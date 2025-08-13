Intervenție în forță a polițiștilor la o petrecere în care a participat Leonardo DiCaprio și alte super-staruri, în Ibiza! Ce au descoperit autoritățile

Leonardo DiCaprio a fost în centrul atenției Gardei Civile Spaniole după un incident petrecut la o super-petrecere privată organizată de actorul Aron Piper (cunoscut pentru rolul din serialul „Elite”) cu ocazia lansării noii sale piese.

Starul de la Hollywood a fost însoțit de o serie de alte celebrități precum modelul Kendall Jenner, actorul Miguel Angel Silvestre, manechinul catalan Jon Kortajarena. Petrecăreții, care ar fi participat la un party considerat ”ilegal”, au fost luați la întrebări de oamenii legii, conform unei relatări făcute de jurnalistul Sergio Garrido în de la postul de televiziune Telecinco.

„DiCaprio merge oricum la tot felul de evenimente, poate că s-a dus din greșeală. La ieșire s-a trezit cu un control”, a declarat jurnalistul care a detonat bomba, în direct. Postul tv nu s-a rezumat doar la prezentarea evenimentului pe baza informațiilor descoperite, ci a dat pe micile ecrane, în fundal, și niște imagini de la fața locului cu actorul hollywoodian îmbrăcat complet în negru și cu capul plecat. Potrivit acestei versiuni, a lui Garrido, polițiștii ar fi oprit petrecerea pentru că era una care nu respecta anumite reguli, considerată ”ilegală”, însă a apărut, între timp, o altă variantă despre cele petrecute în Ibiza.

Autoritățile ar fi intervenit din cauza supra-aglomerării

Diario de Ibiza susține că polițiștii nu au intervenit pentru că petrecerea era ilegală, ci din cu totul alt motiv. Se pare că evenimentul a fost supra-aglomerat, cu prea mulți invitați, ceea ce a provocat haos la parcare și a atras atenția autorităților. La intrarea în vila de lux, agenții de la Garda Civilă i-au întrebat pe cei prezenți dacă mergeau la petrecere pentru a verifica situația și a gestiona mulțimea.

În final, DiCaprio a colaborat cu polițiștii și a arătat actele, însă momentul tensionat arată clar contrastul dintre glamour-ul verii pe insulă și vigilența forțelor de ordine din Ibiza.

Ce înseamnă o petrecere ilegală la spanioli. Când îți taie poliția tot cheful de distracție

Petrecerile ilegale sunt destul de frecvente în , iar ele s-au înmulțit încă din perioada Ce înseamnă, însă, o astfel de petrecere? Când au dreptul autoritățile să intervină în locurile unde tinerii beau și dansează?

În fiecare țară există legi diferite și atunci când vorbim despre distracție. Ei bine, în Spania petrecerile ilegale sunt considerate evenimentele care au loc într-un spațiu public sau într-o locație privată, dar cu acces liber sau vânzare de bilete, fără autorizație sau alte aprobări necesare. În Ibiza, dar și în alte zone turistice, chiar și în vilele bogaților, dacă petrecerea e comercială (e suficient ca DJ-ul să fie plătit), ai nevoie de licență temporară.

De asemenea, locațiile au o limită legală de capacitate (este stabilită de pompieri și protecția civilă, de la caz la caz). Dacă e depășită, se apelează la evacuarea forțată. În special în Insulele Baleare, există legi destul de stricte și cu privire la zgomotul produs după o anumită oră. Dacă e trecut de ora-limită și se aud decibeli peste prag, poliția poate opri petrecerea.

Totodată, oamenii legii pot interveni și dacă există suspiciuni de consum sau trafic de droguri, lipsă de măsuri de securitate, blocarea drumurilor sau parcări ilegale. Chiar și simplul blocaj al accesului ambulanțelor sau pompierilor e motiv de intervenție.