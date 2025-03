Intervenție dificilă a echipelor Salvamont Maramureș. Un tânăr de 23 de ani, epileptic, a fost dat dispărut

Salvamontiștii maramureșeni au avut o intervenție dificilă în seara zilei de joi. Un tânăr de 23 de ani, cu probleme grave de sănătate, a plecat de acasă, în pădure. Acesta nu putea fi contactat și nici nu și-a luat medicamentația.

Tânăr epileptic găsit după mai bine de două ore

Reprezentanții au anunțat că a unui tânăr de 23 de ani, epileptic, s-a încheiat cu succes, după mai bine de două ore.

Tânărul a fugit de acasă joi seară, într-o pădure, în zona localității Firiza, județul Maramureș. Rudele au semnalat dispariția prin intermediul unui apel la 112, spunând că băiatul a plecat, fără să anunțe și fără să-și mai ia medicamentele.

Astfel, autoritățile s-au mobilizat și s-au utilizat drone cu termoviziune din dotare. De asemenea, la activitate au participat și echipaje ale Poliției Naționale și ale Jandarmeriei.

„Baiatul de 23 ani a fost gasit. Coborâse langă o casa si a fost identificat de niste localnici care au alertat echipele de cautare. Acum este in grija apartinatorilor”, au transmis reprezentanții Salvamont Maramureș.

Criză de personal la Salvamont

Personalul din cadrul serviciilor Salvamont România este de sub 18% la nivel naţional, ceea ce duce la epuizarea salvatorilor montani care intervin, de la an la an, la tot mai multe misiuni.

În acest context, șeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, afirmă că, în prezent, sunt angajaţi 326 de salvamontişti la nivel naţional, însă numărul corespunzător ar trebui să fie de 1.531.

„Numărul de activităţi pe munte, fie că vorbim de activităţi turistice sau activităţi economice, s-a dezvoltat foarte mult, oamenii sunt atraşi către zona montană (…). Inevitabil a crescut şi numărul de evenimente montane. Din păcate, în ultimii 3-4 ani, ca urmare a măsurilor impuse la nivel guvernamental, nu s-au mai putut face angajări la serviciile Salvamont.

Consiliile judeţene nu au avut posturi vacante sau şi dacă au avut şi le-au dat celor de la Salvamont, acestea nu au putut fi ocupate. În acest moment, după ultima situaţie întocmită la finalul acestui sezon de iarnă, care a fost extrem de greu pentru salvamontişti, care au fost nevoiţi să lucreze program aproape dublu zilnic pentru a face faţă la toate cerinţele, am făcut un calcul şi avem, la nivel naţional, un grad de acoperire de 17,85% cu personal”, a declarat, pentru Agerpres, Sabin Cornoiu, conform