Interviu cu Andrei Cristea, atacantul care a rupt plasele în fotbalul românesc: „FCSB în Europa are un ADN aparte”. Ce spune despre șansele de calificare ale României la CM 2026 și ce l-a impresionat în acest sezon la Dinamo

Andrei Cristea și-a încheiat cariera de jucător acum mai bine de doi ani în tricoul celor de la Poli Iași. Actualul antrenor al celor de la Popești Leordeni a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre cele mai importante subiecte din fotbalul românesc. Fostul atacant al naționalei României a pus sub lupă , a analizat și a vorbit despre cum arată .

Andrei Cristea: „Avem șanse mari să ne calificăm la un Campionat Mondial”

Ai văzut cu siguranță tragerea la sorți a grupei de calificare pentru Campionatul Mondial. Cum ți se pare grupa și ce șanse crezi că avem la locul 1?

– România este o echipă respectată în Europa și nu numai. Am câștigat grupa de calificare la EURO 2024, am avut continuitate la turneul final, am câștigat și grupa de calificare la Campionatul European. Am mai câștigat și această grupă din Liga Națiunilor, deci am avut continuitate în rezultate pozitive și trebuie să sperăm. Și prin venirea lui Mircea Lucescu și prin jucătorii care s-au ridicat și au un randament din ce în ce mai bun la echipele de club și la echipa națională. Eu cred că avem șanse mari să ne calificăm la un Campionat Mondial.

Cum vezi tu venirea lui Mircea Lucescu la echipa națională? Te așteptai ca Edi Iordănescu să cedeze atât de ușor scaunul de selecționer?

– Nu știm ce s-a întâmplat, nu știm ce discuții au avut. Lumea fotbalului are un respect deosebit pentru Edi Iordănescu și pentru tot ceea ce a făcut la echipa națională și această nouă generație care a venit și cu care a făcut rezultate. De Mircea Lucescu nu cred că mai are rost să discutăm, este cel mai mare antrenor român din toate timpurile, a fost persoana cea mai indicată să continue lucrurile foarte bune făcute de Edi.

Crezi că ne putem bate la primul loc în grupă? Austria ar fi principala contracandidată pentru primul loc. Cum vezi aceste dueluri cu ei?

– Așa ne-am gândit și cu Elveția, iar Elveția era peste ce este Austria acum și am câștigat grupa. De ce nu? Ne vom bate cu ei, vor mai fi și surprize cu așa zisele echipe mici, cu Cipru, chiar și cu Bosnia, cu toate că și ei schimbă generația acum, au jucători care au ajuns la apogeu și la final de carieră. Eu cred că ne putem bate cu Austria și până la urmă trebuie să demonstrăm că putem merge de pe primul loc la acest Campionat Mondial.

Ce noutăți crezi că ar trebui să apară în lotul echipei naționale? Crezi în varianta Raul Florucz sau mergi mai degrabă pe variantele Drăguș și Bîrligea?

– Sunt multe discuții. Orice selecționer vrea să își mărească aria de selecție, să aibă cât mai mulți jucători în vedere. Îl avem pe Bîrligea, îl avem și pe Denis Drăguș, sunt multe variante și e nevoie pentru că intervin într-o perioadă de asta de un an de zile accidentări, ieșiri din formă, dar orice variantă e bună. Cum a fost și Boloca. Orice variantă în plus este bună pentru echipa națională, pentru că și așa sunt foarte puțini jucători. Eu la cum îl văd pe Mircea Lucescu, nu va schimba foarte mult pentru că merge pe continuitate, pe relații inter-umane și cred că se va baza în mare parte pe același lot care a fost la EURO 2024 și care a câștigat grupa din Liga Națiunilor.

Care crezi că este explicația pentru evoluțiile lui Olaru de la echipa națională? E un lider la FCSB, iar când ajunge la echipa națională, pare că ceva se întâmplă.

– E o concurență foarte mare la echipa națională. Este Răzvan Marin, Marius Marin, nu e ușor să te impui. Olaru face meciuri destul de bune la FCSB, în cupele europene, faptul că este selecționat, eu cred că reprezintă foarte mult pentru el. Probabil este și dorința asta a lui de a demonstra cât mai multe, pentru că vrea să prindă și el un transfer în străinătate la o echipă bună și cred că aici e singurul aspect, își dorește foarte mult! Reușește în multe rânduri să facă diferența și cred că în scurt timp o va face și la echipa națională.

