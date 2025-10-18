Interul lui Cristi Chivu e pe primul loc în Serie A după victoria cu AS Roma! Cum au reacționat italienii și ce notă a primit antrenorul român

Inter a obținut o victorie uriașă pe terenul Romei, scor 1-0, în etapa a 7-a din Serie A. Francezul Ange-Yoan Bonny a marcat unicul gol al meciului în minutul 6, iar gruparea antrenată de a urcat pe primul loc după acest rezultat. Presa din Italia a reacționat după triumful Interului.

Ce au scris italienii după ce Interul lui Chivu a urcat pe primul loc în Serie A

Publicațiile importante din Italia au analizat succesul obținut de Inter la Roma. a subliniat faptul că echipa lui Chivu a evoluat excelent în prima repriză, iar în partea secundă a apărat rezultatul de pe tabelă: „Prima repriză a ‘nerazzurrilor’ a fost foarte bună, dar în partea a doua, Chivu a avut noroc: Celik a lovit bara, iar Dovbyk a trimis peste poarta goală cu o lovitură de cap. Dar defensiva a rezistat.

Inter pleacă din capitală cu sistemul de navigație setat: meci cu Union St. Gilloise la Bruxelles, iar apoi cu Napoli pe ‘Maradona’. Două meciuri cruciale pe două fronturi diferite. Dar, între timp, ce frumos e să te bucuri de Roma noaptea, cu jocurile ei de lumini. În special când ești pe primul loc”.

Ce notă a primit Cristi Chivu după Roma – Inter 0-1

Cei de la , care l-au notat cu 7 pe Cristi Chivu, au analizat victoria Interului. „Inter este într-o formă excelentă, ca și cum pauza internațională nu a avut loc. Au avut probleme timp de câteva minute în repriza secundă, dar victoria a fost meritată și le-au ieșit toate mutările.

Joc vertical, defensivă solidă și personalitate. Iar din această seară, sunt pe primul loc, cel puțin înainte de meciul lui AC Milan”, au transmis italienii. Inter a ajuns la șase victorii consecutive în toate competițiile după acest rezultat, ultimul pas greșit fiind cel din .

Ce urmează pentru Inter după succesul cu AS Roma

Deplasarea de la Roma a fost prima dintr-o serie de trei pentru Interul lui Cristi Chivu. Marți, de la ora 22:00, „nerazzurrii” vor juca în Champions League pe terenul celor de la Royale Union Saint-Gilloise, iar sâmbătă, de la ora 19:00, este programat un nou derby în Serie A, contra campioanei Napoli.

Apoi, până la pauza internațională din noiembrie, Inter va mai întâlni Fiorentina (pe teren propriu), Verona (în deplasare) și Lazio (pe teren propriu) în Serie A, iar în Champions League va primi vizita celei mai slab cotate formații din faza ligii, Kairat Almaty, campioana Kazahstanului.