea cu preparatorul fizic, făcea programe suplimentare. După antrenament, la fel. Foarte, foarte profesionist”, a declarat Mihai Teja pentru FANATIK.

Sfatul primit de la Mihai Teja înaintea transferului la Lazio: „Italia este mai bună pentru tine!”

În iarna lui 2025, Provstgaard a plecat din cantonamentul lui Vejle pentru a face pasul spre un campionat mai puternic. Avea oferte și din alte țări, precum Germania, iar una dintre variante era Serie B. Teja nu voia să-și piardă fundașul în mijlocul sezonului, dar știa că momentul despărțirii venise. A discutat cu el despre viitor și i-a recomandat să aleagă Italia. În cele din urmă, Lazio a fost clubul care l-a cumpărat pentru 4,5 milioane de euro.

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„Eu aș fi avut nevoie de el, pentru că a plecat în iarnă. Eram în cantonament și el a plecat din cantonament. La început se vorbea despre o echipă din Serie B, după aceea am înțeles că avea mai multe oferte.

Chiar am stat de vorbă cu el și i-am spus că, din punctul meu de vedere, Italia ar fi mai bună pentru el. Mai avea multe de învățat din punct de vedere tactic. I-am spus: «Italia mi se pare mai bună pentru tine, pentru că vei învăța foarte mult tactic, vei învăța să stai foarte bine în teren și cred că ai nevoie de așa ceva». Eu învățasem foarte mult de la Maurizio Sarri și știam cum lucrează, cât de mult pune accent pe tactica individuală, pe compartimente și pe întreaga echipă. De aceea m-am bucurat că ajunge în Italia”, a dezvăluit antrenorul român.

Mihai Teja, convins că Provstgaard ar da lovitura la Inter! Ce spune despre Cristi Chivu

Acum, Provstgaard ar putea ajunge la Inter, unde l-ar întâlni pe Cristi Chivu. Teja îl cunoaște pe fostul internațional român din perioada Ajax, când a mers în Olanda pentru a studia metodele academiei clubului. Antrenorul este de părere că transferul ar reprezenta un pas extraordinar în cariera lui Oliver, care ar avea ocazia să evolueze pentru unul dintre cele mai puternice cluburi din lume.

„Chivu a demonstrat că este un antrenor foarte bun. Cristi a demonstrat că este un om de mare calitate. Și ca jucător a fost foarte inteligent. Inteligența și caracterul fac întotdeauna diferența, din punctul meu de vedere. A lucrat cu foarte mulți antrenori, a jucat la un nivel foarte înalt și a avut posibilitatea să învețe foarte multe. Este un antrenor foarte inteligent, mie mi-a plăcut întotdeauna”, a spus Teja.

Mario Nicolae l-a descoperit pe Oliver Provstgaard. Cum a ajuns danezul în prima echipă la Vejle

Povestea legăturilor românești începe însă cu aproape trei ani înainte de transferul la Lazio. În decembrie 2021, Mario Nicolae a ajuns la Vejle în funcția de director sportiv și a aflat despre un fundaș promițător din academie, care revenea după o ruptură de ligamente încrucișate. Românul a decis să-i ofere o șansă, i-a prelungit contractul și l-a luat în cantonamentul primei echipe din Antalya.

„Eu l-am descoperit și eu l-am promovat, exact când am ajuns acolo, în decembrie 2021. Eram în mijlocul campionatului și ne pregăteam să facem lista pentru cantonament. Fiind nou la club, luam informații de peste tot. Cei din academie mi-au spus că este un băiat foarte interesant, dar venea după o ruptură de ligamente încrucișate, după o perioadă foarte lungă de recuperare. Era și foarte, foarte tânăr la vremea aceea. Ca profil, arăta foarte interesant. Avea o educație bună, era înalt, avea piciorul stâng de bază, iar fundașii stângaci sunt destul de rari.

