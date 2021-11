Câți bani a făcut Cătălin Botezatu în comunism și ce relație a avut cu Elena Ceaușescu: “Nu era ușor să fii preferatul ei. Au urmat și intimități”

Peste doar câteva zile, Cătălin Botezatu va împlini 55 de ani, așa că am stat la povești cu ocazia aniversării. Chiar dacă nu mai apare pe sticlă, designerul este în continuare la fel de ocupat, fie cu prezentările de modă, diverse proiecte, sau cu actele de caritate. Zilele aceastea, creatorul de modă se află la Arad, acolo unde a vizitat deja un spital și a dus câteva cadouri copiilor bolnavi.

Cătălin Botezatu, despre actele de caritate

“Sunt la Arad, am venit pentru o acțiune caritabilă, unică în România, la un spital. Am făcut acte de caritate toată viața mea. Am făcut acte la vedere, dar și unele de care nu a știut nici vântul, nici pământul. Eu mă implic des în astfel de lucruri, dar merg mai des la bătrâni. Copiii mai au cât de cât o șansă, bătrânii merg cu pași repezi către final.”, a declarat designerul, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Cătălin Botezatu: ”Am salvat o bătrână din inundații și am construit 10 case”

Despre Botezatu se știe de ani buni că se implică de fiecare dată când are ocazia în acțiuni caritabile, însă unul dintre cele mai emoționante momente l-a trăit în urmă cu aproape zece ani. Îndurerat și acum de cele petrecute în urma unor inundații, designerul ne-a povestit cum a salvat o bătrânică din calea apelor.

“Cea care îmi amintește mereu de unul dintre cele mai importante acte de caritate este Mihaela Rădulescu. Mereu îmi spune că acum 10 ani eram cu noroiul până la piept, la cât eram eu de frumos și de aranjat. Cred că este unul dintre cele mai importante și emoționante momente. Se dărâmau casele, apele veneau peste oameni, iar ei nu voiau să își părăsească casele. Într-o locuință era o bătrână, am luat-o pe sus, cu condiția să îi scot și patul după. Acea saltea nu se putea numi pat. La un an, după acest eveniment, într-o altă localitate au fost indundații, iar mai apoi am construit 10 case.”, ne-a mai povestit creatorul de modă.

Botezatu, Crăciun alături de oamenii străzii

ne-a mai povestit și despre un Crăciun petrecut alături de oamenii străzii. Designerul spune că a umplut două portbagaje cu mâncare caldă pentru oamenii mai puțin norocoși în fața sorții, dar și că și-a obligat prietenii să-și petreacă sărbătorile împreună cu el, la un centru destinat persoanelor fără adăpost.

“Îmi amintesc de un Crăciun. Eram extrem de deprimat și supărat, așa că am hotărât să îmi petrec noaptea de Crăciun cu câțiva oameni ai străzii care merg la un centru din Pantelimon. Am forțat câțiva prieteni să își facă sărbătorile cu mine în acel centru și, împreună, am umplut mașinile cu sarmale, mămăligă, mâncare caldă, luată de la restaurant. La un moment dat, am dus câțiva bătrâni să le fac ochelari de vedere, tot în perioada sărbătorilor…

La Chișinău nu prea se fac acțiuni caritabile și am fost la un centru unde erau oameni extrem de bolnavi. În spatele unei clădiri, era un pavilion unde mai erau niște oameni, separați, despre care se spunea că au tot felul de boli rare și transmisibile. Și am fost acolo, în acel focar de infecție. Am stat de vorbă cu oamenii, s-au bucurat când au văzut că nu mă feresc în vreun fel.” , ne-a mai spus Botezatu.

Cadoul perfect pentru Botezatu: o iubită și o mașină de peste 100.000 de euro

Pentru că ziua designerului se apropie cu pași repezi, Cătălin Botezatu știe deja ce vrea să primească pe 3 decembrie, atunci când împlinește 55 de ani. Desginerul ne-a povestit că și-ar dori în viața lui o persoană cu care să împartă și bune, și rele. Iar dacă din punct de vedere al dragostei este cam târziu pentru a primi cadoul, acesta speră măcar să primească cel mai recent model de la Porsche, o mașină de peste 100.000 de euro.

