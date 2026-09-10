ADVERTISEMENT

Inter a început cu stângul noul sezon de Champions League, dar prestația echipei lui Cristi Chivu a fost lăudată în Italia. Nerazzurrii au pierdut cu 1-2 pe Santiago Bernabéu, în fața lui Real Madrid. Alessandro Del Piero consideră că Inter este singura formație din Serie A construită în acest moment pentru a câștiga Liga Campionilor.

Cristi Chivu a pierdut pe Bernabéu, dar a primit un compliment uriaș de la Del Piero

Inter a început curajos și a avut prima mare ocazie prin Marcus Thuram. Două erori uriașe au schimbat însă complet meciul. Mbappé a profitat de o greșeală a defensivei și a deschis scorul în minutul 14. Nouă minute mai târziu, Josep Martínez a încercat să dribleze în propriul careu, iar Federico Valverde l-a pedepsit.

ADVERTISEMENT

Carlos Augusto a redus din diferență în minutul 77, însă Courtois a rezistat până la final. Inter a terminat partida cu 21 de șuturi și 64,5% posesie, dar a plecat fără niciun punct de pe Bernabéu. Echipa lui Cristi Chivu a pus probleme serioase unui Real Madrid obișnuit să pedepsească aproape orice eroare în Champions League.

Del Piero a dat verdictul după eșecul lui Chivu pe Bernabéu: „Doar Inter!”

A revenit pe stadionul pe care, în 2010, câștiga Liga Campionilor ca jucător al Interului. Atunci îl avea antrenor pe José Mourinho. Acum, cei doi s-au întâlnit ca adversari pe băncile tehnice.

ADVERTISEMENT

Alessandro Del Piero, fostul mare fotbalist italian, a analizat echipele din Serie A care participă în acest sezon în UEFA Champions League. Dintre toate, vede doar formația antrenată de Cristi Chivu cu șanse reale la marele trofeu. „Napoli nu este o echipă construită pentru a câștiga Champions League. Dintre formațiile italiene, doar Inter este construită pentru a câștiga Liga Campionilor. În acest moment, lui Napoli îi mai lipsesc câțiva jucători, dar nu este departe de nivelul la care își dorește să ajungă”, a declarat Alessandro Del Piero.