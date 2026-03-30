Intervenții în forță în România, de teama inundațiilor. Județele în care autoritățile sunt în alertă: „Am luat preventiv măsura”

Pe fondul ploilor abundente și al creșterii rapide a debitelor, mai multe localități din zona Moldovei au fost afectate de fenomene extreme, care au impus evacuări preventive și au provocat probleme serioase de infrastructură. În județul Vrancea, autoritățile au intervenit în regim de urgență, în condițiile în care au fost semnalate alunecări de teren și porțiuni de drum surpate.

Evacuări preventive și drumuri afectate în mai multe localități din România

România se află sub influența unui nou episod de vreme instabilă, potrivit unei informări emise de Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii anunță că, în intervalul 30 martie, ora 10:00 – 31 martie, ora 10:00, vor fi înregistrate intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și chiar ninsori la munte. Vântul va sufla cu viteze de 40–50 km/h în cea mai mare parte a Moldovei și Dobrogei, dar și în estul Munteniei și în sud-vestul Olteniei. În paralel, ploile vor cuprinde majoritatea regiunilor, cu acumulări de apă de până la 25 l/mp, în timp ce la altitudini de peste 1600 de metri precipitațiile se vor transforma în ninsoare. Specialiștii avertizează că situația poate evolua rapid, iar mesajele vor fi actualizate în funcție de intensitatea fenomenelor.

Pe fondul instabilității atmosferice, autoritățile hidrologice au intensificat monitorizarea cursurilor de apă, iar Administrația Națională Apele Române avertizează că mai multe localități din județul Vrancea se află sub risc crescut de inundații. Specialiștii atrag atenția că precipitațiile din ultimele ore pot genera creșteri rapide ale debitelor, existând pericolul unor revărsări în zonele vulnerabile. O situație îngrijorătoare se înregistrează pe râul Putna, în zona Mircești, unde viitura este în plină desfășurare, cu un vârf estimat în jurul orei 12:00. Nivelul apei a depășit deja cota de inundație cu aproximativ 40 de centimetri, iar sectorul rămâne sub avertizare hidrologică de cod portocaliu, semn că riscurile se mențin ridicate.

Intervenții în forță pentru limitarea efectelor viiturilor în Vrancea

În acest context, intervențiile au continuat pe tot parcursul nopții pentru limitarea efectelor și protejarea comunităților. Au fost montate panouri mobile din aluminiu pe o lungime de aproximativ 500 de metri, iar un dig provizoriu format din circa 2.000 de saci a fost ridicat pentru apărarea localității Mirceștii Vechi. În teren acționează echipe ale Administrației Bazinale de Apă Siret – Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea, cu utilaje și personal specializat. Dispozitivul de intervenție a fost consolidat și în cursul dimineții, prin suplimentarea cu încă 200 de metri de panouri aduse de la Administrația Bazinală Prut-Bârlad, acestea urmând să fie montate dacă evoluția situației o va impune.

În paralel, și comuna Biliești s-a aflat sub amenințarea apelor. Localitatea nu este la prima confruntare cu astfel de fenomene, fiind . Un exemplu recent este cel din iunie 2021, când zeci de gospodării au fost inundate după ieșirea din matcă a râului Putna, iar apa a pătruns în locuințe, provocând evacuări și pagube semnificative în agricultură. Episoade similare au mai fost raportate și în trecut, ceea ce confirmă vulnerabilitatea zonei în fața fenomenelor extreme.

Putna amenință din nou localitatea Biliești, autoritățile, în teren

Pe acest fond tensionat, autoritățile locale rămân în alertă, monitorizând permanent evoluția situației din teren. În continuare, primarul comunei Biliești, Vasile Chirilă oferă, în exclusivitate, informații de ultimă oră despre pericolul care a amenințat din nou localitatea și măsurile luate pentru protejarea locuitorilor. „Am fost în pericol de a se revărsa Putna, dar momentan nu a ieșit din matcă nimic. Acum nu mai este nicio problemă. Noi am stat pe poziție să nu se întâmple, ca să nu ne prindă nepregătiți.

Au dislocat și forțele de la ISU Vrancea dispozitiv în ca în cazul în care se întâmpla să crească nivelul peste dig să nu mai pățim ce am pățit în anii trecuți. Am și făcut un dig suplimentare și un canal lângă cel mare, dar apa nu a ieșit din matcă să ne afecteze. Bine că l-am făcut, că l-avem făcut”, a declarat, în premieră, pentru FANATIK, primarul comunei Biliești, Vasile Chirilă.