“De ziua mea, am sperat să se ridice din restricții pentru că aș fi vrut să fac o mică petrecere, dar, pentru că încă sunt în aer, am să fac o masă extrem de strânsă, și se vor supăra mulți prieteni, dar asta e. Anul trecut, de ziua mea, am avut COVID-19, anul acesta îmi doresc să fiu sănătos. Cred că cel mai frumos cadou de ziua mea ar fi să fiu înconjurat de toți prietenii mei, dar cum nu cred că se poate, îmi doresc să fiu alături de persoana iubită…dar care nu există. Îmi doresc să am pe cineva alături, cu care să mă simt bine, să am parte de un nou început. Îm doresc să fiu și eu iubit pentru ceea ce sunt, nu pentru imaginea mea. Sunt și eu un om normal, la fel ca toți oamenii, care mai plânge, care suferă, râde, plânge, care are stări de depresie.

Material, îmi doresc tare mult să îmi schimb mașina. Am pus ochii pe ultimul tip de Porsche, bleu ciel, o culoare minunată. Chiar mi-o doresc drept cadou acum de sărbători.”, a mai declarat Botezatu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cătălin Botezatu: ”Cu stent-urile stau bine, în timp ce cu inima stau prost”

Deși spune că ar putea avea orice femeie își dorește și susține că lista de așteptare către inima lui este lungă, Cătălin Botezatu este singur. Fostul jurat de la Bravo, ai stil! spune că a devenit mai selectiv odată cu înaintarea în vârstă și că nu mai vrea pe oricine în viața lui.

“Din punct de vedere al sănătății sunt ok, totul este sub control, dar nu pot să zic că am scăpat total. Am rămas cu sechele, totuși vorbim despre o boală gravă, care putea să mă ducă către o altă lume. Dar sunt ok, mai am dureri din când în când pentru că nu am cum să fac niciun fel de efort. Îmi fac controale în permanență. Cu stent-urile stau bine, în timp ce cu inima stau prost. Nu sunt ipocrit, pot avea pe oricine, am listă de așteptare și pe telefon, și în fața ușii. Dar, de cele mai multe ori, persoanele care pot avea pe oricine, nu pot avea pe cine își doresc cu adevărat. Am ajuns într-un punct al vieții în care sunt foarte matur și, desigur, foarte selectiv, iar acel oricine este foarte greu de găsit.”, ne-a mai spus designerul.

Copilăria lui Botezatu în epoca comunismului

Dacă pentru majoritatea oamenilor, comunismul a fost una dintre cele mai negre perioade, nu același lucru putem spune și despre celebrul designer. Cătălin Botezatu a fost unul dintre fericiții sorții, acesta provenind dintr-o familie cu o stare materială foarte bună pentru acele vremuri.

“Perioada copilăriei a fost printre cele mai frumoase perioade ale vieții mele. Eu am provenit dintr-o familie foarte ok, cu bani. Tatăl meu avea o funcție politică destul de importantă, așa că nu pot să spun că m-a afectat în vreun fel perioada comunismului. Nu pot să spun că mi-a lipsit ceva. Surorile mamei mele s-au ocupat de educația mea, educația muzicală. La 4 ani eu puteam să recunosc orice bucată simfonică. Îmi amintesc că eram la un moment dat la Sinaia, pe trecerea de pietoni, și am auzit de undeva o melodie. M-am oprit pe trecerea de pietoni, am ascultat melodia și am spus: ’Ah, este Chopin.’ “, ne-a mai povestit Cătălin Botezatu.

“Alături de Hagi, eram printre puținele persoane din țară care avea mașină străină”

Pentru că avea o funcție foarte importantă în politică, familiei Botezatu nu îi lipsea nimic, ba mai mult, Cătălin avea două mașini străine, extrem de scumpe pentru acele vremuri.

“Eu nu pot să spun că am avut lipsuri. La noi în debara erau baxuri de Pepsi, aveam cutii întregi cu banane, cutii cu ciocolată chinezească, țigări. Nu mi-a lipsit nimic. Îmi petreceam weekend-urile la Poiana Brașov, iar mai apoi am lucrat ca model, aveam plecări în afara țării. Cred că alături de Hagi, eram printre puținele persoane din țară care avea mașină străină. Aveam un Opel Manta și un Ford Capri, erau mașini sport.” a mai spus Botezatu.

Modellingul în vremea comunismului

În perioada comunistă, a fi model sau manechin era o meserie râvnită de toată lumea, căci persoanele care practicau această meserie aveau nenumărate oprtunități de a pleca din țară, dar și câștigau mult mai mult decât un om de rând.