Andrei Cristea: „FCSB în Europa are un ADN aparte”

Că tot ai adus vorba de FCSB. Crezi că are vreo șansă să facă 6 puncte din dubla cu Qarabag și Manchester United?

– Ar fi senzațional să se califice din primele opt, dar totuși și o calificare din primele 24. Depinde de poziție. Este o perioadă de transferuri în ianuarie care este foarte importantă. Să nu uităm că și la Manchester United a venit un antrenor nou, care cu siguranță va imprima și va schimba stilul de joc al echipei lui ten Hag. Qarabag este o echipă cu foarte mulți bani, îi cunosc de pe vremea când am jucat în Azerbaidjan. Este o echipă care investește și care aduce mulți brazilieni. Sunt două meciuri grele, ar fi senzațional să se califice, dar să fim realiști, este destul de complicat. O calificare în primele 24 ar fi o performanță fantastică.

Te așteptai la un asemenea parcurs, ținând cont de ce adversari au întâlnit?

– Eu mă așteptam. FCSB în Europa are un ADN aparte, are evoluții strălucitoare, istoria clubului, oamenii care sunt acolo, jucătorii care vin se motivează în cupele europene, asta este de apreciat.

Cum vezi adaptarea lui Bîrligea? Compagno a plecat în al doilea sezon. Crezi că este omul care i-a lipsit FCSB-ului?

– Eu am spus-o de la început, mie mi-a plăcut și Compagno pentru că era un marcator, era pivot, nu era un atacant complet, dar era unul util pentru ce se joacă în România. În schimb, Bîrligea are calități foarte bune acumulate, parcă e complet, un jucător despre care am și vorbit și am spus că este exact ceea ce îi trebuia FCSB-ului, un jucător de pressing, spațiu, combinații, jucător care marchează. Are multe calități, care nu degeaba l-au adus la echipa națională. Este unul dintre cei mai importanți jucători din campionatul nostru. Investiția în el a fost destul de piperată, nu oricine își permite să plătească două milioane de euro pe un jucător din campionatul intern. Aici este meritul lui Gigi Becali pentru că a investit, a făcut-o cu cap, a creat o echipă cu talie, competitivă. E meritul lor pentru că au făcut acolo o echipă combativă.

Realist vorbind, ce șanse crezi că are FCSB-ul să joace sferturi în Europa League?

– Ar fi senzațional, îmi aduc aminte de perioada când am jucat noi semifinala cu Middlesbrough. Mi-aș dori să ajungă și mai sus dacă se poate. Ar însemna foarte mult pentru cota jucătorilor, probabil și pentru echipa națională va conta, fiind jucători care au meciuri în cupele europene. Vin cu o altă încredere, cu o altă experiență. Îi va ajuta foarte mult.

După atâția ani, FCSB joacă pe trei fronturi: campionat, cupă și cupe europene. Cum vezi această echipă de acum, dacă este să o comparăm cu cea care elimina Valencia în Ghencea?

– E grea comparația. Erau alte vremuri, au trecut aproape 20 de ani de atunci. Lucrurile s-au schimbat, stadionul s-a schimbat, culorile și spiritul au rămas aceleași, spiritul pe care îl au mai ales în competițiile europene. Ce să zic. Îmi aduc aminte cu plăcere de momentul ăla, de entuziasmul ăla care era în jurul Stelei de atunci, cu lumea în tribună, cu meciul cu Villarreal care s-a anulat, semifinala cu Middlesbrough. Lucrurile aveau continuitate atunci. Uite că ce se întâmplă și acum nu e întâmplător, FCSB cu Gigi Becali a fost mai mereu la nivel mare.

Care mai este relația ta cu Gigi Becali în momentul de față?

– Este una de respect. Îl apreciez foarte mult pentru tot ceea ce a realizat în fotbalul românesc. A câștigat campionate, a cumpărat și a reinvestit când a vândut jucători. A avut continuitate, e un lucru care îl ridică la un nivel superior.

Ai mai lucra cu el dacă ai avea ocazia?

– De ce nu? Domnul Becali cunoaște foarte bine fenomenul, este o persoană care e decisivă în ceea ce se întâmplă în istoria clubului, în angrenajul echipei. Are rezultate. Are oameni capabili pe lângă el, Meme, Argăseală, au un antrenor bun, staff bun. Lucrurile nu sunt întâmplătoare.

