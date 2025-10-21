Intervenţia lui Koljic, comparată cu ratarea lui Perica din Dinamo – FCSB: „Li s-au tăiat picioarele! A fost ireal”

ADVERTISEMENT

Dinamo a controlat partida de pe Arena Națională contra Rapidului, însă câștig de cauză au avut giuleștenii, scor 2-0, după autogolul lui Eddy Gnahore și reușita lui Cristian Manea. În prima repriză, la 0-0, atacantul Elvir Koljic a avut o intervenție uluitoare pe linia porții, reușind să-i salveze pe oaspeți de un gol ca și făcut. Crainicul lui Dinamo, Ștefan Știucă, a vorbit la FANATIK DINAMO despre faza incredibilă.

Cum a reacționat crainicul lui Dinamo după ce „scorpionul” Koljic a refuzat un gol „câinilor”

Ștefan Știucă a descris senzația pe care a trăit-o în momentul în care a văzut faza uluitoare cu Elvir Koljic, care a respins un balon de pe linia porții cu procedeul „scorpionului”: „(n.r. care a fost senzația ta la finalul meciului) De profundă nedreptate. Dar imprevizibilitatea sportului e ceea ce îl face special și frumos. Au câștigat cu 2-0, având un șut pe spațiul porții, noi am avut peste 61% posesie, 18-19 șuturi.

ADVERTISEMENT

(n.r. cum ai văzut faza cu Koljic?) Vai de sufletul meu… am crezut că mi s-a părut. În momentul în care atacantul Elvir Koljic reușește acest gen de intervenție într-o fază în care efectiv nu avea ce să caute acolo și salvează golul ca și făcut, îți pui niște întrebări. Ce urmează? Ce mă așteaptă? Dacă tocmai l-am văzut pe Koljic sfidând gravitația. Oricât am fi de puternici mental, e genul de moment care te lovește ca echipă”.

Cu ce fază a comparat Ștefan Știucă intervenția lui Koljic

Crainicul lui Dinamo a făcut o comparație între faza incredibilă a lui Elvir Koljic și . „La ratarea lui Stipe Perica din sezonul trecut, împotriva FCSB-ului, ne-au filmat pe toți de pe bancă, iar lui Luna i se taie genunchii pur și simplu…

ADVERTISEMENT

Am căzut toți, ca și cum ne-ar fi dat cu spray de muște. (n.r. cam așa a fost și acum?) Da”, a afirmat Ștefan Știucă la FANATIK DINAMO. Ratarea incredibilă a lui Stipe Perica a avut loc în minutul 66 al partidei, la scorul de 1-1, iar FCSB a reușit să puncteze mai apoi și să se impună în derby.

ADVERTISEMENT

Care este „partea plină a paharului” pentru crainicul lui Dinamo după eșecul cu Rapid

Crainicul lui Dinamo a revenit mai apoi asupra , însă a scos în evidență și un aspect pozitiv după derby-ul pierdut contra Rapidului. „Koljic cu scorpionul, pentru cei care cred în misticisme… E o chestie de misticism, în momentul în care îl vezi plutind pe Koljic, antigravitațional pe linia porții… Ce a făcut el cu piciorul e coordonare de luptător de jiu-jitsu.

Fotbalul e uneori nedrept, dar mi-e foarte greu să fiu supărat. E foarte ușor să fiu frustrat, dar acesta e fotbalul uneori. În schimb, cei aproape 35.000 de plătitori de bilete de ambele tabere, care au electrizat efectiv stadionul, mă fac să privesc și partea plină a paharului, care este că Rapid – Dinamo a intrat de duminică pe făgașul marilor meciuri din România, este noul record de audiență până în acest punct al sezonului”, a declarat Ștefan Știucă, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT