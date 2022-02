Interviu cu Cristi Tănase, la 35 de ani: „FCSB poate s-o ajungă din urmă pe CFR Cluj. Sper și cred asta!” Ce transfer de marcă a ratat în carieră. Exclusiv

Cristi Tănase a ajuns pentru prima dată la FCSB în vara lui 2009, când „roș-albaștrii” l-au cumpărat de la FC Argeș, pentru 1,8 milioane de euro. În iulie 2015, acesta a părăsit , fiind cumpărat de chinezii de la Tianjin Jinmen Tiger, în schimbul sumei de un milion de euro.

a revenit la clubul patronat de Gigi Becali în ianuarie 2018, însă, după aproape șase luni, a plecat în Turcia, la Eskisehirspor.

În prezent, Cristi Tănase evoluează pentru FC Argeș, echipă aflată pe locul 7 din Casa Pariurilor Liga 1.

ADVERTISEMENT

Interviu aniversar cu Cristi Tănase, la 35 de ani

Cristi Tănase susține că își dorește ca în acest sezon FCSB să câștige titlul de campionă. Acesta are încredere că trupa lui Toni Petrea poate s-o ajungă din urmă pe CFR Cluj, care se află pe primul loc, la șase puncte distanță.

Totodată, fostul component al naționalei României a dezvăluit că, în perioada în care juca pentru FCSB, a fost dorit de italienii de la Palermo, însă transferul nu s-a concretizat.

ADVERTISEMENT

Cât despre planurile de viitor, Cristi Tănase spune că îl tentează ideea de a-și începe cariera de antrenor, după ce va agăța ghetele în cui. Și nu exclude posibilitatea de a lucra, la FCSB, cu foșii săi colegi, Mihai Pintilii și Alexandru Bourceanu.

Cristi Tănase: „Au fost discuții cu Palermo!”

Cum îți petreci ziua de naștere?

– Sincer, e o zi ca și celelalte. Chiar acum mă duceam spre antrenament. Avem antrenament într-o oră și ceva și nu prea am timp. Așa am pățit de fiecare dată. În fiecare an, am avut antrenament. De multe ori m-a prins și în cantonament. Dar nu e nicio problemă.

ADVERTISEMENT

Poate o să petreci cu colegii.

– Da, îți dai seama. O să dau o bere, o pizza, cum se face la fotbal.

Spune-mi cum a fost perioada petrecută la Steaua, actuala FCSB?

– Cea mai frumoasă perioadă a fost clar la Steaua, atâtea trofee, campionate, cupe… Ce poți să-ți dorești mai mult de atât?

În perioada aceea, a existat vreo ofertă din Europa despre care nu s-a aflat în presă?

– Țin minte că au fost ceva discuții. Discuta cineva cu Giovanni în perioada aceea, era vorba de Palermo, parcă așa țin minte. Aveam vreo 25-26 de ani, nu mai țin minte perioada exactă. Țin minte că erau niște discuții avansate. Nu știu de ce nu s-a concretizat, cred că era vorba de bani.

ADVERTISEMENT

Cât mai vrei să joci? Te-ai gândit când o să agăți ghetele în cui?

– Sincer, mă dăduse puțin peste cap accidentarea asta. Am avut o accidentare puțin mai gravă. Se tot vorbea de operație, dar, din fericire, nu m-am operat. Acum, sunt foarte bine. Mă simt bine și fizic. Nici nu știu să zic dacă mai joc juma’ de an sau doi ani.

Nu știu exact și, sincer, chiar mă simt bine fizic. Dacă mai dau și vreo trei-patru kilograme jos, eu zic că o să fiu mult mai bine. Când chiar nu o să mai pot, nu o să trag de mine.

ADVERTISEMENT

„Aș vrea să mă axez pe antrenorat!”

Te vezi continuând ca antrenor după ce agăți ghetele în cui?

– Eu am carnetul de antrenor. Ușor, ușor, să vedem încotro. Nu m-am gândit exact ce vreau să fac. Nu știi ce-ți rezervă viitorul. Dar, în principiu, aș vrea să mă axez pe antrenorat, să rămân în fotbal.

S-a apucat și Pintilii de antrenorat. Poate faceți din nou echipă la FCSB.

– Am auzit că se apucă și Bourceanu, sunt mai mulți foști colegi care se apucă. De ce nu? Să facem o echipă bună și frumoasă.

Cristi Tănase: „Ronaldo brazilianul a fost numărul unu!”

Care a fost idolul tău în copilărie?

– Ronaldo brazilianul a fost și va rămâne, pentru mine, numărul unu.

E peste Ronaldo portughezul?

– Da, îți dai seama. Dar și el marchează pe bandă rulantă. N-are cum să nu-ți placă de el sau de Messi. Trebuie să fii idiot să spui că nu-ți plac. Pentru mine, Ronaldo Nazario rămâne unicul idol. Mă uit mereu pe YouTube la el.

Cristi Tănase: „FCSB poate s-o ajungă din urma pe CFR Cluj!”

Cum vezi lupta la titlu, din actualul sezon?

– La un moment dat, CFR părea că ia puțină viteză. Dar au pierdut niște puncte și eu cred că în play-off o să se decidă campioana. Eu zic că o să fie o luptă grea acolo. FCSB și-a revenit și joacă un fotbal frumos. Eu zic că poate să-i ajungă din spate, sper și cred asta. În ultimele meciuri, FCSB a arătat foarte bine, față ce CFR Cluj, care a pierdut multe puncte și nu a arătat foarte bine.

Ce părere ai despre faptul că două echipei importante din Liga 1, Dinamo și Gaz Metan, sunt pe „buza prăpastiei”?

– Nu mi se pare normal să se întâmple asta, dar cred că ei și-au făcut-o cu mâna lor. Sincer, nici nu știu ce s-a întâmplat acolo și de ce au ajuns în situația asta.

Cristi Tănase: „Dinamo trebuie să facă ceva să nu mai ajungă în situația asta!”

Știu că ești stelist, dar ți-ar părea rău ca Dinamo să retrogradeze?

– Normal, știe toată lumea ce derby-uri sunt, când joci cu Dinamo. Mai ales pentru suporteri. Dar ce poți să faci? Să-i salvezi în fiecare an, ca să nu retrogradeze? Facem 18, apoi, la anul, facem 20 de echipe?

Trebuie să facă și ei cumva să nu mai ajungă în situația asta. Sper ca anul acesta să se salveze și, după aia, să-și revină cât de cât.

„Am înțeles că doar pe FCSB nu o lasă în Ghencea!”

Îți dorești să o vezi pe FCSB revenind în Ghencea?

– Am mai fost întrebat de multe ori. N-am idee ce se întâmplă acolo. Nu mi se pare normal să nu-i lase să joace acolo. De ce să nu-i lase?

Ar trebui să joace și ăia, și ăia. Sau cine vrea să meargă acolo, închiriază stadionul. Dacă plătesc chiria, care e problema? Asta mi se pare puțin deplasat. Am înțeles că doar pe ei nu-i lasă.

Care ți se pare cel mai talentat tânăr fotbalist român?

– Mie îmi place de Octavian Popescu. Mi se pare cel mai răsărit dintre toți și poate să fie un jucător de viitor.