Cum ai văzut la acel moment numirea lui Charalambous ca antrenor principal la FCSB? Cum îl vezi acum pe el?

– M-a uimit pentru că am fost coleg cu el la Karlsruher. Știam că a luat-o pe antrenorat, dar nu credeam la început că poate ajunge la un club atât de mare ca FCSB. Ceea ce a realizat împreună cu Pintilii, cu staff-ul și echipa administrativă este de lăudat. A avut continuitate la acest club. Până să vină Charalambous, FCSB schimba antrenorii la 3-4 luni. Și-a câștigat respectul, se înțeleg bine cu toții și ăsta e meritul lor. Sunt o echipă acolo și se vede asta în rezultate, contează foarte mult să tragă toți la aceeași căruță.

Andrei Cristea: „Dinamo revine și e foarte important pentru fotbalul românesc”

Andrei, tu ai jucat și la Dinamo. Dinamo face un sezon remarcabil, crezi că pot duce acest ritm până la finalul sezonului?

– Aici e discuția și e foarte bună întrebarea. Eu cred că în iarnă, în funcție de buget, își vor întări niște poziții, pentru că au nevoie de o bancă puternică. Au dus campionatul acesta senzațional, chiar dacă au avut jucători accidentați. Homawoo și Boateng au fost out o lungă perioadă de timp, Abdallah la fel și uite că Kopic a produs rezultate. Acum e accidentat Golubovic, dar a venit Roșca, care face o treabă bună. Dinamo revine și e foarte important pentru fotbalul românesc. Mi-aș dori să revină și Rapid, sunt echipe mari care aduc suporterii pe stadioane. Avem nevoie să vedem 40-50.000 de spectatori pe Arena Națională. Toată lumea are de câștigat.

Ce crezi că s-a schimbat într-un timp atât de scurt? Dinamo a jucat un baraj pentru menținerea în prima ligă.

– Kopic clar, i-au dat încredere, l-au responsabilizat în continuare. El a citit foarte bine fotbalul românesc, l-a învățat și față de prima perioadă când a venit, lucrurile sunt schimbate. Cunoaște adversarii, echipele, jucătorii, stilurile de joc, strategiile sunt diferite. Ca și club, Dinamo a dat continuitate jucătorilor în care unii nu credeau. Ajunseseră la un baraj, iar din vară încoace ei au avut un randament foarte ridicat. În mare parte este meritul lui Kopic, transferurile, sunt multe de discutat. Selmani este unul din golgheterii campionatului, anul trecut a dat un singur gol. E o muncă bună depusă acolo și îmi place și cum arată fizic Dinamo. E o echipă completă care își domină în mare parte toți adversarii.

De ce crezi că nu s-a adaptat Cîrjan la Rapid, iar acum la Dinamo este una din vedetele echipei?

– Poate concurența foarte mare la Rapid. Nu știu, mediul, poate îi place mai mult mediul de la Dinamo. E un jucător tânăr care inevitabil trebuia să-și spună cuvântul. E un jucător care a fost crescut în afară, uite că lângă Gnahore și Olsen, sunt complementari. El este mai tehnic, jucător de ultimă pasă, de finalizare. Acest puzzle este gândit bine la Dinamo.

Tu ai jucat la Dinamo. Știi ce înseamnă dragostea și pasiunea suporterilor de acolo. Crezi că ar fi avut vreun viitor Dinamo fără acești suporteri?

– Niciodată! Ei sunt cei care au salvat clubul în momente grele. Țin minte cu pandemia când se cumpărau bilete virtuale, când erau probleme, lumea a donat bani pentru club. Suporterii au avut un merit decisiv în continuitatea clubului, în a nu intra în faliment, cel puțin din ceea ce vedem din exterior. Suporterii lui Dinamo au ținut clubul în viață. Au venit alți oameni care investesc sume importante de bani, Andrei Nicolescu, care este priceput și face lucrurile cum trebuie. E nevoie de timp pentru ca Dinamo să ajungă la nivelul FCSB-ului sau să joace în cupele europene.

Unde te-ai simțit mai bine, la FCSB sau la Dinamo?

