Intervenție inedită a jandarmilor din Satu Mare. O vidră a intrat într-un salon de coafură. Video

Misiune inedită a jandarmilor din județul Satu Mare: o vidră a fost surprinsă într-un salon de coafură. Ce s-a întâmplat cu animalul sălbatic
Andreea Stanaringa
09.08.2025 | 20:01
Interventie inedita a jandarmilor din Satu Mare O vidra a intrat intrun salon de coafura Video
O vidră a fost capturată de jandarmii din județul Satu Mare. Sursa foto: Facebook/Colaj Fanatik

În localitatea Carei, jandarmii au avut o intervenție inedită după ce o vidră a reușit să intre într-un salon de coafură. Nimeni nu a pățit nimic în urma interacțiunii cu animalul sălbatic.

Vidră la un salon de coafură, în Carei. Jandarmii au capturat animalul

Animalul a intrat într-un salon de coafură și a fost salvat de autorități, fiind relocat în mediul său natural. Apariția vidrei a solicitat intervenția jandarmilor, care nu a fost una tocmai obișnuită.

Reprezentanții Jandarmeriei Române au transmis că, în urma unui apel efectuat la numărul unic de urgență 112, a fost solicitat să intervină un echipaj din cadrul Detașamentului 3 Jandarmi Carei.

Vidra care a pătruns în salon era speriată și dezorientată. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în timp ce jandarmii capturau animalul pentru a-l elibera în mediul natural.

“Ajunși la fața locului, jandarmii au acționat cu răbdare și grijă, reușind să captureze animalul fără a-i provoca răni și fără a pune în pericol persoanele aflate în apropiere. Vidra, a fost apoi eliberată cu grijă în mediul ei natural, pe malul râului Crasna, acolo unde îi este locul”, a fost mesajul Jandarmeriei Române.

Vidra este o specie protejată

“În cazul în care întâlniți animale sălbatice, mai ales specii protejate, în zone locuite: nu încercați capturarea lor pe cont propriu; evitați orice acțiune care le poate răni sau stresa; solicitați sprijinul autorităților competente prin apel la 112”, au mai transmis jandarmii.

Vidra (Lutra lutra) se numără printre speciile protejate nu doar prin legislația națională, ci și prin convențiile internaționale. La noi în țară, Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, Legea nr. 197/2007, Legea nr. 215/2008, O.U.G. nr. 102/2010 și Legea nr. 149/2015, impun o protecție foarte strictă pentru acest animal, notează adevarul.ro.

De asemenea, vidrele sunt animale sălbatice și pot reacționa agresiv atunci când se simt amenințate. În general, se întâmplă foarte rar ca aceste animale să atace oamenii în mod deliberat. Pentru a nu fi în pericol, spațiul vidrelor ar trebui respectat.