“Modellingul în vremea comunismului era foarte fain, dar munceam foarte mult. Eu am început la 18 ani, la Centrul de Cercetare al industriei ușoare, era cel mai înalt forum de fashion, lucram cu carte de muncă. Am avut șansa să cunosc toți președinții de stat care au vizitat România, pentru că ori de câte ori aveau o vizită, familia Ceaușescu, în programul pe care îl aveau, le includeau și o prezentare de modă. Uneori aveam și două prezentări de modă pe zi, iar în celelalte zile stăteam în probe.”, ne-a mai povestit fostul jurat.

Botezatu, adevărul despre intimitățile cu Elena Ceaușescu: ”Mai beam câte o cafea prin Palatul Primăverii”

Ani la rândul s-a tot zvonit despre celebrul designer că ar fi avut o relație intimă cu Elena Ceaușescu, dar Cătălin Botezatu a recunoscut că a fost preferatul tovarășei. Chiar dacă era feblețea primei doamne, nu se ajungea așa ușor la ea, iar Botezatu își amintește că trebuia să aibă analizele la zi, iar starea de sănătate perfectă.

“Familia Ceaușescu era o familie extrem de simplă, de normală. Erau haioși, se distrau. Cred că ar fi putut face lucruri frumoase dacă ar mai fi trăit. Noi am avut o relație foarte frumoasă și foarte bună. Într-un complex de împrejurări, doamna Elena Ceaușescu a anunțat că mă dorește doar pe mine să îi ofer flori, am devenit într-un mod tacit preferatul ei. Datorită dânsei, în mai puțin de 24 de ore, am primit buletin de București. Au urmat și intimități, dar mai târziu. Dar nu era ușor să fiu preferatul Elenei Ceaușescu. La fiecare ofertă de flori, trebuia să fiu cu analizele la zi, nu trebuia să fiu răcit. Am avut șansa să mai merg, să mai beau câte o cafea prin Palatul Primăverii.

S-a scris că am fost amantul Elenei Ceaușescu, ce pot să spun eu e că am avut o relație foarte specială, dar un bărbat adevărat nu spune niciodată ce femei a avut. Prin patul meu au trecut foarte multe femei celebre, cu soți celebri, sau măritate în acel moment.” a declarat, în exlusivitate pentru FANATIK, Cătălin Botezatu.

Câți bani a făcut Botezatu din modelling, în comunism

Fostul jurat de la Bravo, ai stil! recunoaște că lucrând ca model în epoca comunismului. Contractele designerului erau atât de profitabile, încât ar fi putut să-și cumpere o nouă mașină după fiecare prezentare de modă.

“Eu mai aveam colaborări cu casa de modă Venus, Adesgo, aveam plecări în afară, în Rusia, Germania. La nemți chiar am câștigat premiul pentru cel mai bun și cel mai rapid manechin european, mă schimbam în 40 de secunde, iar la ruși, Doamne, făceam o mulțime de bani. Ca să vă dați seama, după fiecare prezentare de la Moscova, eu mă întorceam cu contravaloarea unei Dacii. Acolo chiar se făceau bani frumoși, dar ca să pleci din țară, pe vremea aceea, trebuia să ai dosarul extrem de curat. Pe de altă parte, foarte mulți manechini care au plecat din țară, nu s-au mai întors. Când plecam în Franța sau în Germania, doar jumătate ne mai întorceam.”, ne-a mai povestit Botezatu.

Botezatu, despre “divele de silicon”: “Dacă te uiți pe stradă, toate femeile sunt la fel, niște caltaboși”

Dacă vine vorba despre regretul pe care îl are Botezatu după căderea comunismului, acesta s-ar referi în mare parte la femei. Designerul nu privește cu ochi buni femeile care se apelează la medicii esteticieni fără măsură și le dă lovitura de grație.

“Erau alte vremuri și cred că, dacă ar mai fi trăit Ceaușescu, acum femeile ar fi avut o altfel de decență, am fi avut oameni de cultură, cu un bagaj de inteligență. Pe timpul acela, fetele erau fete, nu pițipoance. Toate erau naturale, cu buze de la Dumnezeu, cu părul lor, cu formele de la mama natură, nu păpuși gonflabile, toate trase la xerox, cu buzele ca două băști. Să nu mă înțelegeți greșit, nu am nicio problemă în a-ți rezolva un complex la medicul estetician, dar nu-ți face buzele ca două băști. E prea mult, devii mască.

Dacă te uiți pe stradă, toate femeile sunt la fel, niște caltaboși. De când cu moda Kardashian, toate și-au făcut BBL. Dacă niște domnișoare de peste ocean au promovat aceasta modă, asta nu înseană că este un etalon de frumusețe.”, a încheiat Botezatu.