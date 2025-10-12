Interul lui Cristi Chivu a pus ochii pe noua vedetă a fotbalului brazilian! Este fiul unui fost star de la Real Madrid

Inter a efectuat mai multe transferuri importante în vară pentru a întări lotul condus de Cristi Chivu, dar conducerea „nerazzurrilor” se gândește deja și la viitor. Presa din Brazilia a dezvăluit că Inter îl urmărește pe Robinho Junior, fiul fostului jucător de la Real Madrid sau Manchester City, .

ADVERTISEMENT

Inter urmărește noul star al fotbalului brazilian. Este fiul fostei vedete de la Real Madrid

Robinho Jr. a început fotbalul la Santos, ca și tatăl său, iar fotbalistul de bandă joacă momentan alături de unul dintre idolii săi, . Inter este interesată de jucătorul de 17 ani, iar a anunțat că „nerazzurrii” vor trimite un scouter la partida dintre Santos și Corinthians, care se va disputa pe 16 octombrie, de la ora 03:30 (ora României).

Acesta va discuta și cu agenții jucătorului despre un posibil transfer. Cele două părți ar putea ajunge la un acord până la finalul acestui an, existând posibilitatea ca jucătorul să se alăture lotului condus de Cristi Chivu în vara anului 2026. Robinho Junior, care poate evolua în ambele benzi ale atacului, dar și ca mijlocaș ofensiv, este cotat momentan la 1 milion de euro de site-ul .

ADVERTISEMENT

Ce realizări a avut Robinho Jr până la vârsta de 17 ani

Robinho Junior, care poartă numărul 7, la fel ca tatăl său, a debutat la prima echipă a lui Santos în meciul cu Flamengo, disputat pe 17 iulie 2025, iar de atunci a strâns 5 prezențe în prima divizie din Brazilia. În prima parte a anului, acesta a evoluat în campionatul U20, unde a reușit să marcheze de 3 ori în 9 partide.

Fotbalist de ambele picioare, Robinho Junior și-a prelungit contractul cu Santos în vara acestui an. Noua sa înțelegere este valabilă până în 2027, așadar Inter ar putea fi nevoită să achite o sumă consistentă în schimbul tânărului fotbalist, în cazul în care mutarea se va produce în următoarele luni.

ADVERTISEMENT

Cine este Robinho. Tatăl jucătorului dorit de Inter se află la închisoare

Lansat în fotbal de Santos, Robinho a impresionat în Brazilia, fiind văzut ca „noul Pele”, înainte de a semna în 2005 cu Real Madrid în schimbul sumei de 24 de milioane de euro. Acesta a petrecut trei ani în capitala Spaniei, însă nu s-a ridicat niciodată cu adevărat la nivelul așteptărilor, iar în 2008 a devenit primul transfer major al conducerii arabe de la Manchester City.

ADVERTISEMENT

După doi ani în Premier League, Robinho a semnat cu AC Milan, unde a lăsat o impresie pozitivă pe gazon, înainte de a evolua pe final de carieră la Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor, Istanbul Bașakșehir și Santos. În perioada 2003-2017, atacantul a strâns 100 de prezențe la naționala Braziliei, marcând 28 de goluri.

În noiembrie 2017, Robinho a fost condamnat la nouă ani de închisoare de autoritățile italiene pentru un viol care s-a produs în 2013. După aproape șapte ani de procese și amânări, fostul fotbalist a fost arestat în martie 2024, în Brazilia, unde își efectuează pedeapsa, după ce autoritățile din țara natală au ajuns la un acord cu guvernul italian. Încarcerarea sa a fost văzută cu ochi buni de multe persoane din Brazilia, care se temeau că acesta ar putea să scape datorită faimei și averii sale.