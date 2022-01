Interviu cu Bursucu de la Teo Show: „Sunt un tată fricos, mă panichez. Încerc să controlez aceste frici”

Bursucu (Adrian Cristea în buletin) este unul dintre cei mai iubiți prezentatori de televiziune din România. De ani buni face echipă cu Teo Trandafir la Kanal D, iar veselia sa este una molipsitoare.

Cum este, însă, omul din spatele camerelor de luat vederi? Ce relație mai are cu dansul, dar și cum se descrie ca tată? L-a afectat pandemia de coronavirus sau a reușit să îi facă față până acum?

Toate acestea, dar și multe alte curiozități, în rândurile de mai jos!

Bursucu și marea lui iubire: dansul

– Înainte de Teo Show, publicul a mai auzit de tine datorită proiectului Dansez pentru tine. Care mai e relația ta cu dansul? Cum și când ai descoperit pasiunea aceasta?

Relația mea cu dansul nu va muri niciodată. Până acum doi ani, până la debutul pandemiei, mă ocupam doar de spectacole mari. Am o trupă de dans și pregătim tot ce înseamnă concerte mari, la Sala Palatului sau în alte locații mari de spectacole. Am lucrat pentru concertele lui , Horia Brenciu, Fuego. Vara sunt pe litoral, dansez cu oamenii care sunt în vacanță, ne distrăm pe ritm de dans împreună.

Când aveam 13 ani mi-am făcut o trupă cu încă un prieten, era perioada când apăruseră 3 Sud Est, Andre, LA și doream să cântam și noi, eu deja cântam în grupul Meloritm. Cineva ne-a sfătuit să încercam să cântăm muzică latino, nu era o zonă bine acoperită, apăruse doar atunci. Ne-am dat seama că nu putem cânta acest gen fară să știm să ne mișcăm pe acest ritm. Ne-am dus la o școală de dans să luam niste lecții și m-a văzut doamna Florentina Mihaiu care mi-a spus că am talent și m-a întrebat dacă nu vreau să fac dans sportiv. A vorbit cu părinții mei și tata a spus că investește doar dacă vreau să fac “pe bune” acest lucru.

După patru luni am reușit să ajung în finala unui concurs național și în doi ani am obținut și Cupa și Campionatul României la dans sportiv.

Pandemia l-a afectat și pe prezentator: „Anais nu știe ce înseamnă oameni fără mască”

-Cum au fost ultimii doi ani pentru tine, având în vedere contextul pandemiei? Te-a afectat în vreun fel?

Ne-a afectat pe toți. Pe mine m-a afectat în primul rând pe plan familial; a fost o lungă perioadă în care nu am ajuns acasă, la Constanța. Îmi era teamă pentru mine și familia mea, cred că toți am experimentat această anxietate.

Chiar dacă eu am avut șansa de a munci în fiecare zi, este foarte trist să mergi pe stradă și să vezi că e pustiu, este trist să mergi în parc cu copilul și să nu vezi fețele oamenilor din cauza măștilor. Anais trăiește de doi ani văzând oameni cu mască la gură. Avea un an și jumătate când a început pandemia. Ea nu știe ce înseamnă oameni fără mască.

Copiii sunt bulversați de deciziile de pe o zi pe alta în legătură cu școala, fie merg fizic la școală, fie trec în online. Din păcate, efectele se vor vedea, mai ales la generația copiilor noștri.

„Sunt și un tată fricos”

-Știm că ai două fete minunate de care vorbești cu mândrie atunci când ai ocazia. Cum te-ai descrie ca tată? Te-a schimbat în vreun fel rolul de părinte?

M-a schimbat cu totul. Fetele mele sunt într-adevăr minunate. Copiii mei sunt totul pentru mine, eu nu mai exist. Tot ceea ce fac, fac pentru ele, îmi doresc, firesc, să fie fericite. Este normal că în momentul în care devii părinte să te schimbi. Respiri prin copiii tai, iți schimbă dispoziția cu un zâmbet. Sunt un tată permisiv, noroc cu iubita mea care știe să pună piciorul în prag. Mai am momente când încerc să fiu dur, dar nu-mi iese. Sunt și un tată fricos, mă panichez și dacă celei mici îi curge nasul. Încerc să controlez aceste frici, dar este greu.

Revelion la Dubai, cu persoanele dragi: „Mi-am dorit de ceva timp”

-Ce ai făcut de sărbători?

Au fost unele dintre cele mai frumoase sărbători, pentru că am fost într-o vacanță la Dubai, mi-am dorit-o foarte mult de ceva timp. Faptul că am petrecut foarte mult timp cu copiii și am fost în locuri extraordinare, mai ales pentru ele, și au fost fericite, mi-a umplut sufletul. Pentru mine noaptea de Revelion a însemnat muncă foarte mulți ani la rând și mă bucur că acest lucru nu s-a mai întâmplat. Bucuria copiilor noștri că suntem împreună este cea mai mare fericire pentru mine. Am petrecut o vacanță de 10 zile minunate împreună cu familia. De Crăciun am stat acasă doar la masa de prânz, apoi am plecat spre Dubai. Dar în Ajun a venit chiar Moș Crăciun pentru Anais.

-Imaginează-ți că ești miliardar în euro. Ce ai face cu banii dacă ai fi atât de bogat?

Mai bine mă întrebați asta după ce devin. Eu am un principiu clar în viață; dacă iți dorești ceva cu adevărat, se vă împlini. Și lucrez la asta…

– Nu în ultimul rând, ce îți dorești pentru anul 2022?

Câteva milioane de Euro J)) că să ne păstrăm în tonul întrebării anterioare! A spus și la horoscop că 2022 este anul nostru, al Peștilor. 🙂 Îmi doresc să fiu sănătos și să le aduc bucurie celor care ne privesc zi de zi din fața micilor ecrane.