Edilul dă asigurări că nu există pericol iminent

De asemenea, edilul a explicat că, deși inițial existau temeri privind o posibilă extindere a efectelor, situația este acum sub control, fiind urmărită în timp real de echipele de intervenție și de specialiști. „Mergem în zona respectivă, pe raza comunei Vânători, deoarece sunt câteva bălți care s-au împlut cu apă din albia râului. Am crezut că o să vină spre noi, dar nu. Nu există pericol, sunt cei de la ISU acolo, încă monitorizează. Ne-au sunat și cei de la SGA (Sistem de Gospodărire a Apelor) care ne-au informat că nivelul aluviunilor sunt fost stagnare și de la 12:00 încolo sunt scădere”, a mai precizat edilul localității vrâncene.

În contextul episoadelor de inundații care au afectat zona în ultimii ani, autoritățile locale spun că nivelul de alertă a fost ridicat încă de la primele semne ale creșterii debitelor. Experiențele trecute au făcut ca atât administrația, cât și locuitorii să rămână mult mai precauți în fața fenomenelor meteo extreme, iar măsurile de prevenție să fie aplicate cu rapiditate.

„Frica păzește bostana. Noi am avut două inundații în zonă în anii trecuți și oamenii sunt speriați. O dată la 10 ani sau la 5 ani sau la 7 ani se întâmplă fenomenul. Oamenii și-au făcut odată casele, le-au aranjat, iar au fost inundați, le-au mai făcut încă odată și, dacă mai vine iar apa peste ei, vă dați seama, și psihic și financiar îi distruge. Am fost mai vigilenți ca orice, atât noi cât și autoritățile județene”, punctează acesta, pentru FANATIK.

Locuitori evacuați preventiv în mai multe zone din județul Vrancea

Fenomenele meteo din ultimele ore au pus presiune pe mai multe localități din zonă, inclusiv în apropierea Mirceștii Noi, unde autoritățile au monitorizat constant evoluția situației și au intervenit acolo unde a fost necesar, pentru a preveni eventuale pagube. În unele sate din apropiere au fost luate măsuri de precauție, însă . Primarul comunei Biliești, Vasile Chirilă, a mărturisit că evacuările au fost făcute preventiv. Oamenii au revenit la locuințe în cursul nopții, după ce pericolul imediat a fost diminuat. „Cei pe care i-am evacuat au revenit la casele lor de aseară. Noi am luat preventiv măsura, unii n-au vrut să meargă. I-am luat pe cei care erau cu probleme, dar pe la 2-3 dimineața i-am dus acasă”, a spus edilul.

Acesta a mai subliniat că situația este sub control în întreaga zonă, inclusiv în comuna Vânători, unde nu au fost raportate probleme. „Acum a plecat primarul de la Vânători la mine de aici. Situația este sub control și la dânsul, nu sunt afectate gospodării, nu sunt probleme. De data aceasta nicio comună nu este inundată”, a adăugat Vasile Chirilă.

Trotuș și Putna, sub atenționări, după viiturile din amonte

În zona râului Trotuș, la Onești (județul Bacău), situația hidrologică a rămas tensionată după tranzitarea unei viituri importante formate în amonte, cu debite de aproximativ 700 mc/s. Unda de viitură a fost preluată și atenuată prin acumulările Hidroelectrica de la Călimănești și Movileni, însă efectele acesteia se resimt în continuare pe cursurile de apă din bazinul hidrografic, unde nivelurile rămân ridicate. Hidrologii au menținut atenționări cod galben pe râul Trotuș (Bacău și Vrancea), cu posibilitatea unor creșteri suplimentare de debite și depășiri ale cotelor de apărare, pe fondul propagării viiturilor anterioare.

În același timp, pe râul Putna a fost instituit cod portocaliu pe sectorul Mircești, unde evoluția nivelurilor este atent supravegheată din cauza riscului crescut de depășire a limitelor de siguranță. Efectele ploilor abundente nu s-au oprit însă la nivel hidrologic. În județul Vrancea, viiturile de pe râul Zăbala au destabilizat terenul în anumite zone, provocând probleme de infrastructură. Pe DJ 205 D, în zona satului Prahuda din comuna Paltin, o alunecare de teren a afectat carosabilul, iar circulația rutieră se desfășoară restricționat, pe un singur sens. Polițiștii sunt prezenți în teren și dirijează traficul pentru a preveni incidente.