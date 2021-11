Interviu emoționant cu Claudia Ghițulescu. Care au fost marile cumpene ale vieții sale și cum le-a depășit: „Am zis, Doamne, dă-mi putere!”

Claudia Ghițulescu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică folclorică din România. Olteanca descoperită de verișoara ei, Mariana Ionescu Căpitănescu, a luptat din greu pentru a deveni un nume în folclor și a reușit să dovedească talentul cu care a fost înzestrată.

Artista a vorbit despre cum a afectat-o perioada pandemiei, una grea pentru mulți cântăreți, dar și care este melodia ei de suflet și cu cine și-ar dori să colaboreze din punct de vedere muzical.

Cântăreața a vorbit și despre două dintre cele mai dificile perioade din viața ei și cum le-a depășit. Muziciana a trecut printr-un divorț destul de dureros, iar pierderea sarcinii a dărâmat-o pe moment, dar a făcut-o mai puternică în timp.

Interviu emoționant cu Claudia Ghițulescu: „Perioada pandemiei a fost un șoc pentru mine”

-Cum ai descoperit pasiunea pentru muzică și de ce ai ales muzica folclorică?

Am crescut cu muzica populară în casă. Părinții mei ascultau. Ascultam și cântam după muzica pe care o ascultam, plăcile pe care le punea tata. Aveam mereu voia bună în casă.

După ce a venit Mariana Ionescu Căpitănescu, verișoara mea, i-a plăcut foarte tare vocea mea. M-am înscris la Școala Populară de Artă din Craiova, unde am studiat trei ani. În paralel am făcut Facultatea de Științe Economice.

Părinții mei voiau să termin facultatea să lucrez la o întreprindere de termoficare din Craiova, dar pasiunea mea s-a dezvoltat foarte mult, iar apoi am ales facultatea de muzică.

-Cum a fost perioada asta a pandemiei pentru tine? Te-a afectat?

Perioada pandemiei a fost un șoc pentru mine. Nu am crezut niciodată că o să stăm închiși în casă și nu o să pot cânta. M-a afectat sufletește, psihic. Dintr-o perioadă aglomerată, mergând la spectacole, a trebuit să stau închisă în casă. Am trăit o incertitudine pe care nu am trăit-o niciodată.

Secretele frumuseții interpretei de muzică populară

– Pe lângă talent, toată lumea spune că ești extrem de frumoasă. Ce trucuri de frumusețe ai? Ai vreun ritual anume pe care ai vrea să îl împărtășești femeilor?

N-am trucuri pentru frumusețea mea. Am grijă de mine foarte mult. Țin să nu mă îngraș în primul rând. Când pun câteva kilograme în plus, țin repede o dietă. Fac mult sport. Urmez deseori dieta disociată. O zi mănânc fructe, o zi lactate, o zi carne. Nu știu cât e de recomandată. În general mănânc ce îmi doresc, dar în fiecare zi altceva. Pot să mănânc chiar două zile legume dacă îmi e poftă.

Am un doctor nutriționist care se ocupă de mine. De părul meu se ocupă un băiat talentat. De ten am grijă mergând la cosmetică. Folosesc tot felul de creme, creme pentru noapte, mască.

-Care este cea mai frumoasă amintire a ta legată de 1 Decembrie, că tot se apropie Ziua Națională?

De 1 Decembrie mereu am cântat. Anul trecut și anul ăsta nu au fost evenimente. Acum doi ani, am petrecut de la 9 dimineața, am cântat cântece patriotice. Românii au dansat foarte mult. Pentru mine e important să fiu de 1 Decembrie în mijlocul românilor.

Ce dezavantaje i-a adus notorietatea

-Cum gestionezi faptul că ești o persoană cunoscută? Ai avut de furcă din cauza celebrității sau ți-a adus doar avantaje?

Iubesc mult ceea ce fac. Iubesc muzica. Nu știu dacă am avut dezavantaje. Dacă fac asta din tot sufletul, am primit la fel, lucruri frumoase. Am cunoscut multă lume. Sunt multe avantaje, pentru că atunci când iubești și pui iubire în ce faci se întoarce cu iubire totul.

Dezavantajele au fost, să zic așa, situații în care poate există lucruri spuse care nu-și au rostul. Când trebuie să vorbești cu cineva pentru un angajament, paparazzii interpretează și poate să dăuneze imaginii.

-Melodia „Mamă, azi mă fac mireasă” e una din cele mai speciale compoziții pe care le cânți. De unde ai avut inspirație pentru această piesă?

Eu am compus acest cântec, într-adevăr. Mi-a plăcut mult, pentru că am cântat mult la nunți. Am văzut acolo frumusețea relației dintre mamă și mireasă, emoția care se creează. Asta m-a inspirat și așa am compus acest cântec.

-Povestește-ne despre proiectele la care lucrezi acum. Ce ne pregătești din punct de vedere muzical?

Anul ăsta am înregistrat și muzică etno. Am făcut un cântec mai balcanic, iar unul, chiar compus de mine. Îmi place și genul acesta balcanic și e și pe gustul tineretului.

„Cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat a fost divorțul”

-Ai trecut de-a lungul vieții și prin experiențe dureroase, precum pierderea copilului tău. Cum ai reușit să depășești acel moment dificil?

Am trecut printr-0 perioadă grea când am pierdut copilul. Mă rugam: Doamne, dă-mi putere. Am puterea de a înțelege când Dumnezeu hotărăște ceva în locul meu. Am mers mai departe cântând. M-am rupt de suferința aia. M-a ajutat să merg în mijlocul oamenilor, să cânt, să uit de ce aveam în suflet. A urmat apoi divorțul, a fost lovitură după lovitură.

Cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat a fost divorțul. Momentul ăla nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Acum am văzut și m-am gândit că decât să stau într-o relație toxică, mai bine să își facă fiecare viața cum ne este pe plac.

– Poți să ne spui trei cântăreți din România cu care ți-ai dori să faci niște dueturi?

Greu am hotărât să înregistrez un duet cu cineva. Am un duet cu Gabriel Dumitru. Îl consider ca pe frățiorul meu. Am văzut că își dorește foarte mult să înregistrăm un cântec. Mi-aș dori să înregistrez cu Irina Loghin. Mi-a fost alături de când am început să cânt.

Am înregistrat cu doamna , care îmi este ca o mamă. Cu orice coleg ar fi o mare plăcere să cânt.

„De Crăciun, plec acasă la părinții mei, la Craiova”

-Ce planuri ai de Sărbători? Ții la tradițiile specifice Crăciunului sau ești mai modernă de fel?

Crăciunul îl petrec mereu cu familia. Anul ăsta voi cânta în Ajun la Govora, la un hotel care arată ca un palat. De Crăciun, plec acasă la părinții mei, la Craiova. Acum doi ani am fost la Roma de sărbători, unde am cântat. Îmi fac planul în funcție de moment.

-Nu în ultimul rând, care este melodia ta de suflet, din cele pe care le-ai cântat, și de ce?

e melodia mea de suflet. Se potrivește foarte mult cu situația în care ne aflăm. De fapt, toate cântecele mele sunt preferatele mele, dar acesta e mai special, te îndeamnă să fii mai puternic.