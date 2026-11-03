Sport

Interul lui Cristi Chivu a scris istorie în Champions League! Nici Barcelona sau Real Madrid nu au reușit asta

Bogdan Mariș
04.11.2026 | 01:03
Interul lui Cristi Chivu a scris istorie in Champions League Nici Barcelona sau Real Madrid nu au reusit asta
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Inter, formația pregătită de Cristi Chivu (46 de ani), a scris istorie în Champions League. FOTO: Hepta
Interul lui Cristi Chivu s-a impus cu 3-0 pe terenul lui Feyenoord în a patra etapă din faza principală a UEFA Champions League, iar rezultatul a fost unul istoric.
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Inter, formația pregătită de Cristi Chivu (46 de ani), a surclasat-o pe Feyenoord cu 3-0 în meciul disputat marți seară în UEFA Champions League. „Nerazzurrii” au devenit a treia echipă din istorie care reușește să se impună la cel puțin trei goluri diferență pe „De Kuip” într-un meci din cea mai importantă competiție inter-cluburi.

Interul lui Cristi Chivu a scris istorie la Rotterdam

Yann Bisseck, Pio Esposito și Piotr Zielinski au punctat pentru Inter la Rotterdam, iar atacantul italian putea chiar să facă „dubla”, însă reușita sa a fost anulată pentru un offside, poziția fiind la limită. Conform Opta, milanezii au devenit a treia formație care reușește să se impună la cel puțin 3 goluri diferență pe De Kuip într-un meci de Champions League.

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Singurele formații care au mai reușit acest lucru sunt Manchester City, în 2017, și Bayer Leverkusen în 2024, scorul final în ambele cazuri fiind 0-4. De-a lungul timpului, pe arena din Rotterdam au evoluat și alte cluburi uriașe, precum Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Milan, Juventus, Chelsea, Bayern sau Atletico Madrid, însă niciuna nu a reușit să învingă la o diferență atât de mare.

În Cupa Campionilor Europeni au evoluat pe terenul lui Feyenoord și două echipe românești. În 1970, formația olandeză era deținătoarea trofeului și o întâlnea pe UTA în primul tur, iar arădenii reușeau să producă surpriza și să se califice mai departe, după 1-1 la Rotterdam și 0-0 în returul din România. Chiar în următorul sezon, Feyenoord a înfruntat-o pe Dinamo în turul 2 și a câștigat ambele partide, 2-0 pe teren propriu și 3-0 la București.

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Pe cine va mai întâlni Inter în faza principală din Champions League

După 1-2 cu Real Madrid și 3-4 cu Brugge, Interul lui Cristi Chivu a obținut două victorii consecutive în Champions League, 1-0 cu Șahtior și 3-0 cu Feyenoord și păstrează speranțe la o calificare direct în optimi. Programul nu este însă deloc ușor, deoarece „nerazzurii” vor mai întâlni doi adversari foarte puternici în ultimele 4 runde. Iată ce meciuri va mai disputa Inter în faza ligii:

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  • 25 noiembrie, ora 22:00: Inter – VfB Stuttgart
  • 9 decembrie, ora 22:00: Borussia Dortmund – Inter
  • 19 ianuarie 2027, ora 22:00: Inter – Liverpool
  • 27 ianuarie 2027, ora 22:00: Slovan Bratislava – Inter

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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