Interul lui Cristi Chivu îl vrea pe colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham. Un titular pleacă de la echipă

Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) încearcă să dea o lovitură pe piața transferurilor la finalul acestui sezon. Yann Sommer, portarul elvețian titular în acest moment al echipei de pe „Giuseppe Meazza”, în vârstă de 37 de ani, mai are contract cu liderul din Serie A doar până în vară. Iar până în acest moment înțelegerea sa nu a fost prelungită.

Interul lui Cristi Chivu îl vrea în vară pe Guglielmo Vicario, colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham

El a comis destul de multe erori până acum în actuala stagiune, având totuși pe de altă parte și evoluții foarte solide, astfel încât, în special prin prisma vârstei sale înaintate, chiar și în cazul în care se va decide în cele din urmă să continue, acest lucru se va întâmpla doar pentru încă un sezon. În plus, în stagiunea viitoare el va fi nevoit să accepte statutul de rezervă.

Asta pentru că șefii lui Inter doresc să aducă în vară un alt portar titular. Potrivit , principalul favorit în acest sens în prezent este Guglielmo Vicario, internaționalul italian în vârstă de 29 de ani de la Așadar, în acest context, pare că Sommer are doar trei variante: să rămână la echipa lui Chivu și să accepte rolul de rezervă, să plece la o altă echipă, cel mai probabil în țara natală, la Basel, pentru o ultimă aventură în cariera lui profesionistă, sau să se retragă din activitate încă din această vară.

Care este situația lui Yann Sommer la Inter

Elvețianul este dorit în continuare la Milano, însă doar pentru un singur sezon în plus după cum s-a notat anterior, din două motive. Primul este reprezentat de faptul că se consideră că ar fi benefic să existe o variantă bună de rezervă pentru Vicario, dacă mutarea lui se va concretiza, sau pentru oricare alt portar care va fi adus în vară pentru rolul de titular. Iar în prezent se crede că spaniolul în vârstă de 27 de ani Josep Martinez, celălalt goalkeeper pe care se bazează acum, nu poate îndeplini încă, cu succes bineînțeles, acest criteriu.

De asemenea, oficialii lui Inter sunt convinși și că Sommer poate avea un rol foarte important în adaptarea cât mai rapidă la echipă a lui Vicario, dacă se va dovedi în cele din urmă că într-adevăr el este alesul, iar mutarea se va și realiza în vară. În prezent, portarul lui Tottenham are, în viziunea Transfermarkt, o cotă de piață de 23 de milioane de euro.