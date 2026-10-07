Sport

Interul lui Cristi Chivu, așteptat în România! Oficialul unui club se află în discuții cu tehnicianul campioanei Italiei

Interul lui Cristi Chivu ar putea disputa o partidă amicală cu o formație din România. Cine este omul care încearcă să perfecteze meciul de gală contra „nerazzurrilor”.
Bogdan Mariș
07.10.2026 | 14:00
Interul lui Cristi Chivu asteptat in Romania Oficialul unui club se afla in discutii cu tehnicianul campioanei Italiei
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Un oficial al Politehnicii Timișoara încearcă să perfecteze un amical cu Interul lui Cristi Chivu (45 de ani). FOTO: Hepta
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Lucrările la stadionul „Eroii Timișoarei” ar urma să se încheie în decembrie, iar arena ar putea fi inaugurată în 2027 cu un amical de gală contra lui Inter Milano. Cristi Bobar, managerul sportiv al Politehnicii Timișoara, este un apropiat al familiei lui Cristi Chivu și încearcă să perfecteze partida.

Poli Timișoara, amical de gală cu Inter?

Poli Timișoara a promovat în Liga 2 în vara acestui an și se luptă încă din primul sezon pentru a ajunge în SuperLiga. Gruparea pregătită de Dan Alexa are 20 de puncte după 8 etape și ocupă momentan locul 2, la două lungimi în urma liderului CSM Slatina. Timișorenii își dispută meciurile pe arena „Electrica”, însă în 2027 ar urma să se mute pe stadionul „Eroii Timișoarei”.

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Lucrările la noua arenă ar urma să se finalizeze în decembrie 2026, însă Poli va putea să joace acolo doar după ce se vor obține avizele și omologările necesare. În acest context, stadionul ar urma să fie inaugurat oficial anul viitor, iar conducerea clubului Politehnica încearcă să perfecteze un amical de gală cu Inter Milano, conform GSP.ro.

Oficialul Politehnicii Timișoara, apropiat de familia lui Cristi Chivu

Omul-cheie în aceste discuții este Cristi Bobar, managerul sportiv al Politehnicii Timișoara, care este apropiat de familia lui Cristi Chivu. Originar din județul Caraș-Severin, ca și actualul antrenor al lui Inter, Bobar a lucrat timp de opt ani (2018-2026) la CSM Reșița, clubul care l-a lansat pe Cristi Chivu.

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Cristi Bobar îl cunoaște de mulți ani pe fostul căpitan al naționalei, iar actualul oficial al lui Poli Timișoara a fost cel care a ridicat bustul tatălui lui Cristi Chivu, Mircea, la arena din Reșița. Stadionul din Valea Domanului chiar îi poartă numele fostului tehnician, decedat în 1998, când fiul său avea doar 17 ani. Mama lui Cristi Chivu, Mariana, s-a stabilit de mai mulți ani la Timișoara.

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Poli Timișoara, amical cu Juventus în 2005

În urmă cu peste două decenii, Juventus sosea la Timișoara pentru o partidă amicală, care a atras peste 30.000 de spectatori pe vechiul stadion „Dan Păltinișanu”, demolat în februarie 2025 pentru a face loc unei noi arene, care ar urma să fie inaugurată până în 2030. Meciul disputat în august 2005 s-a încheiat la egalitate, 2-2. Gigel Coman și Alin Paleacu marcau pentru vechea Poli, club care s-a desființat în 2012, în timp ce golurile torinezilor erau înscrise de Adrian Mutu și Zlatan Ibrahimovic.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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