– Să știi că în ambele părți și am spus asta în nenumărate rânduri. La FCSB eram un copil când am venit, aveam 20 de ani, am câștigat două campionate, a fost meciul acela cu Valencia memorabil și am jucat alături de fotbaliști mari ca Dorinel Munteanu, Rădoi, Ogăraru, Petre Marin, ce să mai spun, Paraschiv, Neșu, au fost jucătorii de la care am învățat foarte multe atunci. Perioada Dinamo, eram oarecum mai matur, aveam 23-24 ani, am ieșit golgheterul campionatului, a fost meciul acela cu Liberec, pentru mine au fost două experiențe extraordinare, diferite, dar le-am trăit intens pe ambele. Suporterii, atmosfera din vestiar, atmosfera din tribune, sunt lucruri care m-au format așa ca om, ca jucător.

„La Rapid se cer rezultate ieri”

Cum vezi Rapidul în lupta pentru play-off? Au avut un start de sezon catastrofal cu Neil Lennon pe bancă. Vezi vreo îmbunătățire de la venirea lui Șumudică?

– S-a întâmplat exact ce s-a întâmplat și cu Kopic la Dinamo. Necunoscând campionatul, i-a fost un pic mai greu să se adapteze la rigorile fotbalului românesc. Nu putem spune că Neil Lennon nu e un antrenor bun, dar avea nevoie de timp, iar lucrul acesta este greu. La Rapid se cer rezultate ieri dacă se poate și e și normal la ce bani s-au investit.

Ce îi lipsește Rapidului în momentul de față?

– Probabil perioada de iarnă va cântări foarte mult pentru Șumudică. A preluat o echipă din mers, acum o să facă el pregătirea, o să aducă el jucătorii care consideră că se adaptează la strategia lui. Banii domnului Șucu vor conta. Returul va fi foarte strâns și mai ales play-off-ul.

Crezi că N’Jie și Boupendza vor arăta mai bine după pauza de iarnă?

– Mie mi-a plăcut Boupendza. Îmi place cum arată ca jucător și atitudinea pe care o are. A avut o perioadă mai complicată. Eu cred că este unul dintre cei mai buni atacanți din fotbalul românesc. Se vede pe el că este atacant. Rapidul a avut mână bună la atacanți, l-au avut pe Dugandzic, Rrahmani, acum Boupendza. După perioada de iarnă va fi mai ușor și pentru el să marcheze.

Dacă ar trebui să spui ce echipe merg în play-off, care ar fi acelea?

– FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Dinamo și se mai bat multe echipe. U Cluj e acolo, Sepsi, Rapid, Petrolul. Mai sunt 4-5 echipe care se bat pe două locuri.

Cine retrogradează direct din SuperLiga?

– E complicat acolo. Nu avem niște echipe certe care s-au rupt de clasament. Punctele se înjumătățesc și vor fi 3-4 puncte distanță între retrogradare și locul 8-9 din play-out. Nu e jucat nimic.

Cine este favorită la titlu și de ce?

– FCSB, favorită. CFR cu Dan Petrescu, dar se joacă foarte mult. Sunt echipe care oferă salarii, au bugete, pot să surprindă prin transferuri importante, organizate, știu cu ce se mănâncă lupta la campionat. Craiova mi-aș dori să intre și ea în luptă. Dinamo cu Sepsi sau Rapid, e o luptă frumoasă. Dar parcă acum FCSB e favorită.

Dennis Man, Răzvan Marin și Radu Drăgușin, fotbaliștii români care se bat pentru titlul de cel mai bun jucător din 2024

Cine crezi că este cel mai bun fotbalist român al anului 2024?

– În primul rând cred că Dennis Man. El s-ar lupta acolo cu Răzvan Marin, cu Radu Drăgușin, care e titular meci de meci la Tottenham. Anul acesta este mai greu ca oricând să alegi. Au fost și meciurile acestea foarte bune. Între cei trei ar trebui să se aleagă.

Naționala U21 va juca cu Spania, Italia și Slovacia la EURO 2025 U21. Ce șanse crezi că avem să trecem de grupe?

– Ce grupă grea! Din păcate, lipsa lui Pancone se va simți și mi-aș dori să nu se simtă. Important este că legăm calificările la echipa națională, la cele de tineret și juniori și rămâne de văzut. Jucătorii trebuie să joace la echipele de club, să aibă minute, contează foarte mult asta. E o grupă foarte grea.

Crezi că putem reedita performanța din 2019, când am jucat semifinale?

