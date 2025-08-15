Intervenție dificilă de salvare în Hunedoara. Un parapantist a rămas agățat de o stâncă

News

Andreea Stanaringa
15.08.2025 | 22:34
Un parapantist a rămas blocat de o stâncă în Hunedoara. Sursa foto: Hepta, Freepik/Colaj Fanatik

Vineri, 15 august, un parapantist a rămas agățat de o stâncă în urma unei aterizări forțate, iar echipajele de intervenție s-au deplasat rapid la locul incidentului pentru a-l salva.

Un parapantist a rămas agățat de o stâncă, în Hunedoara

Incidentul s-a petrecut la Măgura Uroiului, în județul Hunedoara, în apropiere de localitatea Simeria. Parapantistul a avut o aterizare forțată și se afla la o înălțime de 20 de metri înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

După aterizarea forțată, acesta a rămas agățat într-o stâncă. Din fericire, în urma incidentului, nu a suferit răni grave. În schimb, parapantistul acuză dureri lombare.

“Un bărbat care efectua un zbor cu parapanta, în această seară, în apropierea orașului Simeria, în zona ‘Măgura Uroiului’, a căzut cu aparatul de zbor și a rămas imobilizat pe o stâncă, la o înălțime de aproximativ 20 de metri.

Acesta este conştient şi acuză dureri lombare, fără traumatisme vizibile”, au transmis reprezentanții ISU Hunedoara după preluarea victimei.

Mai multe echipaje au ajuns la fața locului

La fața locului s-au deplasat un echipaj de alpiniști din cadrul ISU Hunedoara, SMURD – Detașamentul Deva, SAJ, dat și un echipaj din cadrul Salvamont.

“Pompieri ai Detașamentului Deva, împreună cu un echipaj SAJ, intervin pentru salvarea unui parapantist care a rămas blocat pe o stâncă, în urma unei aterizări forțate.

Pentru salvarea persoanei rămasă imobilizată, au fost alocate următoare forțe și mijloace de intervenție: echipaje medicale de la SMURD și SAJ, echipaje de intervenție, inclusiv pompieri alpiniști, de la Detașamentul Deva. A fost solicitată și prezența salvamontiștilor”, a mai transmis ISU Hunedoara.

Salvamont, intervenție în Maramureș

Un alt incident a avut loc, tot vineri, în Maramureș. O mașină de teren s-a răsturnat pe un traseu montan, în zona Prislop – Fântâna Stanchii. Au fost rănite șase persoane, iar două dintre ele sunt în stare gravă.

Salvamont, paramedici SMURD și echipaje medicale de la Serviciul de Ambulanță, precum și voluntari au sosit la fața locului. A fost solicitată intervenția a două elicoptere, dintre care unul de la Târgu Mureș. Celălalt elicopter a fost solicitat de la Jibou.

Andreea Stanaringa
Andreea Stănărângă este redactor pe zona de Lifestyle la FANATIK din septembrie 2020, unde a avut debutul propriu-zis în presă. A realizat recenzii pentru Booknation.ro, apoi a contribuit la scrierea articolelor din zona relațiilor internaționale pentru 45north.ro.
