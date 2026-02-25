Interul lui Cristi Chivu, distrus pe rețelele sociale după eșecul cu Bodo/Glimt: „Figurile de carton au fost umilite”

ADVERTISEMENT

Inter traversează un sezon bun pe plan intern, dar s-a făcut de râs în UEFA Champions League, fiind eliminată cu scorul general de 5-2 de către norvegienii de la Bodo/Glimt. Contestatarii echipei lui Cristi Chivu au sărbătorit eliminarea „nerazzurrilor” din competiție, lansând acuze la adresa liderului din Serie A.

Interul lui Cristi Chivu, distrus pe rețelele sociale după eșecul rușinos cu Bodo/Glimt

În mare măsură, fanii rivalelor au folosit eliminarea din Champions League ca pe un argument în favoarea ideii că Inter este avantajată de arbitraje în Italia. „Nu e ‘Liga Marotta’ în Europa” ; „O echipă care domină campionatul în Italia, dar se face de râs în Europa, se confirmă faptul că există ceva putred…” ; „Aceasta e situația Interului în afara ‘Ligii Marotta’ ” ;

„Aceasta este confirmarea clară a cât de sărac și corupt poate fi fotbalul italian. Fără ajutorul arbitrilor, este foarte dificil, un minut de reculegere pentru Gravina (n.r. președintele Federației Italiene de Fotbal) și Marotta” ; „Unii cad pe jos și așteaptă penalty-uri, iar alții joacă fotbal. Felicitări celor de la Bodo/Glimt, figurile de carton au fost umilite în dublă manșă”, au fost câteva dintre reacțiile dure de pe rețelele sociale după eșecul Interului.

. Alți suporteri au interpretat rezultatul drept o reflecție asupra nivelului la care se află momentan fotbalul italian, cu reacții precum „Bodo ar fi campioană în Serie A” sau „Acesta este adevărul: o echipă mediocră care joacă într-un campionat mediocru”.

Dezastru pentru fotbalul italian în UEFA Champions League

Este foarte probabil ca Italia să nu fie reprezentată de nicio echipă în optimile Champions League, ceea ce ar reprezenta o situație cu adevărat dezastruoasă. Campioana Napoli a părăsit competiția încă din faza ligii, pe care a încheiat-o pe locul 30, iar .

Campionatul italian mai este reprezentat de alte două formații, Juventus și Atalanta, însă ambele vor avea nevoie de un miracol pentru a obține calificarea în optimi. „Bătrâna Doamnă” a cedat cu 2-5 pe terenul lui Galatasaray în prima manșă, în timp ce gruparea pregătită de Raffaele Palladino a fost învinsă cu 2-0 la Dortmund de Borussia.