A fost primul jucător căruia i-am prelungit contractul. L-am luat în cantonament cu noi, în Antalya, și din momentul acela a devenit un proiect foarte serios, de lungă durată. Împreună cu clubul am decis că el va fi următorul jucător pe care îl vom vinde pe bani mulți. Timp de doi ani și jumătate am lucrat în jurul lui, astfel încât să joace constant. Chiar și atunci când evoluțiile lui erau mai puțin bune, am decis să joace. Ușor, ușor, a ajuns la naționala U21 a Danemarcei, apoi a devenit căpitanul acesteia”, a povestit Mario Nicolae, în exclusivitate pentru FANATIK.

Fostul dinamovist Raúl Albentosa l-a luat sub aripa sa: „Era ca și copilul lui”

Mario Nicolae a dezvăluit că un alt fotbalist cunoscut în România a avut o contribuție importantă la dezvoltarea fundașului danez. Este vorba despre Raúl Albentosa, fostul jucător al lui Dinamo, pe care oficialul român l-a adus și la Vejle. Spaniolul a devenit un adevărat mentor pentru Provstgaard.

„Pe Oliver l-a ajutat foarte mult un jucător pe care l-am avut și la Dinamo, în 2021, când eram director sportiv: Raúl Albentosa. Eu l-am avut și în Danemarca, la Vejle, unde a fost căpitan timp de un an și jumătate. Provstgaard a crescut extrem de mult datorită lui Albentosa. A jucat alături de el, a învățat foarte multe lucruri de la el. Era ca și cum ar fi fost copilul lui. Și atunci copilul a crescut foarte mult. Este un băiat foarte inteligent, cu o educație foarte bună. Nu mă miră și nu mă surprinde că poate ajunge să valoreze sumele acestea mari care se vehiculează acum în presa italiană”, a mai spus Mario Nicolae.

Mario Nicolae a vorbit cu Oliver Provstgaard despre interesul lui Inter: „Mi-a răspuns imediat”

Legătura dintre Mario Nicolae și Oliver Provstgaard nu s-a încheiat odată cu plecarea lor de la Vejle. Fostul director sportiv al clubului danez a dezvăluit pentru FANATIK că i-a scris fundașului chiar în ziua în care presa italiană a anunțat interesul lui Inter Milano. Fotbalistul i-a răspuns imediat!

„Este o mândrie foarte mare și ar trebui să fie o mândrie pentru toți românii dacă va ajunge la Inter, mai ales pentru suma aceasta mare. Fără falsă modestie, nu vorbim despre un simplu jucător cu care ai colaborat într-un club timp de jumătate de an sau un an. Nu. Acolo l-ai descoperit, l-ai ajutat să fie promovat și ai contribuit la doi ani și jumătate din cariera lui. Chiar în această dimineață i-am scris lui Oliver și mi-a răspuns imediat. Mi-a spus că ia lucrurile pas cu pas. Este clar că sunt discuții, dar trebuie să vedem dacă se vor concretiza și când. Nu am intrat în detalii”, a mai povestit oficialul celor de la Rapid.

Nu doar Teja și Mario Nicolae! Ceilalți români care l-au cucerit pe fotbalistul de 40 de milioane

La Vejle, Provstgaard s-a apropiat și de Vlad Ioniță, responsabil cu echipamentul, dar și de Ioan, un ieșean care îngrijea terenurile de antrenament. Pe acesta din urmă îl lăuda frecvent pentru calitatea gazonului, mai ales când revenea la club după meciurile naționalei U21.

„Oliver a avut o conexiune senzațională cu românii în viața lui. Am fost eu primul, apoi Mihai Teja, care l-a avut antrenor câteva luni. Dar noi am mai avut acolo un kit manager, un magaziner, un team manager român, Vlad Ioniță, cu care Oliver avea o relație foarte bună. Inclusiv omul care se ocupa de terenul nostru de antrenament era român. Îl cheamă Ioan și este din Iași. Oliver avea o relație senzațională cu el.

Cred că românii i-au lăsat o impresie foarte, foarte bună. Poate unii ar spune că este un detaliu nesemnificativ, dar contează. De aceea spun că, dacă va ajunge să lucreze cu Cristi Chivu, cred că va fi numai de bine”, a încheiat Mario Nicolae.