– Să dea Dumnezeu. Ar fi foarte bine să continuăm acest parcurs excelent, jucătorii vor avea o altă cotă după un astfel de turneu. Ar însemna foarte mult pentru ei, pentru imaginea lor.

Spuneai de Universitatea Craiova că va fi în play-off. Când crezi că ar putea Rotaru să spere că echipa se va bate cu șanse reale la titlu?

– Eu am fost la Craiova. Știu ce este acolo, este un club foarte bine organizat din punct de vedere adminstrativ. Sunt condiții de Champions League. Și pe mine mă miră faptul că nu reușesc să câștige un campionat. O singură dată s-au luptat cu titlul pe masă. Publicul oltean merită o echipă campioană, merită o echipă care să joace măcar în grupele Europa League. Investițiile sunt mari în fiecare an, salariile sunt plătite la zi, au jucători cu experiență, Bancu, Koljic, Cicâldău, Mitriță.. Sunt jucători care îți fac diferența. E păcat, mi-aș dori Craiova să facă un pas superior în evoluții și randament.

Ce crezi că se întâmplă la Farul? Au câștigat titlul acum două sezoane, iar acum se zbat cu reale emoții pentru play-off.

– Sunt perioade în viața unui club. Poate veni o cădere dacă joci cu foarte mulți jucători tineri, Hagi își asumă acest lucru și e de aplaudat, el a creat o academie care susține echipa mare, ceea ce este o gândire europeană, de club de afară. Încearcă ceva inedit și e greu să îți iasă în fiecare an. Faptul că a câștigat un campionat, la cinci ani are un campionat. Este o performanță enormă pentru Hagi și pentru club.

Andrei Cristea: „Îmi place să fac pași mărunți și siguri”

Acum antrenezi la Popești Leordeni. Aveți un parcurs destul de bun în acest sezon, aveți 6 puncte peste locul doi. V-ați propus promovarea în acest sezon?

– E un parcurs foarte bun. Împreună cu cei din conducerea clubului am făcut o strategie. Am schimbat 21 de jucători, avem o medie de vârstă de 21 de ani, ceea ce mie îmi place foarte mult, să mă axez pe tineri, rezultatele au fost extraordinare. Sunt foarte mulțumit de reacția jucătorilor, suntem pe primul loc, am avut o perioadă lungă în care nu am pierdut. Formăm jucători tineri și obiectivul meu este ca în scurt timp să ăi văd evoluând în SuperLiga, Liga 2, de ce nu să urce și să meargă la un nivel superior. Obiectivul meu este să am rezultate cu tineri și să îi formez. Ăsta este scopul nostru la Popești Leordeni.

Când crezi că o să ajungi să antrenezi în SuperLiga?

– În scurt timp, îmi place să fac pași mărunți și siguri. Am luat-o de jos, am probat foarte multe lucruri, am învățat lucruri noi, am dat multe jucătorilor care au lucrat cu mine și mă bucur că am avut așa bucurii alături de ei. Nu mă grăbesc.

Au existat oferte din SuperLiga până acum pentru tine?

– Am avut discuții în liga a doua cu anumite cluburi, dar am preferat să îmi duc proiectul până la capăt. Am început o treabă foarte bună aici și mă bucur că sunt susținut de cei din conducerea clubului și de cei din administrația bugetului alocat de primărie și Consiliul Local. Am condiții foarte bune aici și este meritul lor, este o infrastructură bună pentru liga a treia și la noi lucrurile sunt foarte bine organizate. Cred că arătăm ca o echipă de cel puțin liga a doua și nu exagerez cu absolut nimic.

Cariera de fotbalist a lui Andrei Cristea:

FCM Bacău, FCSB, Poli Timișoara, Poli Iași, Dinamo București, Karlsruher, FC Brașov, Qabala, Salernitana, Martina Franca, Universitatea Craiova și CS Mioveni sunt echipele unde a jucat.

9 selecții la echipa națională de fotbal a României

selecții la echipa națională de fotbal a României 409 meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc: 113 goluri și 43 de pase decisive

meciuri pe prima scenă a fotbalului românesc: goluri și de pase decisive 35 de meciuri, 6 goluri și un assist în cupele europene

de meciuri, goluri și un assist în cupele europene golgheter al SuperLigii în sezonul 2009/10: 16 goluri

goluri câștigător al SuperLigii în sezoanele 2004/05 și 2005/06

cea mai mare cotă de piață: 2 milioane de euro (27 iulie 2010)